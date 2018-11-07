Трамп призывает прекратить расследование его связей с Россией.

Президент Дональд Трамп возобновил нападки на расследование, которое проводит специальный адвокат Роберт Мюллер. Об этом сегодня, 7 ноября, пишет издания Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

"По данным NBC News, по всей стране избирателей, которые не одобряют расследование Мюллера (46%) больше, чем тех, кто его одобряет (41%)", – написал Трамп в своем Twitter.

При этом президент США указал неправильные цифры: на самом деле расследование его возможных связей с Россией одобряют 42%, а не одобряют 45% американцев.

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Само расследование глава Белого Дома назвал "отвратительной охотой на ведьм, которую ведут 17 разгневанных демократов". Позднее на пресс-конференции Трамп заявил, что на расследование уже потрачены огромные средства.

"Это расследование, на которое потрачены миллионы и миллионы долларов, но никакого сговора не было. Расследование посвящено именно сговору, но сговора не было", – сказал Трамп.

Демократы получили по результатам промежуточных выборов большинство в Палате представителей, напоминает издание. И президент не сможет так просто свернуть деятельность Мюллера, подчеркивает Politico.

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Расследование возможного вмешательства России в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. В феврале 2018 года обвинения в рамках расследования были предъявлены 13 российским гражданам и трем организациям.

Российская сторона отвергает обвинения в свой адрес.

17 октября комиссия Мюллера заявила, что готова обнародовать результаты своего расследования после промежуточных выборов.







