 В Херсоне простились с активисткой Гандзюк. Главу ОГА Гордеева не пустили на церемонию. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете 5 канала.
Проводить в последний путь общественную активистку и чиновника пришли несколько сотен человек - родственники, коллеги, друзья, волонтеры и просто знакомые. Из-за большого количества людей церемонию прощания даже продлили на час.
Председатель Херсонской обладминистрации - Андрея Гордеева - активисты на церемонию не пустили. После словесной перепалки чиновник уехал.
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев. 4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
Шкода Катерину..
А нардепт-академік-орденоносець Толочко поїхав до Путіна і Гундяєва щоб її обсирати.. А чому б його не включити в базу Миротворця", що не повернувся... і не лишити нагород??
-"Украинский академик Петр Толочко приехал в Москву, чтобы выступить на заседании Всемирного русского народного собора. В своей речи ученый опроверг пропагандистские тезисы правящего на Украине режима.
В частности, Толочко развенчал теорию о «древних украх» и «Украине-Руси», которую используют киевские радикалы для оправдания своей националистической позиции. ------Академик напомнил, что Киев исторически является частью Русского мира, единого пространства, которое некогда простиралось от современной Архангельской области до причерноморских степей".... летописцы идентифицировали это огромное пространство от Новгорода до Киева, от Карпатских гор до Волго-Донского междуречья как единое православное русское пространство», - заявил Толочко.-Патриарх Кирилл поблагодарил украинского академика за его приезд на Всемирный русский народный собор и отметил, что Украину в царское время называли Малороссией «не потому, что кто-то хотел ее унизить, а потому, что все осознавали, что Киев - мать городов русских».
https://riafan.ru/1117703-beznravstvenno-otkazyvatsya-ot-nashei-obshei-istorii-uchenyi-razvenchal-propagandu-vlastei-ukrainy
А вдвойне жаль , что всю эту шумиху вокруг её смерти , похоже , использовали лишь для укрепления позиций верного пса Инкогниты - Луценка .
Очень сомнительно , что её смерть активизирует расследования других случаев нападения на активистов . Пока у власти Авякян с Луцыком , сажать будут только добробатов .
Вспомните Сашу Белого .
Активистов эта власть не боится , а вот людей , пострелявших на фронте и способных на поступки - очень .
https://youtu.be/G2RDMTStqak?t=19