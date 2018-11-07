EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Фоторепортаж
  1313  35
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (15703) Финляндия (315) церковь (934) автокефалия (252)

 Порошенко обсудил с главой Финляндской православной церкви Львом вопрос автокефалии УПЦ. ФОТО

Во время рабочего визита в Финляндскую Республики президент Украины Петр Порошенко встретился с предстоятелем Финляндской православной церкви архиепископом Львом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент поблагодарил архиепископа Льва за поддержку Православной церковью Финляндии автокефалии Украинской православной церкви. "Для нас важно знать, что Ваша церковь поддерживает нас в этом исторически важном процессе", - подчеркнул Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва должна признать, что украинский народ имеет право на автокефалию, - Вселенский патриарх об РПЦ

"Украинцы имеют право создать собственную церковь, как имели право финны 100 лет назад", - сказал предстоятель Финляндской православной церкви.

Порошенко обсудил с главой Финляндской православной церкви Львом вопрос автокефалии УПЦ 01

Собеседники обсудили практическую подготовку к получению Украинской православной церковью Томосу.

Читайте также: Дорогие мои, вам тут нечего делать. Домой, в Россию, - Порошенко указал РПЦ на двери

Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Также на Цензор.НЕТ: Если РПЦ усомнилась в правах Вселенского патриарха, она должна отречься от собственной автокефалии, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/n3095705
 
   
 Топ комментарии
 
Уже все сделал в стране, что наобещал, теперь осталось решить только вопрос религии, хотя это не его компетенция.
 показать весь комментарий
 
Он обеспечивает мне выполнение 35 статьи.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Уже все сделал в стране, что наобещал, теперь осталось решить только вопрос религии, хотя это не его компетенция.
 показать весь комментарий
 
 
Да уж, конечно высер, свои полномичия он тоже по Конституции превышает?
 показать весь комментарий
 
но то, что для начала гнать домой нужно рпц - это не отменяет, это первые шаги )
 показать весь комментарий
 
 
Любимая фраза Джорджа) Порошенко обсудил с главой Финляндской православной церкви Львом вопрос автокефалии УПЦ - Цензор.НЕТ 1033
Он был крут, все веропитеки с попами раскупали памперсы.
 показать весь комментарий
 
 
б*же, спроси лучше как бить красножопую падаль если Солдат меньше в 10 раз чем выродков в лаптях.

Ах да, лучше же спросить сколько крылышек у Мудхангела Автофекаила и какая смазка на его огненном мече Порошенко обсудил с главой Финляндской православной церкви Львом вопрос автокефалии УПЦ - Цензор.НЕТ 5952
оН(пРезидент) так "троллит" шоле?

Мне просто плохо станет если первая рожа страны верит в летающих петухов с перьями Порошенко обсудил с главой Финляндской православной церкви Львом вопрос автокефалии УПЦ - Цензор.НЕТ 5952
ой б(намеревается разорвать паспорт), неужели все настолько... пи(314)?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Поделись тем что учил.
Ты либо школьник, либо идешь куда-то. В кабинет Путина, как минимум. Умников поразвелось.
 показать весь комментарий
 
 
Что ты хочеш от беса, который даже не может написать слово Бог?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У нас Церковь отделена от государства или не отделена. И потому госчиновники с полным правом решают церковные дела.
 показать весь комментарий
 
 
Он обеспечивает мне выполнение 35 статьи.
 показать весь комментарий
 
 
правильно, бо ви - громадянин України. А ваш "співрозмовник" - гебнявий засланець, тому наші статті в Конституції його не цікавлять.
 показать весь комментарий
 
 
Юр,наука генетика повністю заперечує походження людини від мавпи.Шимпанзе,яке є найближчим до людини по генотипу,має 48 хромосом.Ми маємо 46.А будь-яка зміна в хромосомному наборі веде до каліцтва і стерильності.Щоб мавпі відламали дві хромосоми і вона зробилася людиною,треба «чудо»
 показать весь комментарий
 
 
Iлон Маск має вiдповiдь.
Невже така могутня iстота як Яхве, а ОК. нема питань.

невже той хто створив все буде плодити тисячi ангелiв шоб.... славили йОго? Та спостерiгати за Миколою Степаненком - чи той не лайнувся пicля того як йому корова стала на ногу в пiст? це збочення, причому будь-який "наполеон" - цiлком здоровий у порiвняннi з цим виродком(як пише бУблiя, воно опше слабе на голову, судячи по дiяннях йогО)
 показать весь комментарий
 
Ви помиляєтеся.
Налпа має 48, кацап -- 47 (вони самі це не заперечують), людина -- 46.

Якщо є перехідна ланка, то це означає, що відбувалася еволюція. А те, що це ніяк не відтворено в Святому Письмі, означає, що Творець не всі таємниці нам розкрив.
 показать весь комментарий
 
якась недоеволюція таки відбулась в кацапів ))))
 показать весь комментарий
 
Порох скріз встигає. Звідки сили беруться. Поталанило Україні з президентом.
 показать весь комментарий
 
 
Юр,сонце,останнім хто особисто знав Ісуса Христа,був євангеліста Іоан.Він помер у 101 році і церква не дозволяє з цього моменту дописувати щось до Євангеліє.Церква не признає ніяких змін,якою вона родилась дві тис.років,так вона і стоїть на своїх позиціях.Наука-це цілком людське досягнення,ми ж наділені інтелектом,якого тваринний світ не має.Так ось,наука залишає за собою можливість змін.І генотип людини був прочитаний 15років тому.Але президенти США дальше приносять присягу на Біблії.Юр,людина-це не еволюція мавпи.Це говорить наука.Картинка,яку ми вчили в школі:шимпанзе-орангутанг-горила-мавпо подібна людина-людина-неактуальна.Всі ці істоти мають свій хромосомний набір,вони ,навіть,схрещуватися не можуть.І,хоча,наприклад,макака і щур маєть одинакову кількість хромосом,потомства вони не дадуть.Кінь і осел схрещуються,але їх потомство є безплідним.Не все так просто
 показать весь комментарий
 
Вместе с нынешней властью должно слиться в унитаз и псевдооппозиционное дерьмо. Все депутаты, кроме 38 проголосовавших за отставку Генпрокурора, несут солидарную ответственность за происходящее в стране. В том числе за нераскрытые политические убийства.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко обсудил с главой Финляндской православной церкви Львом вопрос автокефалии УПЦ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх