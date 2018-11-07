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 Новогоднюю елку в столице зажгут 19 декабря, - Киевсовет

Новогоднюю елку на Софийской площади в Киеве зажгут 19 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службаКиевсовета.

Официальное открытие елки назначено на 19:00. Уточняется, что возле ели установят экран, через который посетители смогут передавать поздравления.

Кроме того, на площади будет работать "Полярный Экспресс".

"На площади также впервые запустят поезд желаний "Полярный Экспресс", где каждый желающий сможет проехать и загадать желание", - сообщают власти.

Для самых маленьких посетителей будет функционировать зона развлечений в сквере Владимирского проезда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый 2018 год на Софийской площади в Киеве встречало 130 тыс. человек, - КГГА

Источник: https://censor.net.ua/n3095709
 
 
 Топ комментарии
 
Не надо кота!!! Этот славный кот имеет право жить. Не трогайте кота, бо их потом всех перехреначат, объявив врагами Украины!
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шкода , що не стягнули і не відірвали його кудлату макітру !
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Беларусь - это ни что....

Предвыборная компания, - гречку избирателям, бигборды с обещаниями для овец, концерты, выступления и юморины и тд и тп...
Все это стоит сотни миллионов баксов....
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Слышали новейшую новость?
Надежда Савченко- Герой Украины, будет баллотироваться на пост президента Украины...
Как вам это?
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Беларусь - деньги нашла?

У нас только миллионеры могут.., - она хоть и не состоявшаяся террористка но нищая по ходу...
Взятки не брала, в распилах не участвовала...
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Ей обещали дать 2,5 млн гривен для участия...
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Беларусь - это ни что....

Предвыборная компания, - гречку избирателям, бигборды с обещаниями для овец, концерты, выступления и юморины и тд и тп...
Все это стоит сотни миллионов баксов....
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Будем посмотреть, как оно будет...

А що там дивитися ? Все буде як завжди - боротьба між 2-а основними конкурентами + декілька кандидатів - "спойлерів" з обох боків ... от і все .
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Вполне возможно, что в Кремле начнут активно лоббировать её интересы... Хотя вряд ли уже в неё будут серьёзно вкладываться.... Хватает друих (другой)...
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Ну и правильно .Это лучше чем Зеленский с Вакарчуком .
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Я могу своего кота выдвинуть кандитатом,-не вопрос.У нас все равны.
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Не надо кота!!! Этот славный кот имеет право жить. Не трогайте кота, бо их потом всех перехреначат, объявив врагами Украины!
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Это тебе для успешной мастурбации
Новогоднюю елку в столице зажгут 19 декабря, - Киевсовет - Цензор.НЕТ 9874
должно полегчать
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Гриценко следующий Президент Украины , остальные все олигарховские холуи и корупционеры .
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б*же, по твоим репликам видно шо ты как и то ссущество.
совки, сдохните!
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Не желай людям того , чего себе не пожелаешь .
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Если ты имеешь ввиду граждан бывшего СССР ,то конечно люди .Я даже думаю , что большинство из них , намного больше люди чем ты .
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он не следующий. Следующий у нас садовой, а гриценко - проходной. Ты не внимательно билборды читаешь. А с такими друзьями - конечно его бегом выберт:

Новорічну ялинку в столиці засвітять 19 грудня, - Київрада - Цензор.НЕТ 8932
Да и источник финансирования у него с безграничными (пока) ресурсами. Вот только как сразу дым от зашквара рассеется, так сразу и выберут:

Новорічну ялинку в столиці засвітять 19 грудня, - Київрада - Цензор.НЕТ 265
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А на Майдане поставить Йолку жопы нет?
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Ты поэтому Антимайдан и антибульдозериста поддерживал?
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с бульдозера его спартаковские фаны пытались стащить...кричалку то помнишь?
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шкода , що не стягнули і не відірвали його кудлату макітру !
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я ту кричалку уже после первой потужной рехформы каждый день и каждую минуту повторяю. Шо там не так с кричалкой?
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Представь,если еще ЕЕ свисток увеличить до размера елки ?? Красота !!
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Запустят "поезд желаний" ... а их же у народа до фига...
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ну, шо? Может 19 начнем елочку "крашать"?)))
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Взагалі то, перший варіант більш правильний, якщо виходити з того як саме прикрашають ялинки чи сосни...
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Ця країна заслуговує на свято і гірлянди.
Згадайте:
Святий Миколаю, я тебе благаю -
Не треба мені пряника - забери в нас яника.
Спрацювало.
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Тепер треба змістовніше загадувати. Більше конкретики
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Muhammad Jazira‏ @muhammadjazira6

Новогоднюю елку в столице зажгут 19 декабря, - Киевсовет - Цензор.НЕТ 4511 Местные источники из Дейр эз-Зора сообщают, что в результате вчерашней атаки на позиции российских военных в пр. Дейр эз-Зор убито 11 путинских террористов. - http://MJazira.com
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Йолка на майдані...
Перша асоціація саме з революцією гідності, а потім вже як новорічне свято...
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Я бы лучше Москву зажег. Бля буду, любовался бы весь мир.
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У меня предложение !
Нужно украсить ЙОлку празднично оформленными плакатами с названиями проведённых презиком реформ . Прямо по количеству этих реформ .
А то народ знает , что потужные реформы вроде как бы и состоялись , но сколько их конкретно , и как они называются - не знает никто . То ли 149 , то ли 215 - хрен его знает ...
Для наглядности .
А вместо звёздочки , на верхушку , установить праздничный плакат с текстом - " Ну вот мы и зажили по-новому !"
Для поднятия праздничного настроения !
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиНовогоднюю елку в столице зажгут 19 декабря, - Киевсовет
 
 
 
 
 
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