 Порошенко обсудил с президентом Финляндии Ниинисте вопрос освобождения украинских заложников в РФ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент Ниинисте заверил, что Финляндия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, в том числе путем поддержки реформ в нашем государстве.
Порошенко поблагодарил за ощутимую помощь Финляндии в преодолении гуманитарных последствий российской агрессии на Донбассе.
Стороны обсудили дальнейшие шаги для освобождения украинских политических заключенных в России. Президент Украины поблагодарил финском коллегу за его личную активную позицию в этом вопросе.
Так что тут ещё вопрос,кто у кого опыт по борьбе с козломордыми перенимать должен
Такой жесткий поступок вполне соизмерим с решительными неотвратимыми и тотальными реформами имени Порошекно
Может быть президенту логичней обсуждать вопрос освобождения украинских заложников с украинским народом?
Представляю, как сейчас кацапы заметались
Кстати, эта фотка существует в единственном экземпляре и Гугл не видит больше ни одной такой ни на одном ресурсе
А по поводу фото,так оно же от пресс-службы Пети(из первых рук) и ещё не успело нигде засветиться.Визит такой был.Встреча была запланирована,о чём написано на официальной странице президента Финлянди.Там тех встреч по несколько в день с разными политиками.И с нашим Петей тоже.
Presidentti Niinistö tapaa tällä viikolla Helsingissä järjestettävään Euroopan kansanpuolueen EPP:n kokoukseen tulevia eurooppalaisia johtajia. Keskiviikkona presidentti tapaa mm. Irlannin pääministerin Leo Varadkarin, Itävallan liittokansleri Sebastian Kurzin ja Ukrainan presidentin Petro Poroshenkon. Torstaina Mäntyniemessä on tapaaminen mm. EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin kanssa.
помимо Хельсинки гарантоид планирует посетить Лапландию, чтобы взойти там на гору Корватунтури -резиденцию Йоулупукки
Тут гарантоидский пресс-холуятник сообщил, что - "По приглашению Президента Европейской народной партии Глава Украинского государства примет участие в Конгрессе и выступит на расширенном Саммите Европейской народной партии в Финляндии"...
Однако, как стало известно от осведомленных источников в АП, помимо Хельсинки гарантоид планирует посетить Лапландию, чтобы взойти там на гору Корватунтури.
Где, как известно, расположена резиденция Йоулупукки.
Чье имя в переводе с финского означает "Рождественский козел".
Хотя с виду обычный Санта-Клаус.
С которым гарантоид от имени Украины намерен подписать договор о сотрудничестве.
Поскольку Йоулупукки объявил российского Деда Мороза самозванцем, лишил его автокефальной сосульки, а резиденцию в Великом Устюге проклял.
А вот Святому Миколаю, наоборот, - намерен передать Лемос (ледяной томос)...
Также источники в АП сообщили, что гарантоид готов гарантировать Йоулупукки проведение оперативных работ по выкапыванию на горе Говерла большой пещеры.
Которая должна стать уменьшенной копией Пещер Эха или Кайкулуолат.
Где работают помощники Йоулупукки - гномы.
И в пещере на Говерле планируется торжественное открытие украинского представительства Рождественского Козла с участием самого Козла и гарантоида....
Капустин Андрей
http://ua24ua.net/yolka-zagigaetsya-svyato-nabligaetsya/
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