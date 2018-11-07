 Евросоюз не признает незаконные выборы на оккупированной части Донбасса, - Косьянчич

Об этом сегодня заявила представитель Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе, видеозапись которого размещена на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.
"Вы вспомните, что мы об этом уже говорили на прошлой неделе. Я напомню позицию ЕС, прежде всего, когда речь идет о территориальной целостности и суверенитете Украины", - подчеркнула она.
"Я четко сказала, что мы не признаем эти так называемые выборы", - подчеркнула она.
Как сообщалось, пророссийские террористы на Донбассе назначили на 11 ноября так называемые выборы на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.
Україна на мільярди доларів купує у рашистів, наприклад паливо для АЕС - а "винувата Європа, бо будує Північний потік-2".
Це ядерне паливо купує держава Україна, а не приватники - але чомусь саме ЄВРОПА має вимагати від Порошенка, а не місцеві нацлариси.
Європа "винна", бо не вимагає від України ввести візовий режим з Рашкою, але коли Рашка введе візовий режим і додаткові мільйони громадян України поїдуть шукати роботу до ЄС - знову у нацларис буде винувата Європа, яка "влаштувала мільйонам українців рабство".
Кацапы плевать хотели на признание/непризнание этих "выборов".
Там их войска - лучшее "признание" из всех возможных.
Но этим шакалам, нужно создать видимость, того, что лугандон - это государство.
И они погонят местное быдло на "выборы".