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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 Это грубое и беззаконное насилие над совестью, - РПЦ о словах Порошенко о том, что российской церкви в Украине "нечего делать"

В Русской православной церкви отреагировали на слова президента Петра Порошенко о том, что РПЦ нечего делать в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление пресс-службы РПЦ  цитирует Газета ру.

"Украинская православная церковь (Московский патриархат) не представляет никого, кроме украинского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает эту церковь и ее предстоятеля",

Кроме того, создание единой украинской церкви в РПЦ назвали "грубым и беззаконным насилием над совестью и религиозными убеждениями большинства украинцев".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Русской православной церкви и Вооруженным силам Российской Федерации нечего делать в Украине. По его словам, РПЦ является элементом российской политической системы.

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Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Также на Цензор.НЕТ: Если РПЦ усомнилась в правах Вселенского патриарха, она должна отречься от собственной автокефалии, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.




Источник: https://censor.net.ua/n3095681
 
   
 Топ комментарии
 
Нельзя совершить насилие над тем чего у кацов нет
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А то что россия пошла войной на Украину убила тысячи людей и сп**дила кусок територии , это не насилие ?
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В рамочку и на пред кроватную тумбочку зрадойоба, чтобы каждое утро с этой мыслью просыпались. «Еще один срок Порошенко, может принести необратимые последствия для экономики России» - Сурков. Давно пишу, что Мордор не вывезет второй каденции Порошенко. Сегодня ПАП подписал указ о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату, разрешил сажать мокшанских туземцев на нары за нарушение границы резервации, призвал Запад ввести санкции за выборы в дырляндии, заявил, что лубянской «церкви» нечего делать в Украине, призвав ее представителей вернуться на мокшанские болота и вывести войска людоедов с Донбасса. Действительно, дипломатический, экономический, юридический и стратегический профессионализм Порошенко поставил в колено-локтевую позу напыщенную недоимперию.
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А всього то одна помилка в тексті - пропущена частка "не" перед словом "український"
Якщо її втиснути на належне місце, все одразу все стає як повинно бутиЭто грубое и беззаконное насилие над совестью, - РПЦ о словах Порошенко о том, что российской церкви в Украине "нечего делать" - Цензор.НЕТ 4216 Прихожани РПЦ (УПЦ МП) неукраїнський народ, а обмилки радянського, зайди та хохли. А ЗАхожани взагалі ліниві пристосуванці.
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Сначала надо народ украинский спросить - кто и над кем издевается. Но скоро народ об этом на выборах скажет.
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Про грубое и беззаконное насилие над совестью - это он про себя сказал, забыл еще добавить - грубое и беззаконное насилие на украинским народом и Украиной.
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Вспомнили кацапы о совести, у кацапов никогда совести нет и не будет, а стрелять из-за перебрика со своей территории по Украине у вас сук совесть была, а прятать оружие в храмах у вас совесть была, а врать о распятом мальчике где ваша совесть, а после того как кацап сбил МН17 врать и перекладывать вину на Украину где ваша совесть, а на Донбассе нет ваших солдатов суки где ваша совесть, И так далее
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Это грубое и беззаконное насилие над совестью, - РПЦ

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Правда Это грубое и беззаконное насилие над совестью, - РПЦ о словах Порошенко о том, что российской церкви в Украине "нечего делать" - Цензор.НЕТ 9348 Это грубое и беззаконное насилие над совестью, - РПЦ о словах Порошенко о том, что российской церкви в Украине "нечего делать" - Цензор.НЕТ 9415 А скажите ..она у вас есть Это грубое и беззаконное насилие над совестью, - РПЦ о словах Порошенко о том, что российской церкви в Украине "нечего делать" - Цензор.НЕТ 9348 Это грубое и беззаконное насилие над совестью, - РПЦ о словах Порошенко о том, что российской церкви в Украине "нечего делать" - Цензор.НЕТ 6459
Как нибудь мы таки в Одессе разберемся с этим вопросом ...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭто грубое и беззаконное насилие над совестью, - РПЦ о словах Порошенко о том, что российской церкви в Украине "нечего делать"
 
 
 
 
 
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