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 Миссия ОБСЕ заметила на оккупированном Донбассе большое скопление тяжелой техники

Вооружение замечено на 5 полигонах: вблизи Миусинска, Бугаевки, Шимшиновки, Круглика и Мирного.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали большое сосредоточение тяжелой техники на пяти полигонах в оккупированной части Донбасса. Об этом говорится в отчете с 19:30 5 ноября до 19:30 6 ноября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ.

"1 ноября по имеющимся у миссии данным воздушного наблюдения в неподконтрольных правительству районах выявлены следующие нарушения линий отвода: 6 реактивных систем залпового огня (неустановленного типа) на полигоне возле населенного пункта Миусинск (62 км юго-западнее Луганска)", – говорится в отчете.

Читайте на Цензор.НЕТ: Грузовики с российскими номерами перевозят уголь на оккупированной территории Донбасса, - ОБСЕ

Также сказано, что в тот же день "за установленными линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах по имеющимся у СММ данным воздушного наблюдения выявлено 17 танков (неустановленного типа) и 3 зенитных ракетных комплекса (неустановленного типа) на полигоне недалеко от населенного пункта Бугаевка (37 км юго-западнее Луганска) и 12 танков (неустановленного типа) на полигоне вблизи населенного пункта Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска)".

"1 ноября по имеющимся у миссии данным воздушного наблюдения также выявлено 42 танка (неустановленного типа), 5 единиц артиллерии и 12 единиц буксируемой артиллерии на полигоне вблизи Миусинска, 29 танков (неустановленного типа) на полигоне вблизи населенного пункта Круглик (31 км к юго-западу от Луганска), а также 22 танка (неустановленного типа), 9 единиц самоходной артиллерии и 18 единиц буксируемой артиллерии на полигоне вблизи населенного пункта Мирное (28 км юго-западнее Луганска)", – говорится в отчете.

Ранее наблюдатели СММ ОБСЕ заявили, что обнаружили 27 танков контролируемых Россией боевиков в оккупированном Донецке.

Также на Цензор.НЕТ: Нового замглавы ОБСЕ в Украине Этерингтона представили на встрече подгруппы по безопасности в Минске

Источник: https://censor.net.ua/n3095718
 
 
 Топ комментарии
 
Шо, нарешті після Хуґа, членів місії почали перевіряти у офтальмолога?
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Сука, кто же это может быть?
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Путин уничтожил в Украине при попустительстве власти и военачальников 5 складов снарядов, а теперь готовит наступление. Чем будем защищаться, Пэдро? Ты уже возместил убытки,закупил новые снаряды, новую современную высокоточную технику?
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Шо, нарешті після Хуґа, членів місії почали перевіряти у офтальмолога?
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Та был бы хуг с перепуг---больше бы заметили. Но ушёл ирокез по кличке зоркий ху, простите зоркий глаз в прерию на пенсию. Крепко ему накидали пенсиона северные индейцы друганы с вятских и пермяцких вигвамов. Вставил себе орлинное перо в прицел заднего вида и гордо на покой. Мы тебя запомним сукадло дальнозоркое.
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Заметить то заметили, а вот откуда техника зашла они не знают.
Может с Луны спустилась или из шахт поднялась.
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Може померещелось? Штангенциркуль, хуг и другие друзья газпрома этого не видели до сих пор...
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мда, не очень то позитивная весть, ну надеюсь ВСУ имеет больше инфо от своих агентов.
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И какой хуг ее туда из России пригнал?
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"невідомий тип" зброї..це як? Марсіане там в лугандоні чи расеяне. Якщо расеяне то тип відомий танків та рсзо, просто обсє знову дурня врубає.
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ПУКин ужэ десятый раз ОБЪЯВЛЯЕТ о П0БЕДЫ над НАРОДНЫМ ОПОЛЧЕНИЕМ в СИРИИ,,

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И Десятый раз в ПУСТУЮ,

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Вчера в Сирии ЗАихтамВЫБИЛИ 15 касапсских ИХТАМВЫВЕДЕНЫХ ихтамНЕБЫЛ0В,,

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Уволена чиновница Рады, которая жаловалась на угрозы от Пашинского.Татьяна Блистив утверждает, что угрозы от Пашинского начались после того, как произошла подделка таблицы, которую она отказалась визировать.
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Я не могу понять..

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Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..
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УНИЧТОЖАЕТ Сирийсский народ и сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!

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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ -ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ НОВОЙ ВЛАСТИ ????
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ заметила на оккупированном Донбассе большое скопление тяжелой техники
 
 
 
 
 
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