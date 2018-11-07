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Все про:пограничники (1127) РПЦ (473)

 Пограничники не впустили на территорию Украины ректора Московской духовной академии РПЦ Ермакова. ДОКУМЕНТ

Ректору Московской духовной академии РПЦ Амвросию (Виталию Ермакову) не дали разрешения на въезд на территорию Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте МДА.

В сообщении отмечается: "7 ноября ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Амвросия, прибывшего в Киев для участия в торжествах, посвященных дню памяти преподобного Нестора Летописца и Актового дня Киевской духовной академии (УПЦ МП), задержали на пропускном пункте аэропорта "Киев" (Жуляны), провели собеседование и отказали во въезде на территорию Украины.

В бумаге, переданной архиепископу Амвросию, была официально указана  причина: "не може пiдтвердити мету запланованного перебування на территории Украины". 

Пограничники не впустили на территорию Украины ректора Московской духовной академии РПЦ Ермакова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095706
 
   
 Топ комментарии
 
надо впускать и арестовывать за шпионаж!....
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Ну значит не прислали. Просто привыкли тут шастать, как у себя дома.
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Порошенко, Парубий, СНБУ и депутаты, когда в Украине будет визовый режим с врагом и прекратится этот кацапский беспредел? Вам мало 5 уничтоженных агрессором складов с боеприпасами на десятки миллиардов долларов? Вам мало многочисленных диверсий и убийств? Почему идет торговля с агрессором и открыты границы? У нас уже нет войны?
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А чего ты их здесь спрашиваешь? Напиши каждому официальный запрос.
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А ты уже написал?
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надо впускать и арестовывать за шпионаж!....
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це ФСБшне вороння взагалі потрібно з України випускати але не впускати ...
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а шо он,дорожного знака "не#уй шастать" не заметил шоле?значит еще и оштрафовать за нарушение пдд Пограничники не впустили на территорию Украины ректора Московской духовной академии РПЦ Ермакова - Цензор.НЕТ 2550
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Соседи, ведь можете когда захотите! Что мешает сделать тоже самое по отношению к другим подобным персонажам?
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Воно п"яне було, що не могло підтвердити мету вїзду?
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Чего сюда вообще лезут кацапские мартышки в рясах?
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тому що немає візового режиму з рашкою.
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Какой-то сектант пытался пробраться через государственную границу...
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нах его впускать
а потом содержать
а следом вытурить всех онуфриев и прочих пашек - мерсы оставить - продать на аукционе на покрытие ущерба нанесенного РПЦ за 300 лет!!! Пограничники не впустили на территорию Украины ректора Московской духовной академии РПЦ Ермакова - Цензор.НЕТ 6257
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Они тут уже такими хатынками обросли, что их от сюда и тайфун не унесет..
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вот... провалил задание...
а мог бы выполнить, если тропинкой лесной... а командировочные в кубышку
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удар в спину? .. неее!.. пинок под сраку и за поребрик!
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ну хоч на цьому напрямку в парашенки все більш-менш в адекваті, рашапоїдну попсу в рясах нафіг з хати і боронь Боже з цим затягувати, кажуть, що вже понаїхало зелених монашиків неміряно, кучкуються по лаврах
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А вот это действительно мудро - не пускать под любыми предлогами на территорию Украины всех граждан РФ, причастных к деятельности УПЦ МП и РПЦ. Хотя, конечно, хай подымется до неба, но ведь надо же как-то ограничивать их деятельность. А это реальная и вполне вменяемая мера.
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Только визовый режим с рашкой отчасти решит проблему с гундяями.
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А яке взагалі має відношення секта РПЦ до Нестора літописця? Народився він в Києві 1056 року і упокоївся в 1115 році. А на місці маскви тоді ще гниле болото було, а дикі мокшани по купинах скакали та жаб лапали..😕😕😕
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сейчас от смеха помру...

Пограничники не впустили на территорию Украины ректора Московской духовной академии РПЦ Ермакова - Цензор.НЕТ 2997 СЛАВЯНСК‏ @Sloviansk 2 ч.2 часа назад
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Пограничники не впустили на территорию Украины ректора Московской духовной академии РПЦ Ермакова - Цензор.НЕТ 7350
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Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно.
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Ничего не понимаю. Ведь он же, наверное, пояснял, что прибыл для участия в каких-то там торжествах, наверняка у него какая-то бумажка была, что его пригласили. Нет, я таких персонажей тоже не хочу здесь видеть, но все должно быть по закону. Пограничники не впустили на территорию Украины ректора Московской духовной академии РПЦ Ермакова - Цензор.НЕТ 3791
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Ещё раз, внимательно, прочитайте Решение в статье выше.
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Я видел это решение: не может подтвердить цель пребывания. И в этом вопрос: неужели ему не прислали никакой бумажки-приглашения?
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Ну значит не прислали. Просто привыкли тут шастать, как у себя дома.
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Таки да. Як говорять у нас рідною мовою: Нехай щастить!
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ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Амвросия на задании выдали торчящие под рясой пагоны которые тот забыл снять.....
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Свидетелей Гундяя в Украине запретить! Запрет на богослужение попам!В случае нарушения- конфискация поповского имущества!Это наш симметричный ответ на запрет Свидетелей Иеговы в Таёжной Папуасии!
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Гоноровитий піп.
На селфі з прикордонниками не погодився.
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Я за то , что бы вообще запретить посещать Украину гражданам рф . Покупать недвижимость, получать пмж и роботать
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Такого гавна у нас и без соседей хватает. Пусть гундяю баки заливает!
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За поребрик, поджопниками ,ссаными тряпками гнать в мокшанские болота сектанта!
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явно этот удмуртский еретик ехал в Украину для совершения черной мессы и совращения добрых христиан. теперь пущай в болота мордовии едет.
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ИМХО стоило бы всех иереев РПЦ добавить в санкционный список.
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Гебняві в рясах, вам же Порох ясно сказав : давай дасвіданія. Вас шо на копняках тре супроводжувати на родіну?
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Пусть этот офицер ФСБ в рясе и иже с ними едут в Сибирь---там язычников не меряно , с шаманами и дикими обычаями. Пусть в веру обращают их , если Всевышний их благословит...
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ещё срача в дорого надо было дать что бы ускорился назад в "рай" рассийский
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Какое право имеет МАФИОЗИ и АЛКОГОЛЬНЫЙ ТОРГАШ гундяев

ЗАПРЕЩАТЬ ХРИСТИАНАМ ПРИЧАСЩАТЬСЯ В ЦЕРЬКВАХ !

ТЕМ БОЛЕЕ ВСЕМИРНОГО КОНСТАНТИНОПОЛЬССКОГО ПАТРИАРХАТА !!?? https://uploads.disquscdn.com/images/c4aca0baa466307aa97c10304ed45848f96ebf558f636c507215cedbb0f7a94a.jpg
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Не зміг довести зо Нестор мав відношення до московії?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничники не впустили на территорию Украины ректора Московской духовной академии РПЦ Ермакова. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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