EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  438  33
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (15703) Президент (4108) Финляндия (315) Ниинисте (7)

 Порошенко обсудил с президентом Финляндии Ниинисте вопрос освобождения украинских заложников в РФ

Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент Ниинисте заверил, что Финляндия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, в том числе путем поддержки реформ в нашем государстве.

Порошенко поблагодарил за ощутимую помощь Финляндии в преодолении гуманитарных последствий российской агрессии на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членство в НАТО для Финляндии пока не актуально из-за позиции России, - президент Ниинисте

Стороны обсудили дальнейшие шаги для освобождения украинских политических заключенных в России. Президент Украины поблагодарил финском коллегу за его личную активную позицию в этом вопросе.

Источник: https://censor.net.ua/n3095698
 
 
 Топ комментарии
 
Еще один призыв освободить заложников здорово поможет...
Порошенко обсудил с президентом Финляндии Ниинисте вопрос освобождения украинских заложников в РФ - Цензор.НЕТ 6174
 показать весь комментарий
 
Когда нечего делать, но надо засветиться в новостях - обсуждай освобождение украинских заложников с третьими лицами (т.е. толки воду в ступе)
 показать весь комментарий
 
... призвал Запад ввести санкции... - это такой жесткий поступок, что кремляди наверняка побледнели и стали заикаться.
Такой жесткий поступок вполне соизмерим с решительными неотвратимыми и тотальными реформами имени Порошекно
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Еще один призыв освободить заложников здорово поможет...

 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы Порошенко поинтересовался у финнов, как эта маленькая страна смогла противостоять советской агрессии и перенял опыт Финляндии.Хотя что ему? Выборы на носу.
 показать весь комментарий
 
 
Угу.Когда это было и быльём поросло.Сейчас Финляндии хоть бы самой как от тех кацапов не пропасть.Скандал за скандалом-попродавали землю козлмордым соседям,спохватились,да поздно.То целый остров кацапы выкупили ,шпионские кабели проложили ,то стратегические обьекты под угрозой блокирования зелёными человечками.А в парламенте сопли жуют и боятся против рашки слово молвить.Пуйло с огрызком Медведевым то и делают,что в Финляндию шарятся.Комфортно им там.
Так что тут ещё вопрос,кто у кого опыт по борьбе с козломордыми перенимать должен
 показать весь комментарий
 
 
Ужас. Ничему история людей не учит. Нашли кому доверять землю,недвижимость и острова. Пусти кацапа за стол, так он и ноги на стол и хозяином себя возомнит.
 показать весь комментарий
 
Да там капец.Они начали прозревать после нашего Крыма,но поезд ушёл.Кацапы считай половину страны скупили
 показать весь комментарий
 
 
Дебилы. Будет то, что в Черногории, где кацапы готовили переворот. Европа слишком жирная и потеряла всякий страх.
 показать весь комментарий
 
 
еще бы.это же Финляндия!мировая сверхдержава
 показать весь комментарий
 
 
"Еще один срок Порошенко, может принести необратимые последствия для экономики России" - Сурков. Давно пишу, что Мордор не вывезет второй каденции Порошенко. Сегодня ПАП подписал указ о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату, разрешил сажать мокшанских туземцев на нары за нарушение границы резервации, призвал Запад ввести санкции за выборы в дырляндии, заявил, что лубянской "церкви" нечего делать в Украине, призвав ее представителей вернуться на мокшанские болота и вывести войска людоедов с Донбасса. Действительно, дипломатический, экономический, юридический и стратегический профессионализм Порошенко поставил в колено-локтевую позу напыщенную недоимперию.
 показать весь комментарий
 
... призвал Запад ввести санкции... - это такой жесткий поступок, что кремляди наверняка побледнели и стали заикаться.
Такой жесткий поступок вполне соизмерим с решительными неотвратимыми и тотальными реформами имени Порошекно
 показать весь комментарий
 
 
Липецьк розвалить економіку Росії. І фірми Рошенка, що будували керченський міст - теж фатально впливають на росіянську економіку. І багато інших бізнесів Рошенка в Росії.
 показать весь комментарий
 
Для України він це зробив за перший і останній строк. В Росію він нищити її економіку не піде, не має такого бажання, і ніхто й не дасть цього зробити. Та й чому б це - такий вигідний Кремлю партнер - сам своїх атошників нищить, і російських військ нк треба!
 показать весь комментарий
 
Вот такой вот Порох нерукопожат. Да юлеботы и ватники?
 показать весь комментарий
 
 
Скажи, а при чем Финляндия к освобождению заложников? Какие рычаги влияния у финского президента на плешивого карлика?
Может быть президенту логичней обсуждать вопрос освобождения украинских заложников с украинским народом?
 показать весь комментарий
 
 
Как украинский народ на фуйла может повлиять?А президент Финляндии то пуйло и разных подпуйловников частенько видит и общается с ними.
 показать весь комментарий
 
 
украинский народ раньше влиял вот так, пока порошекно не запретил

Порошенко обсудил с президентом Финляндии Ниинисте вопрос освобождения украинских заложников в РФ - Цензор.НЕТ 102
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы он свою энергию приложил к борьбе с коррупцией в Украине, хотя о чём это я, ведь он ее возглавляет.
 показать весь комментарий
 
Так він і прикладає, в стилі нанайських хлопчиків.
 показать весь комментарий
 
Когда нечего делать, но надо засветиться в новостях - обсуждай освобождение украинских заложников с третьими лицами (т.е. толки воду в ступе)
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко обсудил с президентом Финляндии Ниинисте вопрос освобождения украинских заложников в РФ

Представляю, как сейчас кацапы заметались Порошенко обсудил с президентом Финляндии Ниинисте вопрос освобождения украинских заложников в РФ - Цензор.НЕТ 6288
 показать весь комментарий
 
 
Існують певні побоювання, що фіни майже за 80 років своїх ще не визволили.
 показать весь комментарий
 
 
во дает！когда ждать заключенных？
 показать весь комментарий
 
 
скоро он еще в Анголу поедет плакаться о заложниках
 показать весь комментарий
 
 
Кто-то вообще верит в то, что полетел Финляндию исключительно для обсуждения механизма освобождения заложников?

Кстати, эта фотка существует в единственном экземпляре и Гугл не видит больше ни одной такой ни на одном ресурсе
 показать весь комментарий
 
 
Да конечно же нет.Это официальный визит,таких много.И обсуждают всегда много чего.О чём-то пишут в прессе,что-то секретное.Так все делают.Вы как-то предвзято относитесь к факту визита.
А по поводу фото,так оно же от пресс-службы Пети(из первых рук) и ещё не успело нигде засветиться.Визит такой был.Встреча была запланирована,о чём написано на официальной странице президента Финлянди.Там тех встреч по несколько в день с разными политиками.И с нашим Петей тоже.
Presidentti Niinistö tapaa tällä viikolla Helsingissä järjestettävään Euroopan kansanpuolueen EPP:n kokoukseen tulevia eurooppalaisia johtajia. Keskiviikkona presidentti tapaa mm. Irlannin pääministerin Leo Varadkarin, Itävallan liittokansleri Sebastian Kurzin ja Ukrainan presidentin Petro Poroshenkon. Torstaina Mäntyniemessä on tapaaminen mm. EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin kanssa.
 показать весь комментарий
 
ЙОЛКА ЗАЖЫГАЕТСЯ, СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ....)
помимо Хельсинки гарантоид планирует посетить Лапландию, чтобы взойти там на гору Корватунтури -резиденцию Йоулупукки
Тут гарантоидский пресс-холуятник сообщил, что - "По приглашению Президента Европейской народной партии Глава Украинского государства примет участие в Конгрессе и выступит на расширенном Саммите Европейской народной партии в Финляндии"...
Однако, как стало известно от осведомленных источников в АП, помимо Хельсинки гарантоид планирует посетить Лапландию, чтобы взойти там на гору Корватунтури.
Где, как известно, расположена резиденция Йоулупукки.
Чье имя в переводе с финского означает "Рождественский козел".
Хотя с виду обычный Санта-Клаус.
С которым гарантоид от имени Украины намерен подписать договор о сотрудничестве.
Поскольку Йоулупукки объявил российского Деда Мороза самозванцем, лишил его автокефальной сосульки, а резиденцию в Великом Устюге проклял.
А вот Святому Миколаю, наоборот, - намерен передать Лемос (ледяной томос)...
Также источники в АП сообщили, что гарантоид готов гарантировать Йоулупукки проведение оперативных работ по выкапыванию на горе Говерла большой пещеры.
Которая должна стать уменьшенной копией Пещер Эха или Кайкулуолат.
Где работают помощники Йоулупукки - гномы.
И в пещере на Говерле планируется торжественное открытие украинского представительства Рождественского Козла с участием самого Козла и гарантоида....
Капустин Андрей
http://ua24ua.net/yolka-zagigaetsya-svyato-nabligaetsya/

🤑
 показать весь комментарий
 
 
яркий пример утонченной изысканной словесности
 показать весь комментарий
 
 
Якби не правда, то була б непогана казка.
 показать весь комментарий
 
 
Да, заложники здорово помогают Пете соскочить с темы коррупции и саботажа реформ...Вовке бальшое спасибо от гаранта!
 показать весь комментарий
 
 
не пойму, это финны их в плену держат или кацапы так финнов офигенно боятся?
 показать весь комментарий
 
 
Главная задача при таких поездках у Петра - выбить побольше денег, а его девиз: "все успеть за 2 дня!" Порошенко обсудил с президентом Финляндии Ниинисте вопрос освобождения украинских заложников в РФ - Цензор.НЕТ 4936
 показать весь комментарий
 
А что толку обсуждать, если даже Америка помочь ничем не может.
 показать весь комментарий
 
 
Саме для цього і саме з фінським президентом зустрівся Порошенко?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко обсудил с президентом Финляндии Ниинисте вопрос освобождения украинских заложников в РФ
 
 
 
 
 
 вверх