 Правительство намерено создать электронный кабинет застройщика в системе "Прозора ДАБІ"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал вице-премьер Геннадий Зубко на круглом столе с застройщиками, котоорый состоялся 7 ноября.

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Он напомнил, что новая система "Прозора ДАБІ" является полноценным инструментом для нивеляции коррупции в порцессе госархстройконтроля. В ближайшее время в ситеме появятся новые функции.

"Сегодня первоочередная задача для ДАБИ - отработать вместе с бизнесом новую концепцию работы путем внедрения электронного кабинета застройщика с подключением всех необходимых реестров. Создание нового сервиса максимально устранит чиновника из разрешительных процедур. Следующее новшество, которое будет введено в ближайшее время - подключение органов местного самоуправления в систему"Прозора ДАБІ" и привлечения общественных инспекторов на местах к работе в системе Даби", - подчеркнул Геннадий Зубко.

Говоря о борьбе с коррупцией Зубко сказал: "Мы уже начали совместную работу с прокуратурой и Генеральный прокурором относительно злоупотреблений на местах! Уже есть значительные результаты в кадровых вопросах. И мы будем продолжать эту работу", - отметил глава министерства, говоря в частности об увольнении главы ГАСИ на Херсонщине.

В свою очередь глава ГАСИ Алексей Кудрявцев отметил, что система "Прозора ДАБІ" нивилирует коррупцию, которая ранее существовала при получении застройщиками разрешений на строительство. Он подчеркнул, что все изменения проводятся после обсуждения с застройщиками и общественными организациями.

"Изменения мы провели в том числе благодаря вам – вы начали говорить и давать нам сигналы, - обратился он к застройщикам. - И благодаря общественным организациям, которые также с нами сотрудничают. Сегодня мы максимально открыты к диалогу".

По словам Кудрявцева, система выдачи разрешений ГАСИ полностью перешла в прозрачную плоскость.

"С 1 ноября все области подключены к этой системе. И если вы подаете официально документы, я подчеркиваю, официально, то уже на следующий день вы получите свой входящий номер в системе "Прозора ДАБІ". И вы отслеживаете каждый этап прохождения ваших документов. Все знают, как было раньше. Сегодня все по-другому… Я подчеркиваю, что больше не нужно никуда ходить, а нужно просто подать документы", - сказал Кудрявцев.

Также он анонсировал два новых решения, направленных на увеличение открытости системы выдачи разрешений на строительство.

"Я предлагаю по просьбе общественных активистов, чтобы в системе "Прозора ДАБІ" с Нового года прикреплялись все основные документы. Сегодня мы не видим, какой там земельный участок, какие градостроительные условия. Все эти документы нудно указывать".

Второе предложение Кудрявцева – создание электронных кабинетов для застройщиков, о котором уже сказал вице-премьер. Кудрявцев выразил надежду, что до конца ноября соответствующее постановление будет подано в Кабинет министров.

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Кроме того, глава ГАСИ сообщил, что те, кому не выгодны антикоррупционные изменения, пытаются оказать на него давление: "На меня уже вторую неделю происходит давление. Я хочу сказать, что мы не остановимся".

Присутствующие на встрече застройщики, исходя из собственного опыта, позитивно оценили нововведения. В то же время застройщик из Херсона, глава НВК "Меркурий" Алекснадр Головко отметил, что хотя после увольнения педыдущего главы ГАСИ в регионе и введения системы "Прозора ДАБІ" ситуация с получнием документов значительно улучшилась, но теперь на застройщиков давят прокуроры.

"Они меня спрашивают: почему я продаю свои квартиры так дешево? Как такое возможно", - сказал он, обращаясь к Зубко с просьбой посодействовать в решении ситуации.

Напомним, в сентябре 2018 года ряд застройщиков на аналогичной встрече при участии генпрокурора Юрия Луценко заявили о фактах коррупции при получении разрешений на строительство. Позже в интервью Цензор.НЕТ Кудрявцев рассказал о мерах, которые принимаются для создания прозрачной системы.