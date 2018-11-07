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 Правительство Японии считает "выборы", запланированные на 11 ноября на оккупированной части Донбасса, незаконными, - посольство

Япония считает запланированные на 11 ноября "выборы" на оккупированной части Донбасса незаконными и нарушающими Минские соглашения и украинские законы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт посольства Японии в Украине.

"Так называемые "выборы", которые запланированы на 11 ноября и объявлены "ДНР" и "ЛНР", не регулируются Минскими договоренностями, а также законодательством и нормами Украины. Правительство Японии считает эти выборы незаконными, и считает, что такие односторонние действия не следует осуществлять", - говорится в заявлении.

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Япония считает непремлимыми любые попытки изменить ситуацию силовыми методами, и призывает уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Полное выполнение Минских договоренностей всеми заинтересованными сторонами необходимо для улучшения ситуации, и выборы на временно оккупированных территориях должны проводиться в соответствии с Минскими договоренностями, а также с законодательством Украины", - подчеркивается в заявлении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095712
 
   
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Лучше бы предупредила о санкциях раисе если она признает выборы....
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Нехай "голосують". Для нас головне - дістати списки тих хто пішов на вибори. Їм відновлення українського громадянства не світить. А їхнім дітям, після досягнення повноліття - іспити з української мови, історії та Конституції.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство Японии считает "выборы", запланированные на 11 ноября на оккупированной части Донбасса, незаконными, - посольство
 
 
 
 
 
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