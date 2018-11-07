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 МИД выразил протест России в связи с продлением ареста украинца Гриба, - Беца

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с продлением на полгода ареста гражданина Украины Павла Гриба российским военным судом.

Об этом в своем микроблоге Твиттере заявила спикер МИД Марьяна Беца, информирует Цензор.НЕТ.

"Фарс по делу П.Гриба продолжается. Сегодня ему незаконно продлили арест в РФ до апреля 2019 года. Выражаем протест РФ и требуем освобождения", - написала дипломат.

Напоминаем, 7 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на 6 месяцев – до 24 апреля 2019 года арест Павла Гриба. Рассмотрение дела Гриба, обвиняемого в содействии терроризму, состоится 15 ноября.

Напомним, отец Павла Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

7 сентября 2017 директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

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По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".

МИД выразил протест России в связи с продлением ареста украинца Гриба, - Беца 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095683
 
 
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А мертвечука арештувати і обміняти на Гриба слабо?
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В апреле 2017 года жители г. Горловка, проживающие в поселке Бессарабка, стали свидетелями пребывания на территории «Никитовского ртутного комбината» «военных в химической защите с характерными знаками радиационной опасности».
В частности, по данным группы ИС, 24.04.2017 года к территории заброшенного «Никитовского ртутного комбината», со стороны поселка Ртутный, подъехали несколько КамАЗов с номерами:
- ДК 42-03,
- ДК 41-10,
- ДК 43-08,
после чего два десятка российских военнослужащих в форме химической защиты с указанными знаками радиационной опасности разгрузили бочки. Затем, используя массивные тележки, перевезли их на территорию заброшенного ртутного комбината.
По нашим данным, таким образом военнослужащие ВС РФ производили складирование и захоронение радиационных отходов, вывезенных с территории России.
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Полтора года прошло. Оперативно отреагировали.
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Да кто там отреагировал,это так для информации,чтобы не забыть.
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А бсср значит, не при чем. расися и бсср - подельники = наши враги. порошенко знает, куда ездить и с кем вести приятные беседы...
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Деякі українці шукають у Бєларусі братів, а вони об'єдналися з кацапами і будують у себе божевільню.
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Порошенко: Украина и Беларусь должны сохранить тенденции укрепления своих отношений.
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От порошенку і напиши, але вказуй свою адресу.
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Та из-за которой паренька замели хоть приходит к нему на свиданки?
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У нее новое задание.
Или думаете, одного дурака в год достаточно?

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очередная озабоченность и обеспокоенность
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Гриб конечно еще тот баран, но есть один любопытный вопрос.
Как строить отношения с государством Беларусь, в котором был похищен гражданин Украины Павел Гриб?
Или такие действия являются нормой?
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В то время погранцов между рАшкой и Белоруссией не было,это сейчас организовали пост,а тогда кто мешал выкрасть человека и вывезти в московию.
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