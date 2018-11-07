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Все про:погром (229) суд (21493) цыгане (122) Мазур Сергей (10)

 Суд отменил сообщение о подозрению координатору С14 Мазуру в разгроме поселения ромов на Лысой горе

Прокуратура подала апелляцию на это решение, адвокат обещает оспаривать и новое подозрение.

Суд отменил сообщение о подозрении координатору праворадикальной организации С14 Сергею Мазуру в погроме поселения ромов на Лысой горе в Киеве. Об этом говорится в определении суда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

Таким образом суд удовлетворил ходатайство адвоката подсудимого.

Читайте на Цензор.НЕТ: Апелляционный суд смягчил меру пресечения координатору C14 Мазуру. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Решение было принято еще 30 октября, но известно о нем стало только сейчас.

В прокуратуре Киева сообщили, что подали апелляцию на это решение суда. Рассмотрение апелляции запланировано на 11 ноября.

В то же время пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец пояснила, что решение суда касалось не сути подозрения, а процедуры его вручения. Суд решил, что во время осуществления сообщения о подозрении имели место нарушения.

"Сейчас в апелляционном суде будем настаивать, что подозрение было вручено с соблюдением действующего законодательства", - сказала пресс-секретарь прокуратуры.

Адвокат Мазура говорит, что при необходимости будет оспаривать и новое подозрение.

Напомним, активисты С14 разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Киеве и сожгли их палатки. Позже в сети обнародовали видео погрома лагеря ромов: "Милиция, бл#дь?!". В итоге, полиция начала уголовное производство по факту публикации видеоролика с нападением на лагерь ромов в Киеве. Глава МВД Арсен Аваков комментируя данный инцидент заявил: "Нападать на женщин и детей, травить их слезоточивым газом, относиться к ним, как к животным - это средневековое варварство".

Источник: https://censor.net.ua/n3095697
 
 
 Топ комментарии
 
Государство и общество вправе избавляться от чужеродных внедрений, которые не признают законов государства и общества и паразитируют на них. В таборе или поселении цыган преступники вырастают не в безвоздушном пространстве. Они идут убивать, воровать и мошенничать, потому так воспитаны, потому что в их семье, таборе, поселении, диаспоре это считается доблестью и славой. Так что их среда вполне может разделить с воспитанными ею «героями» груз ответных шагов государства гражданами которого они становиться и не думают и игнорируют нормы права и морали, принятые в этом государстве. Каждый должен отвечать за свои поступки - и личность, и община, и общество. Только так стимул к преступлению может смениться опасением совершения преступлений и удержанием от них своих выкормышей.
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очередные сказки
не смотри раша тв и соевые мвд мусор канал)))
у нас тюотмы полны патриотами на которых навешали то чно они не делали
а вы продолжаете повторять мусорские сказки Суд отменил сообщение о подозрению координатору С14 Мазуру в разгроме поселения ромов на Лысой горе - Цензор.НЕТ 6448
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согласен
и панове С14 и ПС должны действовать вместо полиции - если у нас МВД самоустранилось!!!! Суд отменил сообщение о подозрению координатору С14 Мазуру в разгроме поселения ромов на Лысой горе - Цензор.НЕТ 6914
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Ось так... це добре.
Ще одного треба витягти.
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Государство и общество вправе избавляться от чужеродных внедрений, которые не признают законов государства и общества и паразитируют на них. В таборе или поселении цыган преступники вырастают не в безвоздушном пространстве. Они идут убивать, воровать и мошенничать, потому так воспитаны, потому что в их семье, таборе, поселении, диаспоре это считается доблестью и славой. Так что их среда вполне может разделить с воспитанными ею «героями» груз ответных шагов государства гражданами которого они становиться и не думают и игнорируют нормы права и морали, принятые в этом государстве. Каждый должен отвечать за свои поступки - и личность, и община, и общество. Только так стимул к преступлению может смениться опасением совершения преступлений и удержанием от них своих выкормышей.
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Виктор Тот - ну да..., насчет цыган и евреев...

Вот немцы по ходу поняли что их диды были в чем то правы... Суд отменил сообщение о подозрению координатору С14 Мазуру в разгроме поселения ромов на Лысой горе - Цензор.НЕТ 100

Суд отменил сообщение о подозрению координатору С14 Мазуру в разгроме поселения ромов на Лысой горе - Цензор.НЕТ 9117 DW на русском‏Подлинная учетная запись @dw_russian 8 ч.8 часов назад
В Германии в целом заметно вырос уровень негативного отношения к мигрантам, в особенности это касается мусульман и народов синти и рома. Увы, растет и антисемитизм. Ученые предупреждают: последствия могут угрожать германской демократии

https://t.co/HEfgQQVMyX

Суд отменил сообщение о подозрению координатору С14 Мазуру в разгроме поселения ромов на Лысой горе - Цензор.НЕТ 3927
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А ты прогуляйся по ночному Марселю и увидишь последствия европейской толерантности, навязанной, как раз, из-вне, мигрантами, которые гражданами Франции становиться совсем и не думают.
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Виктор Тот - гулял и по Марселям и по Новому Алжиру (бывший Париж) и по другим городам и городкам....

Пичалька... Суд скасував повідомлення про підозру координатору С14 Мазуру в погромі поселення ромів на Лисій горі - Цензор.НЕТ 1306
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согласен
и панове С14 и ПС должны действовать вместо полиции - если у нас МВД самоустранилось!!!! Суд отменил сообщение о подозрению координатору С14 Мазуру в разгроме поселения ромов на Лысой горе - Цензор.НЕТ 6914
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пс уже подействовал на активистку соляной кислотой.
И сич не далекко ушла.
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очередные сказки
не смотри раша тв и соевые мвд мусор канал)))
у нас тюотмы полны патриотами на которых навешали то чно они не делали
а вы продолжаете повторять мусорские сказки Суд отменил сообщение о подозрению координатору С14 Мазуру в разгроме поселения ромов на Лысой горе - Цензор.НЕТ 6448
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Ждём извинений от Авакова и Геращенки
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якщо не засудять Мазура - ЄС , разом з РФ , будуть дружно звинувачувати Україну у ксенофобії
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Мені починає "подобатись" наше судочинство. Там п'яного "мєнта", сбившого насмерть людину відпускають, о з'ясувалось, що тверезий (бо результати взяли за добу), тут чмошника, який реально творив безлад і так далі....
Мені починає "подобатись" наше судочинство. То ж і Я можу щось за межами розумного "чудити" і мені зійде усе з рук?

Чи я не так причесаний? Не того прокроя!?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд отменил сообщение о подозрению координатору С14 Мазуру в разгроме поселения ромов на Лысой горе
 
 
 
 
 
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