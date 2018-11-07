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 Один воин ранен с начала суток 7 ноября. Враг применил минометы калибром 82 мм под Павлополем, - штаб ООС

С начала текущих суток российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом, враг 1 раз применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Противник, в основном, вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А вблизи Павлополя оккупанты применили минометы калибра 82 миллиметра, вооружения БМП и зенитную установку ЗУ-23-2.
Кроме того, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Вильный, Зайцево, Пески, Красногоровка и Гнутово.

Подразделения обороняющихся в ходе выполнения задач, применяют имеющиеся силы и средства для стабилизации ситуации, однако готовы и к более активным мерам.

В результате боевых действий, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил".

Также читайте: Враг за сутки осуществил 10 обстрелов, один украинский воин получил ранения, уничтожены два террориста, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3095685
 
 
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как "хранил" миллионы рабов своИх? ...***** "любил" я такого б*га и стадо еГойное.

солдатам - бить первыми, а потом.... Одного воїна поранено з початку доби 7 листопада. Ворог застосував міномети калібром 82 мм під Павлополем, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7542 - это боевики сами взлетели на воздух(расписываясь в ведомости на награду, денежную то)))

С Вами Ум и Оружие, а б*г мертв. еГо убили боевики, первыми залпами из-за поребрика.
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спасибо, что живые!
тримайтеся козаченьки
пораненому соколу ясному найскорішого одужання (лікарів тямущих та медсестер гарнющих)
Воїнам Слава!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин воин ранен с начала суток 7 ноября. Враг применил минометы калибром 82 мм под Павлополем, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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