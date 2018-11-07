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 Общество, За рубежом
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 Евросоюз не признает незаконные выборы на оккупированной части Донбасса, - Косьянчич

В Европейском Союзе вновь подчеркнули, что не признают незаконные выборы на оккупированном Донбассе, которые Российская Федерация намерена провести 11 ноября.

Об этом сегодня заявила представитель Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе, видеозапись которого размещена на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

"Вы вспомните, что мы об этом уже говорили на прошлой неделе. Я напомню позицию ЕС, прежде всего, когда речь идет о территориальной целостности и суверенитете Украины", - подчеркнула она.

"Я четко сказала, что мы не признаем эти так называемые выборы", - подчеркнула она.

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Как сообщалось, пророссийские террористы на Донбассе назначили на 11 ноября так называемые выборы на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3095699
 
 
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Какое имеет значение это непризнание? Пусть помогают Украине современным оружием и не строят Северный поток -2, пусть расширяют санкции и требуют от Порошенка не торговать с агрессором и ввести визовый режим. Тогда хоть какой-то толк будет.
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А не дохіба трєбованій до Європи?
Україна на мільярди доларів купує у рашистів, наприклад паливо для АЕС - а "винувата Європа, бо будує Північний потік-2".
Це ядерне паливо купує держава Україна, а не приватники - але чомусь саме ЄВРОПА має вимагати від Порошенка, а не місцеві нацлариси.
Європа "винна", бо не вимагає від України ввести візовий режим з Рашкою, але коли Рашка введе візовий режим і додаткові мільйони громадян України поїдуть шукати роботу до ЄС - знову у нацларис буде винувата Європа, яка "влаштувала мільйонам українців рабство".
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Я требую,видишь пишу или очки? Я уже 4 года требую закрыть границу и торговлю с врагом,но меня Пэдря не слышит. Может Европу услышит? А то слух у него никакой.
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а совкові ядерні реактори в Україні ти за свої гроші переналаштуєш на американське ядерне паливо з російсько совкового.
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Слизняки бесхребетные!
Кацапы плевать хотели на признание/непризнание этих "выборов".
Там их войска - лучшее "признание" из всех возможных.
Но этим шакалам, нужно создать видимость, того, что лугандон - это государство.
И они погонят местное быдло на "выборы".
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Сирожа, ты счастливчик, ибо есть предприятия с прошлогодними долгами по зарплате.
Евросоюз не признает незаконные выборы на оккупированной части Донбасса, - Косьянчич - Цензор.НЕТ 7490
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Если Пеца не хочет возвращать утраченные земли то как бы не случилось как с полуостровом,будем наблюдать за выборами,а рассея сделает своё ,хоть и незаконно
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Должны же были в Минске рассказать что будет если эти выборы состоятся.Наверное угрожали очередной озабоченностью.?
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Рашка должна сдохнуть так или иначе. Территориальная целостность Украины восстановится моментально. Все остальное-возня в песочнице,типа бредней хуга. Мол,рососиянское вооружение прет через границу,но рососиянской агрессии нет.
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Главное - чтобы все они не "аызнпвали" самое днр.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕвросоюз не признает незаконные выборы на оккупированной части Донбасса, - Косьянчич
 
 
 
 
 
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