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Все про:Военная прокуратура (676) миномет (8) Молот (8)

 Главные версии разрывов миномета "Молот" - двойное заряжание и нарушение порядка проведения стрельб, - военная прокуратура

Военная прокуратура назвала главной версий разрывов миномета "Молот" двойное заряжание.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-секретаря ГПУ Андрея Лысенко, об этом говорится в комментарии военного прокурора Центрального региона по расследованию взрывов минометов "Молот".

В сообщении отмечается: "Военная прокуратура Киевского гарнизона расследует уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей военными должностными лицами 1285 Главного военного представительства Министерства обороны Украины во время исполнения государственного контракта, что привело к закупке за бюджетные средства некачественных минометов М 120-15 "Молот".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сталь ствола "Молота" соответствует всем требованиям, показатели безопасности в норме, - экспертиза

Продолжается комплексная судебная экспертиза, в рамках которой проверяется техническое состояние указанных минометов, соответствие их тактико-техническим характеристикам, заявленные заводом-изготовителем и возможность их безопасного использования во время боевых действий.

Кроме этого, Государственной аудиторской службой проводится аудит по рациональному использованию бюджетных средств Министерством обороны Украины. Также досудебным расследованием отрабатываются субъекты хозяйствования, которые привлекались заводом-изготовителем к выполнению работ на предмет фиктивности и завышение их объемов или стоимости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причина взрыва "Молота" - двойное заряжание. Были грубо нарушены расстояния до огневой позиции, - экспертиза

Сейчас объективных данных о ненадлежащем качества минометов, которые обосновывались материалами дела, не получено.

В настоящее время одной из главных причин минометов "Молот" являются факты двойного заряжания и нарушение порядка проведения стрельб личным составом.

Досудебное расследование по указанным фактам продолжается".

Также читайте: Человеческий фактор, некачественные боеприпасы и неудовлетворительное техническое состояние, - Луценко о версиях следствия по разрыву миномета "Молот" на Ривненском полигоне. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3095714
 
   
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Герою слава!

Главные версии разрывов миномета "Молот" - двойное заряжание и нарушение порядка проведения стрельб, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 2880 InfoResist‏Подлинная учетная запись @InfoResist 5 ч.5 часов назад
Осужденный за крушение Ил-76 генерал Назаров получил от МО квартиру в Киеве А его жена в октябре купила новый джип https://inforesist.org/osuzhdennyiy-za-krushenie-il-76-general-viktor-nazarov-poluchil-kvartiru-ot-gosudarstva/ …

Главные версии разрывов миномета "Молот" - двойное заряжание и нарушение порядка проведения стрельб, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 6156
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угу - от тільки чомусь все навпаки - Пашинський та інші з баблом , а народ у дупі ... Главные версии разрывов миномета "Молот" - двойное заряжание и нарушение порядка проведения стрельб, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 7280
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Герою слава!

Главные версии разрывов миномета "Молот" - двойное заряжание и нарушение порядка проведения стрельб, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 2880 InfoResist‏Подлинная учетная запись @InfoResist 5 ч.5 часов назад
Осужденный за крушение Ил-76 генерал Назаров получил от МО квартиру в Киеве А его жена в октябре купила новый джип https://inforesist.org/osuzhdennyiy-za-krushenie-il-76-general-viktor-nazarov-poluchil-kvartiru-ot-gosudarstva/ …

Главные версии разрывов миномета "Молот" - двойное заряжание и нарушение порядка проведения стрельб, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 6156
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Ти з 0 вєщаєш???
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...Весьма любопытно складывается судьба стоящего в Южной бухте Севастополя плавучего дока ПД-16. Достался он нашей стране от Германии в качестве трофея после Великой Отечественной войны. Много и славно поработал на Черноморский флот. В 2000 году в него опрометчиво ввели для ремонта столь же ржавую, как и сам ПД-16, дизельную подводную лодку Б-380"Святой Георгий" проекта 941 (бывший «Горьковский комсомолец»). Ремонт тогда оценивался примерно в 1,248 миллиарда рублей. К середине 2010 года было освоено 800 миллионов. И тут выяснилось, что достать обратно «Святого Георгия» из дока нет никакой возможности. Если его притопить для вывода корабля на воду - окончательно прохудившийся ПД-16 больше не всплывет никогда.
Так и стоит это позорище посреди Севастопольской бухты - в строительных лесах ржавая подводная лодка в ржавом доке. И что с ними делать - не знает никто.
Увы, в какой-то мере, похоже, это просто символ нынешнего состояния российского судоремонта...https://svpressa.ru/war21/article/214657/
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Зарядишь "не так" - и каюк... тебе... если бы такая ответственность для нашей власти...
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Те , що навіть на фото розірваного міномету помітно неякісну сталь військову прокуратуру не зацікавило ... нічого дивного .
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А якщо була б якісна, то не розірвало б від вибуху міни?
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подвійного заряджання не було - бійці що вижили на цьому наполягають !
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Чому ж тоді міна вибухає? Підозрюю що вийшов термін придатності.
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Ты там был, урод?! Не свисти! Там было грубейшее нарушение инструкции, млять, ее никто не читает...Еще раз, не свисти!
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"фото розірваного міномету помітно неякісну сталь" (с)
Экстрасекс или гадалка, по фото он увидел неякисну сталь...? Бу га га... вот даун!
Кому ты лепишь, дыбил! ))))))))))))))))
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Та пихуй чьи они, я бы их сам с миномета вальнул бы...)))
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Ох ти! По знімку виявив, що сталь неякісна?
Як?
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Пашинському в дупу - подвійне зарядження! Скільки людей загубили горе - бізнесмени!
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угу - от тільки чомусь все навпаки - Пашинський та інші з баблом , а народ у дупі ... Главные версии разрывов миномета "Молот" - двойное заряжание и нарушение порядка проведения стрельб, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 7280
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Т.е. предохранителя от двойного заряжания на этом чуде техники нет?
А кто же вызнал его пригодным к эксплуатации и запустил в серию? Неужели неизвестные агенты Крымля или есть конкретные фамилии?
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Предохранители там есть, причем используют на выбор, в т.ч. и еще "советской" конструкции.
К вашему сведению: в НАТО вообще не используют предохранители! Там к работе относятся профессионально, надо признать.
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а если есть, то почему не сработали? Как вообще можно дважды зарядить миномет?! Автомат можно? А пистолет? А ружье? Пушку?! Тогда почему миномет можно?! Бред какой-то. И при чем здесь НАТО?! Почему не иностранный легион?! КАкое отношение Украина имеет к НАТО?!
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Ты кто такой, шипко вумный? Вот возьми и изучи: как работает миномет, как устроена мина с зарядом, сколько там взрывателей, как работает предохранитель... -предохранитель "не универсальная панацея от дурака", может тогда не будешь задавать глупых вопросов.

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И вообще, хуле вы вцепились в этот миномет, как дворняжки за штанину, взрывается мина , а не миномет...
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Всіх дивує ціна, типу, ну шо там «труба і стоє такі дєньгі!»...
аж 17 тисяч баксів.
А скільки коштує, наприклад, снайперська гвинтівка?
А скільки ти б хотів, щоб він коштував ? Гривень 500?

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///цитата
Скажу напрямую - в будущем мы не застрахованы от повторения таких трагедий. Хотя бы потому, что есть врожденные особенности дульнозарядного оружия. В миномет действительно можно впихнуть две мины. Возможность ошибки провоцируется напряженностью на поле боя, игнорированием уставных требований и норм безопасности, слабой обученностью или, наоборот, чрезмерной уверенностью в своих силах и навыках. Но как минимизировать риски?
1. Путь линейный. Можно, как говориться, один в один повторить "минометные" рекомендации со Второй мировой: "Потребовать от командиров минометных частей организации специальных занятий по подготовке минометов к стрельбе, установке минометов, осмотру и подготовке мин и проведения показательных стрельб. Категорически запретить заряжать миномет до команды. Во время перерывов в стрельбе минометы заряженными не оставлять".
2. Возможно, стоит напрячься и объявить конкурс на создание устройства, которое действительно обезопасит от двойного заряжания, раз такое все-таки случается, и будет со 100 % вероятностью предупреждать уставшего, невнимательного, перепуганного или самоуверенного бойца, что мина в стволе уже есть. Или что она не вышла оттуда из-за осечки. Как именно - не знаю. Гудком, Северным сиянием или воздушным шариком - но решение должно быть простым, гениальным и работающим. Это должно быть покруче, чем ПДЗ с 1944 г .(флажок , который показывает заряжаещему, что мина вставленна, при выстреле - флажок газами опрокидывается). Пусть такой конкурс огласит или Минобороны, или тот же "Укроборонпром". За гениальное решение, думаю, стоит и заплатить.
3. Человек и оружие абсолютно безопасны только по отдельности. Но так не будет никогда. Поэтому в армии нужно стимулировать профессионализм, повышать выучку, начать таки ценить жизнь - и свою, и других. На учениях минометы стоят на удалении друга от друга не более шести-десяти метров. Если бы дистанция была бы хотя бы метров 50 и не стреляли залпом, а по очереди - возможно, исход был бы другой. Но реальность более жесткая. Поэтому системная работа над ошибками просто необходима. И она масштабнее, чем вопрос возможностей конкретного образца вооружения или боеприпаса. Это как раз самое простое.
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А почему другие миномёты "вдвойне не заряжают и не нарушают порядка проведения стрельб"?
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Другие это какие? Знатоки, эта проблема существует еще с ВОВ (1941г) на любых тапах минометов!
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Это далбаёб пашинский так придумал? Зарядить бы эту сволочь в минамёт и пульнуть по сепарам в кого попадёт, тот законтачен.
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Порошенко, Аваков, Луценко узурпировали власть в Украине. И без крови они ее не отдадут. Они хорошо понимают, что за их преступления им придется сесть в тюрьму. И они потеряют наворованные состояния. А сидеть в тюрьме они этого почему-то не хотят. И терять наворованное тоже.
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Чтобы вернуть доверие к миномету, предлагаю годик его протестировать на передке главному минометчику страны - старшенькому Порошенко.
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Здесь нашли даже не стрелочника
просто двойное заряжание
а то что там есть флажок
и как это его приподняли
и что это за девайс в 21 веке, куда можно всунуть 2 мины одновременно
и этот девайс стоит 450 тыс грн.
Кто сел????
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Главные версии разрывов миномета "Молот"....

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Если "главные" - значит не разобрались или замыливают.
Причина может быть одна.
Если бы было двойное заряжание, то уже давно бы везде показывали бы фото оторванной части ствола без предохранителя, и фото неповрежденного предохранителя у кого-то в кармане, в ящике или валяющимся на земле, не далеко с чьими-то отпечатками пальцев...
Того, кто снимал или того, кто пытался выбросить подальше после взрыва.
А если не было двойного заряжания, то фото части трубы с предохранителем, пусть даже поврежденным ... или оторванным.
Фото узла крепления уже снятого предохранителя и фото узла крепления оторванного предохранителя должны отличаться.
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