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 Взрывы на военных складах под Ичней - результат диверсии, - военный прокурор центрального региона Украины Рябенко

Кто-то проник на склад и заложил взрывчатку, заявил Рябенко. Кто – позволит выяснить экспертиза.

Взрывы на складах с боеприпасами под Ичней Черниговской области произошли вследствие диверсии. Об этом на брифинге заявил военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Кто-то проник на склад и заложил взрывчатку. В настоящее время проводится ряд экспертиз, которые позволят установить, как было заложено взрывное устройство и кем", – сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: В июле в рамках учений спецназ ВСУ беспрепятственно проник на территорию арсенала возле Ични, установил "закладку" и спокойно покинул территорию части, - Бутусов

Рябенко также рассказал, что сейчас продолжается комплексная судебная экспертиза. Ее проводит Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

"Там поставлены вопросы, касающиеся и военной, и технической, и баллистической составляющих. Это очень важная экспертиза. По результатам этой экспертизы будет приниматься процессуальное решение", – заявил Рябенко.

Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области были введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

Также на Цензор.НЕТ: Потери боеприпасов на складах под Ичней составили 95%. СПИСОК

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

Читайте на Цензор.НЕТ: Комроты арсенала под Ичней оштрафован на 10 тыс. за вождение в пьяном виде в день пожара

Источник: https://censor.net.ua/n3095679
 
 
 Топ комментарии
 
А после диверсии не должны пачками в отставку лететь высшие чины МО？
Хотя, рэформы же, наверное не должны. Слава пэтьке！осталось всего два склада, до марта управится
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Охрана нужна для соевого порося,а склады нафиг нужны мы ведь не будем освобождать восток
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Так пусть валит с этой работы.Но взялся охранять -будь обязан.
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Яснопонятно, лоси и НЛО с тепловизорами.
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... диверсий ГенШтаба ВСУ.. в частности, всего его генералитета
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влада- сране гальмануте ракло! (особливо пороЩЕНКО) !!! за 5 раз не зробити нічого для захисту складів- це треба бути конченим дегенератом! воно тварюко тільки про свій драний рошен думати може, гнидо чоколядне!
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Рот закрой и ниже "немке" тоже. Когда будут аргументированные и связанные предложения, тогда приходи. Сегодня при пэтьке, при ВОЙНЕ уничтожены склады боеприпасов, что еще тебе и той "немке" доказывать？
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шлепер, тобі статистики не вистачило? То перевір сам. Все у відкритих джерелах ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Итить ты дурак 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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вы ссылку на источник прочтите-кто то что то, зачем постить здесь недоинформацию. Это просто перепечатка старого сказанного.
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Щось коли вибухало тоді ви так гучно не смерділи по хворумах ))
2003 рік. Артемівськ (Бахмут)

2004-й, 2005-й, 2006-й та 2007 роки. Новобогданівка

2008 рік. Лозова

Ні? ))))
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а міністріком оборони туді був гріценко при люлі ))
Гиценко -- 4 лютого 2005 - 18 грудня 2007 - міністром оборони України. Обіймав цю посаду в урядах Юлії Тимошенко, Юрія Єханурова та Віктора Януковича.
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А охрана - тоже результат диверсии?...
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А после диверсии не должны пачками в отставку лететь высшие чины МО？
Хотя, рэформы же, наверное не должны. Слава пэтьке！осталось всего два склада, до марта управится
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Два склада- два ордена на груди у полтарушки. Днище гребанное
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Охрана нужна для соевого порося,а склады нафиг нужны мы ведь не будем освобождать восток
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А диверсии на складах, это результат чего?
Или это секретная информация?
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Взрывы на военных складах под Ичней - результат диверсии, - военный прокурорВзрывы на военных складах под Ичней - результат диверсии, - военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко - Цензор.НЕТ 711Нашли :Взрывы на военных складах под Ичней - результат диверсии, - военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко - Цензор.НЕТ 8540
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та да...мустафу не мешало бы проверить.тот еще козел
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"человек замёрз, потому, что наступила зима"... пипец. профессионалов во "власти" 0.0001%
пукнул в воду. лучше бы молчал.
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если светит солнце, значит на улице светло
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Вы, когда цитируете Виталия, давайте ссылки на источник, это хороший тон ))
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Что вы хотите от охранника с зарплатой в три тысячи гривен ? Патриотизм на хлеб не намажешь .
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Так пусть валит с этой работы.Но взялся охранять -будь обязан.
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це добре!
може хоч виконавців/стрілочників знайдуть - зрозуміло, що керівники не винні! Взрывы на военных складах под Ичней - результат диверсии, - военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко - Цензор.НЕТ 8776
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От этого пети одни проблемы,убытки и нищета.
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И вот скажите, зачем заканчивать АТО? (Или как его переименовали..)
Ведь можно на него все свои косяки списывать. Поэтому война бесконечна будет, если у власти останется эта или подобная, чисто совковая власть..
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Матиос полномочия по высказываниям уже сдал...
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Слава тебе Господи - изрыгнули таки
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кацапня убеждает всех,шо война всегда обходится без жертв и потерь.а если они есть-то виноват главнокомандующий .дурики,свои засекреченые потери посчитайте.да сколько кузя утопил не забудьте.
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В чьи должностные обязанности входит содержание в сохранности стратегических арсеналов боеприпасов? Фамилия, должность?
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ну раз откликнулся,я полагаю-это явка с повинной? Вибухи на військових складах під Ічнею - результат диверсії, - військовий прокурор центрального регіону України Рябенко - Цензор.НЕТ 9490
жукова не хочешь привлечь за вторую мировую?а царя за первую?
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У тебя трудности с восприятием печатного текста? Тогда зачем ты пошел в порохоботы, рыг с вами?

Почему-то каждый свинобот сразу засовывает язык в задницу, как только видит простой вопрос изложенный в моем посте выше.
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Не ну понятно, что кроме высопроффесиональных кацапов, некому. Только почему то алкашей ума не хватило поубирать
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А, скільки людей охороняє нашого Президента, інших високопосадовців? Ми бачили скільки охорони було на відомому весіллі. І, зверніть увагу - там усе супернадійно й зради немає. Можливо краще було б передати охорону наших військових складів цій службі?
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Сколько можно морочить головы гражданам страны.Напоминаю с 2003 по 2008 постоянные взрывы на складах Ново Михайловке,после изгнания из армии Командующего сухопутными войсками Шуляка зам Генерального штаба Затеняйко Взрывы прекратились.Не пора ли наводить порядок а неворовать.
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5 лет. А если идиоты в очередной раз покажут свою тупость, - еще 5.
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...Вибухи на військових складах під Ічнею - результат диверсії, - військовий прокурор центрального регіону України Рябенко - Цензор.НЕТ 2113Осужденный за крушение Ил-76 генерал Назаров получил от МО квартиру в КиевеОсужденный по делу о гибели украинских военных в сбитом боевиками самолете Ил-76 генерал-майор Виктор Назаров получил квартиру от Министерства обороны Украины.Об этом свидетельствует электронная декларация военнослужащего. В документе указано, что 17 июля 2018 года Назаров получил от квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны права на квартиру в Киеве площадью 60,7 квадратных метров.Кроме того, в декларации жены Назарова, которая является членом Высшей квалификационной комиссии судей, указано, что осенью этого года она приобрела Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска.Напомним, генерал-майор Виктор Назаров был осужден по делу о крушении Ил-76 весной 2017 года. Однако, защита военнослужащего подала апелляцию, из-за чего до сих пор находится на рассмотрении в суде.
Отметим, что находясь под следствием Назарова получил 449 498 гривен зарплаты...
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кто кто -грибник шел, присел покурить, а бечик не загасил. а охрана? да какая,нах, охрана сказал Григорий Рябенко
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роSSiя и диверсии по всему миру.
записки диверсанта.автор полковник КГБ и ФСБ Илья Старинов.Саморазоблачение кремлевского барана
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А как диверсанты проникли на охраняемую территорию складов? Так может взрывы есть результат разгильдяйства и пофигизма?
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дроны Израиля разбомбили базу кремля в Хмеймиме полностью.
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Підозрюю, що там навіть відеонагляду небуло! І це на складах де зберігаються боєприпаси на мільярди доларів
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любит роssiянцы хвастать подвигами отцов дедов прадедов.ссср нет,не будет и роssii процесс уже не остановить
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Сина голови СБУ Грицака змушували переслідувати активістів Майдану, - відповідь прокуратури. Он воно що. Виявляється, ЗМУСИЛИ бідного-нещасного прокурора Грицака злі начальники переслідувати активістів Майдану. Вибухи на військових складах під Ічнею - результат диверсії, - військовий прокурор центрального регіону України Рябенко - Цензор.НЕТ 4783
Бо всі навколо погані, а син голови СБУ - хороший, і люстрації не підлягає.
p.s. над цією відмазкою прес-служба думала 4 тижні. Мдя.
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Видите - никто не виноват !
А этому , Полумуженко - премию в студию !
И этому , клоуну Луценко - тоже .
За компанию !
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Самое интересное что при взрывах такой мощности и одновременно в нескольких местах не пострадал НИ ОДИН! часовой или караульный(слава богу)
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потому что их там не было. в караулке, небось, чай пили.)
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Осужденный за крушение Ил-76 генерал Назаров получил от МО квартиру в Киеве

А его жена в октябре купила новый джип.
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Интересно , этот " кто - то " , окна в дома вставит или крыши шифером накроет ? Чиновники в впцрУ - как обычно отмораживаются , а в черниговской обл . сегодня ночью будет - 5 мороза .
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барижні нікчеми та блазні при кожній можливості згадують про війну з ху@лостаном! але при цьому, забезпечивши охорону своїх нікчемних дуп, не дбають про охорону військових складів! вихід є, ап, кабмін, генштаб, рнбо та профільний комітет вр потрібно роздекслувати по територіях поки що вцілілих складів!!!
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смешно думать, что за 4 годы войны все враги Украины перевелись, а значит не только верховные виноваты, а в ПЕРВУЮ очередь инициаторы войны. А то все читаешь шоколод, а ботокс ни при делах
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кого захищає нинішня влада? себе і тільки себе.до народу і України їй діла нема.а повинна розібратися із злочинами проти народу,проти державного майна ,проти воїнів АТО,проти активістів .кого вибрали,того і маєм.НЕ ПОМИЛІМСЯ НАСТУПНОГО РАЗУ!
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