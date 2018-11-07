 Пограничники не впустили на территорию Украины ректора Московской духовной академии РПЦ Ермакова. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте МДА.

В сообщении отмечается: "7 ноября ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Амвросия, прибывшего в Киев для участия в торжествах, посвященных дню памяти преподобного Нестора Летописца и Актового дня Киевской духовной академии (УПЦ МП), задержали на пропускном пункте аэропорта "Киев" (Жуляны), провели собеседование и отказали во въезде на территорию Украины.





В бумаге, переданной архиепископу Амвросию, была официально указана причина: "не може пiдтвердити мету запланованного перебування на территории Украины".