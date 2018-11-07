 Генпрокурор США Сешнс покидает свой пост

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.
Временно исполняющим обязанности генпрокурора назначен Мэтью Уитакер.
"Мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США", - написал Трамп в "Твиттере".
Он поблагодарил Сешнса за работу, добавив, что постоянная замена будет объявлена позже.
Президент США многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции.
Тут вот Луцик грозится!...
https://youtu.be/G2RDMTStqak?t=19
Но это при условии если у тебя есть собственная "банда" способная дать отпор криминалу...., а если нет?
Идти на поклон какому нибудь крестному отцу?
Это тот редкий случай, когда я с Корчем не согласный....
Совпадение ? Не думаю. Все в этом мире взаимосвязано.
Mariana Pietsukh
Вчера в 13:56 ·
"Діарея мозку, яка проливається прямо в залі", "Шайка мерзотників", "Бездарі", "нєдоросль", "Піарщики на крові",, "Дурік" , "Отсоси" (С) Генпрокурор Ю.Луценко.
Поговорили-побалакали. Це був короткий зміст доповіді Генпрокурора щодо розслідування нападів на активістів. І оце все він скзав не про тих, хто на тих активістів нападає, а про тих, хто став чи то, за версією прокурора, "примазався" на їх захист.
Вот такие политические чудеса .
А это хуже , чем маланство .