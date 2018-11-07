 Миссия ОБСЕ заметила на оккупированном Донбассе большое скопление тяжелой техники

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали большое сосредоточение тяжелой техники на пяти полигонах в оккупированной части Донбасса. Об этом говорится в отчете с 19:30 5 ноября до 19:30 6 ноября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ.
"1 ноября по имеющимся у миссии данным воздушного наблюдения в неподконтрольных правительству районах выявлены следующие нарушения линий отвода: 6 реактивных систем залпового огня (неустановленного типа) на полигоне возле населенного пункта Миусинск (62 км юго-западнее Луганска)", – говорится в отчете.
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Также сказано, что в тот же день "за установленными линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах по имеющимся у СММ данным воздушного наблюдения выявлено 17 танков (неустановленного типа) и 3 зенитных ракетных комплекса (неустановленного типа) на полигоне недалеко от населенного пункта Бугаевка (37 км юго-западнее Луганска) и 12 танков (неустановленного типа) на полигоне вблизи населенного пункта Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска)".
"1 ноября по имеющимся у миссии данным воздушного наблюдения также выявлено 42 танка (неустановленного типа), 5 единиц артиллерии и 12 единиц буксируемой артиллерии на полигоне вблизи Миусинска, 29 танков (неустановленного типа) на полигоне вблизи населенного пункта Круглик (31 км к юго-западу от Луганска), а также 22 танка (неустановленного типа), 9 единиц самоходной артиллерии и 18 единиц буксируемой артиллерии на полигоне вблизи населенного пункта Мирное (28 км юго-западнее Луганска)", – говорится в отчете.
Ранее наблюдатели СММ ОБСЕ заявили, что обнаружили 27 танков контролируемых Россией боевиков в оккупированном Донецке.
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Может с Луны спустилась или из шахт поднялась.
ПУКин ужэ десятый раз ОБЪЯВЛЯЕТ о П0БЕДЫ над НАРОДНЫМ ОПОЛЧЕНИЕМ в СИРИИ,,
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И Десятый раз в ПУСТУЮ,
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Вчера в Сирии ЗАихтамВЫБИЛИ 15 касапсских ИХТАМВЫВЕДЕНЫХ ихтамНЕБЫЛ0В,,
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Я не могу понять..
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Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..
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УНИЧТОЖАЕТ Сирийсский народ и сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!
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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ -ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ НОВОЙ ВЛАСТИ ????
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