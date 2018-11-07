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Все про:ЧАЭС (352) энергетика (1018) Минэкологии (229) электроэнергия (206)

 В Чернобыльской зоне построят первую ветровую электростанцию: Кабмин выделил землю

Такая электростанция может работать без присутствия людей, говорят в Минприроды.

Правительство приняло решение выделить земельные участки на территории зоны отчуждения под строительство объектов ветровой энергетики. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Всего для этих целей выделили 7 гектар в Иванковском районе Киевской области, сказал глава ведомства Остап Семерак.

Также на Цензор.НЕТ: Минэкологии внедряет электронные билеты для посетителей зоны отчуждения ЧАЭС

"Правительство поддержало предложение Минприроды развивать в дальнейшем зону отчуждения как территорию изменений и инноваций... Для Минприроды важно, что объекты возобновляемой энергетики не требуют постоянного присутствия людей и абсолютно безопасны для окружающей среды", – сказал Остап Семерак.

Он напомнил, что в прошлом году правительство приняло ряд важных решений, которые упростили процедуру для ведения хозяйственной деятельности на этой территории.

"Зона отчуждения имеет высокий уровень инвестиционной привлекательности. Это подтверждают инвесторы из разных стран мира. Они готовы вкладывать сюда средства", – утверждает Семерак.

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В ведомстве также напомнили, что за два года поступило более 60 заявок от инвесторов на отвод земельного участка в зоне отчуждения для реализации проектов возобновляемой энергетики. Заявки подавали как отечественные компании, так и фирмы из Дании, США, Китая, Германии, Франции, Японии и Беларуси.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 6 октября в Чернобыльской зоне запустили в эксплуатацию первую солнечную электростанцию. Это совместный проект украинской и немецкой компаний. Станция расположена напротив накрытого реактора.

16 октября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему".

Источник: https://censor.net.ua/n3095707
 
   
 Топ комментарии
 
Странная ситуация: бабло в Чернобыльской зоне рубить можно, а сталкерам зайчиков фотографировать - нельзя.
Может зона превратилась в "слепой траст"?
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кстати ветряки на берегу Азова, это его тема башмета, овощ ему делегировал её
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взагалі то я про інше : для РОЗВИТКУ економіки окрім відсутності "дураков" (у владі) і гарних доріг , необхідний доступ до ДЕШЕВИХ енергоресурсів ...вітряки це гарно чисто екологічно але ДОРОГО ...і ставлять їх не де "бик посцав" а там де є постійні потужні вітри (причорномор"я приазов"я ...ну і в горах Карпати ... а на Поліссі вітряк можна поставити щоб горобців відлякувати 200-250 днів на рік ....
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Странная ситуация: бабло в Чернобыльской зоне рубить можно, а сталкерам зайчиков фотографировать - нельзя.
Может зона превратилась в "слепой траст"?
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деньги на ветер, а земля под застройку.....
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Буде лише сторожовий собака і обліковець, який щомісяця носитиме показники електричного лічильника до столиці.
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там медведи и волки уже охраняют...
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как бы сталкеры на металл не сдали эти ветряки В Чернобыльской зоне построят первую ветровую электростанцию: Кабмин выделил землю - Цензор.НЕТ 8518
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Посеред лісів. Вітроелектростанцію. Чому не сонячну десь у печерах?
Сволота...
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Я там был в 1987 году. ЧАЭС, Припять. А жил на корабле в Неданчичах. Кто был, тот знает.
Так что ПНХ.
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И лес под Припятью подходит к самой реке.........
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И ветер там не дует ни разу... Никогда. Нефиг там строить чего-то, пусть так загрязнённая земля стоит.

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Зона відчудження велика. Головне це шарова земля. В густонаселених країнах встановлення вітряків обвалює її вартість в околицях тому громадяни протидіють таким проектам.
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лишь бы не строили подлодку курск и плавучий док которые утонули.
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в зоне землетрясений крыма построен мост керченский.до 22 ноября может простоять.
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Я вот подумал над таким вопросом- передаётся ли радиация посредством электрического тока? Проводил кто-то эксперимент? А то вдруг передаётся, так мы разнесём всю заразу по всей Украине...Может оно и не так, но проверить не мешало бы.В Чернобыльской зоне построят первую ветровую электростанцию: Кабмин выделил землю - Цензор.НЕТ 9318
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Чернобыльской зоне построят первую ветровую электростанцию: Кабмин выделил землю
 
 
 
 
 
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