 Главные версии разрывов миномета "Молот" - двойное заряжание и нарушение порядка проведения стрельб, - военная прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-секретаря ГПУ Андрея Лысенко, об этом говорится в комментарии военного прокурора Центрального региона по расследованию взрывов минометов "Молот".
В сообщении отмечается: "Военная прокуратура Киевского гарнизона расследует уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей военными должностными лицами 1285 Главного военного представительства Министерства обороны Украины во время исполнения государственного контракта, что привело к закупке за бюджетные средства некачественных минометов М 120-15 "Молот".
Продолжается комплексная судебная экспертиза, в рамках которой проверяется техническое состояние указанных минометов, соответствие их тактико-техническим характеристикам, заявленные заводом-изготовителем и возможность их безопасного использования во время боевых действий.
Кроме этого, Государственной аудиторской службой проводится аудит по рациональному использованию бюджетных средств Министерством обороны Украины. Также досудебным расследованием отрабатываются субъекты хозяйствования, которые привлекались заводом-изготовителем к выполнению работ на предмет фиктивности и завышение их объемов или стоимости.
Сейчас объективных данных о ненадлежащем качества минометов, которые обосновывались материалами дела, не получено.
В настоящее время одной из главных причин минометов "Молот" являются факты двойного заряжания и нарушение порядка проведения стрельб личным составом.
Досудебное расследование по указанным фактам продолжается".
InfoResistПодлинная учетная запись @InfoResist 5 ч.5 часов назад
Осужденный за крушение Ил-76 генерал Назаров получил от МО квартиру в Киеве А его жена в октябре купила новый джип https://inforesist.org/osuzhdennyiy-za-krushenie-il-76-general-viktor-nazarov-poluchil-kvartiru-ot-gosudarstva/ …
Так и стоит это позорище посреди Севастопольской бухты - в строительных лесах ржавая подводная лодка в ржавом доке. И что с ними делать - не знает никто.
Увы, в какой-то мере, похоже, это просто символ нынешнего состояния российского судоремонта...https://svpressa.ru/war21/article/214657/
Экстрасекс или гадалка, по фото он увидел неякисну сталь...? Бу га га... вот даун!
Кому ты лепишь, дыбил! ))))))))))))))))
Як?
А кто же вызнал его пригодным к эксплуатации и запустил в серию? Неужели неизвестные агенты Крымля или есть конкретные фамилии?
К вашему сведению: в НАТО вообще не используют предохранители! Там к работе относятся профессионально, надо признать.
военнослужащие протестировали отечественные 120-мм минометы "Молот" по 480 тыс. за единицу и обнаружили недостаткиИсточник: https://censor.net.ua/n3088359
аж 17 тисяч баксів.
А скільки коштує, наприклад, снайперська гвинтівка?
А скільки ти б хотів, щоб він коштував ? Гривень 500?
(надеюсь)
Скажу напрямую - в будущем мы не застрахованы от повторения таких трагедий. Хотя бы потому, что есть врожденные особенности дульнозарядного оружия. В миномет действительно можно впихнуть две мины. Возможность ошибки провоцируется напряженностью на поле боя, игнорированием уставных требований и норм безопасности, слабой обученностью или, наоборот, чрезмерной уверенностью в своих силах и навыках. Но как минимизировать риски?
1. Путь линейный. Можно, как говориться, один в один повторить "минометные" рекомендации со Второй мировой: "Потребовать от командиров минометных частей организации специальных занятий по подготовке минометов к стрельбе, установке минометов, осмотру и подготовке мин и проведения показательных стрельб. Категорически запретить заряжать миномет до команды. Во время перерывов в стрельбе минометы заряженными не оставлять".
2. Возможно, стоит напрячься и объявить конкурс на создание устройства, которое действительно обезопасит от двойного заряжания, раз такое все-таки случается, и будет со 100 % вероятностью предупреждать уставшего, невнимательного, перепуганного или самоуверенного бойца, что мина в стволе уже есть. Или что она не вышла оттуда из-за осечки. Как именно - не знаю. Гудком, Северным сиянием или воздушным шариком - но решение должно быть простым, гениальным и работающим. Это должно быть покруче, чем ПДЗ с 1944 г .(флажок , который показывает заряжаещему, что мина вставленна, при выстреле - флажок газами опрокидывается). Пусть такой конкурс огласит или Минобороны, или тот же "Укроборонпром". За гениальное решение, думаю, стоит и заплатить.
3. Человек и оружие абсолютно безопасны только по отдельности. Но так не будет никогда. Поэтому в армии нужно стимулировать профессионализм, повышать выучку, начать таки ценить жизнь - и свою, и других. На учениях минометы стоят на удалении друга от друга не более шести-десяти метров. Если бы дистанция была бы хотя бы метров 50 и не стреляли залпом, а по очереди - возможно, исход был бы другой. Но реальность более жесткая. Поэтому системная работа над ошибками просто необходима. И она масштабнее, чем вопрос возможностей конкретного образца вооружения или боеприпаса. Это как раз самое простое.
просто двойное заряжание
а то что там есть флажок
и как это его приподняли
и что это за девайс в 21 веке, куда можно всунуть 2 мины одновременно
и этот девайс стоит 450 тыс грн.
Кто сел????
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Если "главные" - значит не разобрались или замыливают.
Причина может быть одна.
Если бы было двойное заряжание, то уже давно бы везде показывали бы фото оторванной части ствола без предохранителя, и фото неповрежденного предохранителя у кого-то в кармане, в ящике или валяющимся на земле, не далеко с чьими-то отпечатками пальцев...
Того, кто снимал или того, кто пытался выбросить подальше после взрыва.
А если не было двойного заряжания, то фото части трубы с предохранителем, пусть даже поврежденным ... или оторванным.
Фото узла крепления уже снятого предохранителя и фото узла крепления оторванного предохранителя должны отличаться.