 Бывший инженер "Радио ДНР" из Краматорска получил приговор за сотрудничество с боевиками

Жителя Краматорска, который во время оккупации города боевиками работал инженером радиостанции "Радио ДНР", приговорили к 3 годам тюрьмы с испытательным сроком в 2 года. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"В ходе судебного разбирательства установлено, что с мая по июль 2014 года 38-летний мужчина, находясь в захваченном террористами здании исполнительного комитета Краматорского городского совета, а в дальнейшем — по месту нахождения местной радиокомпании с более мощной радиоаппаратурой и площадью охвата сигналом, технически обеспечивал ведения радиопередач, целью которых была агитация населения в поддержку так называемой "ДНР", — говорится в сообщении прокуратуры.
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Таким образом подсудимый, говорится в сообщении, "помогал участникам преступной организации в условиях гибридной войны оказывать сопротивление законной власти Украины и наносил ущерб общественной безопасности родного города".
При вынесении приговора суд учел чистосердечное раскаяние бывшего инженера и активное способствование раскрытию преступления с его стороны, не назначив обвиняемому реального тюремного срока.
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Зараз ридатиму.
Маркони изобрел...а Попов собрал....
Переклад:
Сам Попов на Конгресі Російських Інженерів і Електриків повідомив: "передача і приймання сигналів, здійснена Марконі з допомогою електричних осциляцій, не є нічим новим. В Америці славний Нікола Тесла провів ідентичні експерименти в 1893 році".
Попов не визнавав себе винахідником радіо.
Тесла судився з Марконі за пріоритет винаходу радіо і виграв суд. Вірніше, виграли суд його представники, вже після його смерті, аж в 1943 році.
Когда калмык попов изобрел радио и включил его то услышал в эфире несколько фм американских станций которые уже тогда вещали в стерео.
У семидесяті роки вже встигли би і розстріляти.
пришли оккупанты - продолжил работать там же. семье кушать надо.
в чём вина? совсем подурели.
тут какая-то месть, разборки.
например: люди при срср работали на предприятиях и в колхозах.
пришли немцы - люди продолжили ходить на работу туда же. это исторический факт.
судили потом только стукачей и полицаев.