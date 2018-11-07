 Один воин ранен с начала суток 7 ноября. Враг применил минометы калибром 82 мм под Павлополем, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Противник, в основном, вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А вблизи Павлополя оккупанты применили минометы калибра 82 миллиметра, вооружения БМП и зенитную установку ЗУ-23-2.
Кроме того, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Вильный, Зайцево, Пески, Красногоровка и Гнутово.
Подразделения обороняющихся в ходе выполнения задач, применяют имеющиеся силы и средства для стабилизации ситуации, однако готовы и к более активным мерам.
В результате боевых действий, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил".
солдатам - бить первыми, а потом.... - это боевики сами взлетели на воздух(расписываясь в ведомости на награду, денежную то)))
С Вами Ум и Оружие, а б*г мертв. еГо убили боевики, первыми залпами из-за поребрика.
тримайтеся козаченьки
пораненому соколу ясному найскорішого одужання (лікарів тямущих та медсестер гарнющих)
Воїнам Слава!