 Новогоднюю елку в столице зажгут 19 декабря, - Киевсовет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службаКиевсовета.
Официальное открытие елки назначено на 19:00. Уточняется, что возле ели установят экран, через который посетители смогут передавать поздравления.
Кроме того, на площади будет работать "Полярный Экспресс".
"На площади также впервые запустят поезд желаний "Полярный Экспресс", где каждый желающий сможет проехать и загадать желание", - сообщают власти.
Для самых маленьких посетителей будет функционировать зона развлечений в сквере Владимирского проезда.
Надежда Савченко- Герой Украины, будет баллотироваться на пост президента Украины...
Как вам это?
У нас только миллионеры могут.., - она хоть и не состоявшаяся террористка но нищая по ходу...
Взятки не брала, в распилах не участвовала...
Предвыборная компания, - гречку избирателям, бигборды с обещаниями для овец, концерты, выступления и юморины и тд и тп...
Все это стоит сотни миллионов баксов....
А що там дивитися ? Все буде як завжди - боротьба між 2-а основними конкурентами + декілька кандидатів - "спойлерів" з обох боків ... от і все .
должно полегчать
совки, сдохните!
Да и источник финансирования у него с безграничными (пока) ресурсами. Вот только как сразу дым от зашквара рассеется, так сразу и выберут:
Згадайте:
Святий Миколаю, я тебе благаю -
Не треба мені пряника - забери в нас яника.
Спрацювало.
Местные источники из Дейр эз-Зора сообщают, что в результате вчерашней атаки на позиции российских военных в пр. Дейр эз-Зор убито 11 путинских террористов. - http://MJazira.com
https://censor.net.ua/photo_news/3095582/dom_pavlovskogo_kotorogo_aktivisty_schitayut_prichastnym_k_ubiyistvu_gandzyuk_zabrosali_vzryvpaketami
Перша асоціація саме з революцією гідності, а потім вже як новорічне свято...
Нужно украсить ЙОлку празднично оформленными плакатами с названиями проведённых презиком реформ . Прямо по количеству этих реформ .
А то народ знает , что потужные реформы вроде как бы и состоялись , но сколько их конкретно , и как они называются - не знает никто . То ли 149 , то ли 215 - хрен его знает ...
Для наглядности .
А вместо звёздочки , на верхушку , установить праздничный плакат с текстом - " Ну вот мы и зажили по-новому !"
Для поднятия праздничного настроения !