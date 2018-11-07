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 Политика Украины
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Все про:Краматорск (1833) приговор (697) радио (240) Донецкая область (4115)

 Бывший инженер "Радио ДНР" из Краматорска получил приговор за сотрудничество с боевиками

Его приговорили к 3 годам тюрьмы с 2 годами испытательного срока.

Жителя Краматорска, который во время оккупации города боевиками работал инженером радиостанции "Радио ДНР", приговорили к 3 годам тюрьмы с испытательным сроком в 2 года. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что с мая по июль 2014 года 38-летний мужчина, находясь в захваченном террористами здании исполнительного комитета Краматорского городского совета, а в дальнейшем — по месту нахождения местной радиокомпании с более мощной радиоаппаратурой и площадью охвата сигналом, технически обеспечивал ведения радиопередач, целью которых была агитация населения в поддержку так называемой "ДНР", — говорится в сообщении прокуратуры.

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Таким образом подсудимый, говорится в сообщении, "помогал участникам преступной организации в условиях гибридной войны оказывать сопротивление законной власти Украины и наносил ущерб общественной безопасности родного города".

При вынесении приговора суд учел чистосердечное раскаяние бывшего инженера и активное способствование раскрытию преступления с его стороны, не назначив обвиняемому реального тюремного срока.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095702
 
 
 Топ комментарии
 
Там все было с точностью до наоборот.....
Маркони изобрел...а Попов собрал....
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у нас у одного даже жона танцюе на 1+1 и то ничо)))
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Прасцили и отпусцили. Чудово. Тепер він піде інженером на станцію РЕБ рашистів...
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Если не простудится то МРТ головного мозга срочноКолишній інженер "Радіо ДНР" із Краматорська отримав вирок за співпрацю з бойовиками - Цензор.НЕТ 361
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у нас у одного даже жона танцюе на 1+1 и то ничо)))
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Формулировка то какая"в условиях гибридной войны" понятно что у судей родных и близких на фронте нет.
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"чістосєрдєчноє раскаяніє"...
Зараз ридатиму.
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Там все было с точностью до наоборот.....
Маркони изобрел...а Попов собрал....
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Popow na Kongresie Rosyjskich Inżynierów Elektryków w 1900 roku powiedział: "[...] nadawanie i odbieranie sygnałów przez Marconiego za pomocą oscylacji elektrycznych nie jest niczym nowym. W Ameryce sławny inżynier Nicola Tesla przeprowadził identyczne eksperymenty w 1893"[5].
Переклад:
Сам Попов на Конгресі Російських Інженерів і Електриків повідомив: "передача і приймання сигналів, здійснена Марконі з допомогою електричних осциляцій, не є нічим новим. В Америці славний Нікола Тесла провів ідентичні експерименти в 1893 році".
Попов не визнавав себе винахідником радіо.
Тесла судився з Марконі за пріоритет винаходу радіо і виграв суд. Вірніше, виграли суд його представники, вже після його смерті, аж в 1943 році.
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что за бред?
Когда калмык попов изобрел радио и включил его то услышал в эфире несколько фм американских станций которые уже тогда вещали в стерео.
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Краще б із 2 роками висіння на гілляці
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Пощастило хлопаку.
У семидесяті роки вже встигли би і розстріляти.
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штепа - поржала..ахмет-хан даже не ухмыльнулся..
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Надо на законодательном уровне ввести наказание по УК - лишение гражданства, депортация в любую страну которая примет, пожизненный запрет на въезд, без права обжалования.
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человек работал инженером на радио.
пришли оккупанты - продолжил работать там же. семье кушать надо.
в чём вина? совсем подурели.
тут какая-то месть, разборки.
например: люди при срср работали на предприятиях и в колхозах.
пришли немцы - люди продолжили ходить на работу туда же. это исторический факт.
судили потом только стукачей и полицаев.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБывший инженер "Радио ДНР" из Краматорска получил приговор за сотрудничество с боевиками
 
 
 
 
 
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