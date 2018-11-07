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 Генпрокурор США Сешнс покидает свой пост

Президент США Дональд Трамп объявил об уходе генерального прокурора Джеффа Сешнса, которого в последние месяцы неоднократно критиковал за его работу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

Временно исполняющим обязанности генпрокурора назначен Мэтью Уитакер.

"Мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США", - написал Трамп в "Твиттере".

Он поблагодарил Сешнса за работу, добавив, что постоянная замена будет объявлена позже.

Президент США многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Губернаторами Колорадо и Иллинойса в результате выборов стали американцы украинского происхождения. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3095717
 
 
 Топ комментарии
 
Так что, можно пригласить Джеффа Сешнса на должность генпрокурора в Украину?!
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Что там США...
Тут вот Луцик грозится!...
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Что там США...
Тут вот Луцик грозится!...
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ДА ЮГЕЦ, ЭТО ПОТЕРЯ!!! ща в депутатишки подастся 100% Ну не может страна без таких "специалистов"!!! А как по мне он на за гратами в зале суда да на шконке, очень даже смотрелся.
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котяра принесла мишеня в пащі... і не вбиває - грається прямр зараз!) колись так і тобі буде...
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Так что, можно пригласить Джеффа Сешнса на должность генпрокурора в Украину?!
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Ему дадут зарплату как в "Нафтогазе"...
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В Борисполе и Жулянах взлетка дня три будет зафрахтована намертво
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Ждёте чудотворца из-за океана, который осчастливит Украину?... Так это зря...
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Нет, я не жду. К сожалению, я точно знаю - коррупцию в Украине сможет полностью уничтожить только массированный ядерный удар.
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Корч об убействе Кати. (очень полезно для вышиваты)

https://youtu.be/G2RDMTStqak?t=19
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Paulo Kit - смотрел..., - оно вроде и правильно для вольного человека иметь личную свободу вместо государственного порядка...

Но это при условии если у тебя есть собственная "банда" способная дать отпор криминалу...., а если нет?
Идти на поклон какому нибудь крестному отцу?
Это тот редкий случай, когда я с Корчем не согласный....
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В данном случае не в этом суть его видео. Думаю он явно не это хотел сказать. Просто сжато и очень точно описал сегодняшние реалии, как бы намекая , что действовать нужно исходя из них. Правда действовать сегодня готовы единицы, а критиковать так все гаразд!
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Генпрокурор США покидает свой пост.Одновременно и Генпрокурор Украины покидает свой пост.
Совпадение ? Не думаю. Все в этом мире взаимосвязано.
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Генпрокурор США не припиняв розслідування Мюллера, а тому був тиск Трампа і відставка.
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Прекратить может только зампрокурора...а уволить зама, генпрокурор..который посылал Трупа лесом..
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А югик-то заразный оказался, надо ему пуйло ваздушно-капельным окропить.
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это флешмоб - то югик, то генпрокурор сша
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Интересно, уходить Сешнс будет, как наш?))))








Mariana Pietsukh

Вчера в 13:56 ·

"Діарея мозку, яка проливається прямо в залі", "Шайка мерзотників", "Бездарі", "нєдоросль", "Піарщики на крові",, "Дурік" , "Отсоси" (С) Генпрокурор Ю.Луценко.
Поговорили-побалакали. Це був короткий зміст доповіді Генпрокурора щодо розслідування нападів на активістів. І оце все він скзав не про тих, хто на тих активістів нападає, а про тих, хто став чи то, за версією прокурора, "примазався" на їх захист.
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Конечно... бывший прокурор США... новое лицо... всего 71 год... его бы в Украину...
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А вот наш клоун-генплокулол только укрепил свои позиции .
Вот такие политические чудеса .
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Боюсь выяснится факт, что йуга иврей. Он многократно прощается, но не уходит Генпрокурор США Сешнс залишає свій пост - Цензор.НЕТ 530
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Юрик , вроде бы , сын первого секретаря , то ли обкома , то ли райкома .
А это хуже , чем маланство .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГенпрокурор США Сешнс покидает свой пост
 
 
 
 
 
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