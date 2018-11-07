 Взрывы на военных складах под Ичней - результат диверсии, - военный прокурор центрального региона Украины Рябенко

Взрывы на складах с боеприпасами под Ичней Черниговской области произошли вследствие диверсии. Об этом на брифинге заявил военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
"Кто-то проник на склад и заложил взрывчатку. В настоящее время проводится ряд экспертиз, которые позволят установить, как было заложено взрывное устройство и кем", – сказал он.
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Рябенко также рассказал, что сейчас продолжается комплексная судебная экспертиза. Ее проводит Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.
"Там поставлены вопросы, касающиеся и военной, и технической, и баллистической составляющих. Это очень важная экспертиза. По результатам этой экспертизы будет приниматься процессуальное решение", – заявил Рябенко.
Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области были введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
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Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").
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2003 рік. Артемівськ (Бахмут)
2004-й, 2005-й, 2006-й та 2007 роки. Новобогданівка
2008 рік. Лозова
Ні? ))))
Гиценко -- 4 лютого 2005 - 18 грудня 2007 - міністром оборони України. Обіймав цю посаду в урядах Юлії Тимошенко, Юрія Єханурова та Віктора Януковича.
Хотя, рэформы же, наверное не должны. Слава пэтьке！осталось всего два склада, до марта управится
Или это секретная информация?
пукнул в воду. лучше бы молчал.
може хоч виконавців/стрілочників знайдуть - зрозуміло, що керівники не винні!
Ведь можно на него все свои косяки списывать. Поэтому война бесконечна будет, если у власти останется эта или подобная, чисто совковая власть..
жукова не хочешь привлечь за вторую мировую?а царя за первую?
Почему-то каждый свинобот сразу засовывает язык в задницу, как только видит простой вопрос изложенный в моем посте выше.
Отметим, что находясь под следствием Назарова получил 449 498 гривен зарплаты...
- ху#ло !
записки диверсанта.автор полковник КГБ и ФСБ Илья Старинов.Саморазоблачение кремлевского барана
Бо всі навколо погані, а син голови СБУ - хороший, і люстрації не підлягає.
p.s. над цією відмазкою прес-служба думала 4 тижні. Мдя.
А этому , Полумуженко - премию в студию !
И этому , клоуну Луценко - тоже .
За компанию !
А его жена в октябре купила новый джип.