 Бывший инженер "Радио ДНР" из Краматорска получил приговор за сотрудничество с боевиками

Жителя Краматорска, который во время оккупации города боевиками работал инженером радиостанции "Радио ДНР", приговорили к 3 годам тюрьмы с испытательным сроком в 2 года. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что с мая по июль 2014 года 38-летний мужчина, находясь в захваченном террористами здании исполнительного комитета Краматорского городского совета, а в дальнейшем — по месту нахождения местной радиокомпании с более мощной радиоаппаратурой и площадью охвата сигналом, технически обеспечивал ведения радиопередач, целью которых была агитация населения в поддержку так называемой "ДНР", — говорится в сообщении прокуратуры.

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Таким образом подсудимый, говорится в сообщении, "помогал участникам преступной организации в условиях гибридной войны оказывать сопротивление законной власти Украины и наносил ущерб общественной безопасности родного города".

При вынесении приговора суд учел чистосердечное раскаяние бывшего инженера и активное способствование раскрытию преступления с его стороны, не назначив обвиняемому реального тюремного срока.

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