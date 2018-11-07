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Все про:расследование (2386) Россия (71017) Трамп (2090) Мюллер (27)

 Трамп призывает прекратить расследование его связей с Россией

Глава США считает, что на расследование зря потрачены "миллионы и миллионы долларов".

Президент Дональд Трамп возобновил нападки на расследование, которое проводит специальный адвокат Роберт Мюллер. Об этом сегодня, 7 ноября, пишет издания Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

"По данным NBC News, по всей стране избирателей, которые не одобряют расследование Мюллера (46%) больше, чем тех, кто его одобряет (41%)", – написал Трамп в своем Twitter.

Трамп призывает прекратить расследование его связей с Россией 01

При этом президент США указал неправильные цифры: на самом деле расследование его возможных связей с Россией одобряют 42%, а не одобряют 45% американцев.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трампа хотели признать недееспособным и сместить с должности, – The New York Times

Само расследование глава Белого Дома назвал "отвратительной охотой на ведьм, которую ведут 17 разгневанных демократов". Позднее на пресс-конференции Трамп заявил, что на расследование уже потрачены огромные средства.

"Это расследование, на которое потрачены миллионы и миллионы долларов, но никакого сговора не было. Расследование посвящено именно сговору, но сговора не было", – сказал Трамп.

Демократы получили по результатам промежуточных выборов большинство в Палате представителей, напоминает издание. И президент не сможет так просто свернуть деятельность Мюллера, подчеркивает Politico.

Также на Цензор.НЕТ: Мюллер заявил, что Манафорт заработал больше 60 млн долларов в Украине, - "Bloomberg"

Расследование возможного вмешательства России в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. В феврале 2018 года обвинения в рамках расследования были предъявлены 13 российским гражданам и трем организациям.

Российская сторона отвергает обвинения в свой адрес.

17 октября комиссия Мюллера заявила, что готова обнародовать результаты своего расследования после промежуточных выборов.




Источник: https://censor.net.ua/n3095715
 
 
 Топ комментарии
 
Нє,нє.. поки йде розслідування Трамп мусить бути найгіршим кошмаром для росії.
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конечно не было Трамп призывает прекратить расследование его связей с Россией - Цензор.НЕТ 476 зачем тогда мешать своими просьбами, людям работать?
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"Якщо зірки запалюють - значить, це комусь потрібно...". Якщо Трамп різко "почав метать ікру", після того, як демократи взяли більшість у Палаті представників - значить, відчуває, що його от-от "візьмуть за зябра"...
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У Трампа есть компромат на Ху"ло. - видеозапись разврата с ещё юным лабрадором
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да так говорит, Трамп призывает прекратить расследование его связей с Россией - Цензор.НЕТ 926 бес попутал в президенты податься
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нет, надо продолжать, мне нравится тот момент когда он обявляет слудуйщое "докозательства" его отношение к рашке, ну или реакция Конгреса, по любому очень полезно.
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Трамп призывает прекратить Трамп призывает прекратить расследование его связей с Россией - Цензор.НЕТ 8406 а что в замен?
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На замін санкції на Іран і нафта вгору. Хуйлу гешефт.
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Уже три года эту связь ищут и никак не могут найти .Значит её и не было .
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Знатный мегапихарь знает как замести следы
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конечно не было Трамп призывает прекратить расследование его связей с Россией - Цензор.НЕТ 476 зачем тогда мешать своими просьбами, людям работать?
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Це як у варовки кожна влада шукає шош вона вкрала і не можуть знайти.
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Ну если не могут найти ,значит ничего и не было .Это ж логично .
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думаю держат за я-я-я пока Трамп закликає припинити розслідування його зв'язків із Росією - Цензор.НЕТ 3110 ну что бы не позорить старика Козлодоева Трамп закликає припинити розслідування його зв'язків із Росією - Цензор.НЕТ 6459
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помните Билла и Монику и слоника? Трамп закликає припинити розслідування його зв'язків із Росією - Цензор.НЕТ 9598 думаю та же история
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Дональде, відключи свіфт недомірку, тоді повіримо!
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Вах!!!! Говорит, нэбил связь!!! Нэбыл!!! Мамай клянусь!!!!!!!
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Нє,нє.. поки йде розслідування Трамп мусить бути найгіршим кошмаром для росії.
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Там вон Маха Аблигация отчибучивает в чебурнете Трамп призывает прекратить расследование его связей с Россией - Цензор.НЕТ 5316
Не «грубо вмешивались», а «тонко сыграли»


https://echo.msk.ru/blog/mzakharova/2310688-echo/

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Рыжий кот Леопольд захотел жить дружно...Хорошо, но только с кем ?
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"Якщо зірки запалюють - значить, це комусь потрібно...". Якщо Трамп різко "почав метать ікру", після того, як демократи взяли більшість у Палаті представників - значить, відчуває, що його от-от "візьмуть за зябра"...
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Та Трамп своїми " вибриками" уже і своїх, республіканців, "діставать" став...
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Что бы там ни было, но до импичмента они его не допустят!
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Бог з ним... Аби тільки в шорах тримали, і на "короткому повідку "...
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тут разве не ошибка!!? которое проводит специальный адвокат Роберт Мюллер Источник: https://censor.net.ua/n3095715

17 мая 2017 года министерство юстиции США назначило Мюллера на должность специального прокурора для расследования
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Какая для нас разница? а может он подрабатывает! Трамп закликає припинити розслідування його зв'язків із Росією - Цензор.НЕТ 9008
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у Трампа есть возможность опровергать результаты расследования своими действиями в отношении рашки.Пусть расследование будет до конца его срока
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А откуда появился заголовок статьи?
Ведь именно такой просьбы, судя по тексту статьи я не нашел!
Кто из редакции накосячил?
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А ви почитайте твіт Трампа, він же не просто так все це писав.
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Возмущение, да есть!
Сухая статистика, тоже есть!
Но требования/просьбы/пожелания не вижу!
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Тому і кажу, що заголовок лише здогадка автора статті...
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логічна здогадка
а як би ви написали заголовок ?
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"Трамп возмущен расследованием относительно собственных связей с рф"
"Сенсация, Трамп уже не может запомнить двухзначные цифры"
"Американцы против расследования по отношению к Трампу"

5 копеек вставлю
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А вообще - страшная это парочка , Трамп и Хуйло . Или задушат друг друга , или разнесут весь мир к чертям .
Толи дело наш герцог мира - ворует себе и сопит в две дырочки .
Единственное , что этих троих роднит - они все богатейшие люди земли .
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Трамп призывает прекратить расследование его связей с Россией.

Не! Не! Не! Не дай Боже! Пока прокурор Трам-пам-пама за яйца держит , тот касячить перестал, если хватку ослабить - опять у Дональда начнётся хельсинскиё синдром перед пуйлом ( каламбурчик ).
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Мне кажется, он намекает прокурору, что потраченные миллионы на расследование, придется возвращать! а пока, единственная его заслуга - это обвинение Манафорта в мошенничестве!
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Трамп не відповів толком на жодне з поставлених йому питань. Він хапається за одне зі слів в першому ж реченні представників ЗМІ і розказує пасажі зі свого заяложеного репертуару, які до суті питання мають дуже віддалений стосунок. На спроби добитися, все-таки, конкретної відповіді він жестом правої і усною командою наказує сісти. Дуже настирливі, при цьому, відразу отримують клеймо ворога народу.
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Мюллер говорить Трампу американською Трамп закликає припинити розслідування його зв'язків із Росією - Цензор.НЕТ 446 мовою:

Трамп закликає припинити розслідування його зв'язків із Росією - Цензор.НЕТ 7244
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Те кгб-эшные бляди давно уже поумирали, и сегодня мало кому это интересно. Что он творил, опасаясь компромата, всего лишь детский лепет.
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хуйлецо так грозно сдвинуло бровки на фотке ))
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А шо,так можно?Ну так завтра по всему миру разные граждане,по которым расследования идут,тоже призовут.Ну Трампу же можно,почему другим нельзя.Зачем бабло на расследования тратить.Вот на Фирташа сколько уже потратили.Он тоже призовёт.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп призывает прекратить расследование его связей с Россией
 
 
 
 
 
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