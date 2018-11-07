EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия, Общество
  27753  304
Все про:Бережная (42) Волга (175) обыск (1208) СБУ (12956)

 У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ. ФОТОрепортаж

Обыски также прошли у лидера политической партии "Союз левых сил" Василия Волги.

У лидера общественного объединения "Сила добра" Елены Бережной, матери покойной экс-регионалки Ирины Бережной, во время обысков обнаружили свидетельства антиукраинской деятельности по заданию спецслужб РФ. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В ее квартире нашли документы и электронные носители, "свидетельствующие о противоправной деятельности", говорят в СБУ. А также изъяли письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова и килограммовый слиток золота.

У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ 01

"Наши сотрудники обнаружили письмо, адресованное министру иностранных дел государства-агрессора Сергею Лаврову о необходимости активизации деятельности российских организаций в Украине", – отмечают в СБУ.

У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ 02
У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ 03
У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ 04

Также на Цензор.НЕТ: Полиция задержала организатора марша "Никто не забыт! Ничто не забыто" - мать погибшей экс-регионалки Бережной - за запрещенную символику. ФОТОрепортаж

В спецслужбе напомнили, что следственные действия у Елены Бережной, которая является матерью погибшей экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной, проходили в рамках уголовного производства, открытого по ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 111 (государственная измена) уголовного кодекса Украины.

Также обыски прошли у лидера политической партии "Союз левых сил" Василия Волги.

"Наши сотрудники изъяли у него оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации, свидетельствующие о его сотрудничестве со страной-агрессором", – говорится в сообщении СБУ.

У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ 05

Кроме того, у некоторых других фигурантов изъяли незарегистрированное оружие и пророссийскую атрибутику.

У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ 06
У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ 07

Вчера, 6 ноября СБУ провела в Киеве обыски у Елены Бережной в рамках расследования уголовного производства по статьям о насильственном захвате власти и госизмене.

По версии СБУ, женщина на деньги "кураторов" систематически организовывает и проводит в Киеве и областных центрах Украины "акции протеста, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране".

Читайте на Цензор.НЕТ: Утром СБУ ввалилась в офис. Пять человек проводят обыск. Ищут доказательства сепаратистской деятельности матери Бережной, - Кильчицкая

Источник: https://censor.net.ua/n3095710
 
 
 Топ комментарии
 
У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ - Цензор.НЕТ 9310 Так это и была мелкая партия. Массштабы у тебя не те...
 показать весь комментарий
 
отпустят... - у нас нет правоохранительной системы...
Вот немцы в шоке...

У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ - Цензор.НЕТ 2551 DW українською‏Подлинная учетная запись @dw_ukrainian 3 ч.3 часа назад
Агробарон Микола Гута чотири роки переховувався від українських правоохоронців у Швейцарії. І раптом вирішив повернутися на батьківщину, де його одразу звільнили… під чесне слово.
А якщо слова не дотримає, на Гуту чекає штраф - аж до 7 тисяч гривень.

https://t.co/fduut0ytl8

У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ - Цензор.НЕТ 9059
 показать весь комментарий
 
Волга- гнида из гнид, проворовавшийся чинуша, не досидевший свой срок.
Сбежавший на паРашу, получивший бабло от своих кацапо-ордынских кураторов и вернувшийся гадить в Украину.
Теперь пущай досиживает. И надобно ещё добавить.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
Главное у этой тупой совколахудры слиток изъяли У Бережної під час обшуку знайшли кілограмовий злиток золота і лист до Лаврова, - СБУ - Цензор.НЕТ 2683

Понятное дело, что слиток уже не вернуть - че менту в вещдок упало, то совсем пропало...
 показать весь комментарий
 
Я Вам пишу чего же боле,что я могу еще сказать? А где же почтовые голуби ,их нашли? Редкостные дятлы,в 21 веке письмо и написанное не бабушкой. Какой тупой развод.
 показать весь комментарий
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх