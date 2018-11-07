Трамп призывает прекратить расследование его связей с Россией.

Президент Дональд Трамп возобновил нападки на расследование, которое проводит специальный адвокат Роберт Мюллер. Об этом сегодня, 7 ноября, пишет издания Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
"По данным NBC News, по всей стране избирателей, которые не одобряют расследование Мюллера (46%) больше, чем тех, кто его одобряет (41%)", – написал Трамп в своем Twitter.
При этом президент США указал неправильные цифры: на самом деле расследование его возможных связей с Россией одобряют 42%, а не одобряют 45% американцев.
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Само расследование глава Белого Дома назвал "отвратительной охотой на ведьм, которую ведут 17 разгневанных демократов". Позднее на пресс-конференции Трамп заявил, что на расследование уже потрачены огромные средства.
"Это расследование, на которое потрачены миллионы и миллионы долларов, но никакого сговора не было. Расследование посвящено именно сговору, но сговора не было", – сказал Трамп.
Демократы получили по результатам промежуточных выборов большинство в Палате представителей, напоминает издание. И президент не сможет так просто свернуть деятельность Мюллера, подчеркивает Politico.
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Расследование возможного вмешательства России в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. В феврале 2018 года обвинения в рамках расследования были предъявлены 13 российским гражданам и трем организациям.
Российская сторона отвергает обвинения в свой адрес.
17 октября комиссия Мюллера заявила, что готова обнародовать результаты своего расследования после промежуточных выборов.
Не «грубо вмешивались», а «тонко сыграли»
https://echo.msk.ru/blog/mzakharova/2310688-echo/
17 мая 2017 года министерство юстиции США назначило Мюллера на должность специального прокурора для расследования
Ведь именно такой просьбы, судя по тексту статьи я не нашел!
Кто из редакции накосячил?
Сухая статистика, тоже есть!
Но требования/просьбы/пожелания не вижу!
а як би ви написали заголовок ?
"Сенсация, Трамп уже не может запомнить двухзначные цифры"
"Американцы против расследования по отношению к Трампу"
5 копеек вставлю
Толи дело наш герцог мира - ворует себе и сопит в две дырочки .
Единственное , что этих троих роднит - они все богатейшие люди земли .
Не! Не! Не! Не дай Боже! Пока прокурор Трам-пам-пама за яйца держит , тот касячить перестал, если хватку ослабить - опять у Дональда начнётся хельсинскиё синдром перед пуйлом ( каламбурчик ).