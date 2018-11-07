 Верховный суд Польши отменил экстрадицию в Россию украинца, строившего фортификационные сооружения на Донбассе

Об этом сообщил Лукаш Стажевский — представитель пресс-службы спикера гражданских прав Польши, который опротестовал в Верховном суде Польши решения судов предыдущих инстанций, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В прошлом году Россия обратились в польские органы власти по поводу задержания украинца и его экстрадиции в Россию. Спикер гражданских прав Польши подал кассацию в Верховный суд страны на решение польских судов предыдущих инстанций. Накануне Верховный суд отклонил решение об экстрадиции и вернул дело на новое рассмотрение в суде первой инстанции", — сообщил Стажевский.

По словам чиновника гражданина Украины Ярослава К. подозревают в России в избиении человека в 2005 году в Москве, в результате чего пострадавший скончался.

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"Россия ничего не делала с этой информацией вплоть до 2017 года. Однако, после того, как появилась информация о том, что Ярослав К. строил в 2015 году фортификационные сооружения на Донбассе с украинской стороны границы, в Москве сразу вспомнили, что у них есть такое уголовное дело", — констатировал представитель польского офиса омбудсмена.

Согласно информации офиса уполномоченного по гражданским правам РП, защита украинца хотел, чтобы суды первой инстанции приняли во внимание факт пребывания украинцев в зоне боевых действий в 2015 году, но суд отказался принимать это во внимание.

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Напоминаем, окружной суд одного из городов на юге Польши 17 января принял решение об экстрадиции Ярослава К. в РФ. После этого защита украинца подала апелляцию, однако апелляционный суд 1 февраля поддержал решение окружного суда об экстрадиции гражданина Украины в Россию. В дело вмешался польский омбудсмен.