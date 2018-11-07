 Пограничники не впустили на территорию Украины ректора Московской духовной академии РПЦ Ермакова. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте МДА.
В сообщении отмечается: "7 ноября ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Амвросия, прибывшего в Киев для участия в торжествах, посвященных дню памяти преподобного Нестора Летописца и Актового дня Киевской духовной академии (УПЦ МП), задержали на пропускном пункте аэропорта "Киев" (Жуляны), провели собеседование и отказали во въезде на территорию Украины.
В бумаге, переданной архиепископу Амвросию, была официально указана причина: "не може пiдтвердити мету запланованного перебування на территории Украины".
а потом содержать
а следом вытурить всех онуфриев и прочих пашек - мерсы оставить - продать на аукционе на покрытие ущерба нанесенного РПЦ за 300 лет!!!
а мог бы выполнить, если тропинкой лесной... а командировочные в кубышку
СЛАВЯНСК @Sloviansk 2 ч.2 часа назад
Свежий начальник Управления ЖКХ Славянска Владимир Башкаев в "Одноклассниках" бережно хранит фотку с членом организации "донского казачества", которое захватывало #Славянск в 2014 году https://slaviansk.today/kto-takoj-vladimir-bashkaev-i-chto-u-nego-v-golove/ …
На селфі з прикордонниками не погодився.
ЗАПРЕЩАТЬ ХРИСТИАНАМ ПРИЧАСЩАТЬСЯ В ЦЕРЬКВАХ !
ТЕМ БОЛЕЕ ВСЕМИРНОГО КОНСТАНТИНОПОЛЬССКОГО ПАТРИАРХАТА !!?? https://uploads.disquscdn.com/images/c4aca0baa466307aa97c10304ed45848f96ebf558f636c507215cedbb0f7a94a.jpg
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