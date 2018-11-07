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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 На жителей Нидерландов манипуляции России по катастрофе MH-17 уже не действуют, - Зеркаль

Из-за ситуации с катастрофой рейса MH17 имидж России на международной арене ухудшается.

Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Когда рассматривали вопрос о создании трибунала по MH-17, Россия единственная использовала право вето и этот суд не был создано", - привела пример она.

Зеркаль заявила, что Россия пытается манипулировать правдой и сознанием относительно трагедии с "Боингом".

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"Возвращаясь к действиям России, надо посмотреть, как Россия манипулирует, и как вот в принципе неожиданно для России общество начинает осознавать эту манипуляцию. То, что сейчас происходит в Нидерландах - ответ общества на постоянное "изменение сценариев", на вброс информации о том, что это все Украина виновата, и о том, что следствие якобы не принимает необходимые меры для расследования, это вызывает совсем другую реакцию ", - рассказала Зеркаль на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед".

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3095676
 
   
 Топ комментарии
 
все уже давно предоставлено, увидишь в Гааге когда твой хуйло будет болтаться на столбе.
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И пяти лет!!! не прошло , как на жителей Нидерландов перестали действовать манипуляции России по катастрофе MH-17 .
Ух тыж! Курить что-ли бросили?
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На жителей Нидерландов манипуляции России по катастрофе MH-17 уже не действуют, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1434 Что, совкопадаль, празднуешь свое опетушение?
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Ухудшается?...
А Украины - улучшается...
Почувствуйте разницу!...
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За границей футболки с надписью "Russia" теперь вызывают у окружающих полное недоумение - как вызывали бы футболки "Libya" во времена Каддафи, или "Iraq" во времена Саддама.

Россияне до сих пор не поняли, что всё поменялось на 180 градусов.
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Что, совкопадаль, празднуешь свое опетушение?
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И пяти лет!!! не прошло , как на жителей Нидерландов перестали действовать манипуляции России по катастрофе MH-17 .
Ух тыж! Курить что-ли бросили?
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Вместо того , чтобы использовать все ресурсы 1/ 6 части земли на создание супердержавы , супертехнологий и т . д . пуйло по бандитским традициям и законам кгб создал террористическое образование с названием " россия " ... . Даже непуганые и расслабленные страны в ЕС ( после развала совка ) начали это понимать . (
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Если всем и все уже известно, то почему самые весомые факты - это спутниковые снимки американцев по этой трагедии ДО СИХ пор не предоставлены в следственную комиссию ???
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все уже давно предоставлено, увидишь в Гааге когда твой хуйло будет болтаться на столбе.
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Нажаль , но х..уйло не будет болтаться на столбе . В ЕС отменили смертную казнь . Но суд над террористом будет . И , надеюсь , что эта мразь не дойдёт до камеры одиночки и её прибьют при попытке к бегству ... . ((
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зничит сам задушиться как Милошевич.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа жителей Нидерландов манипуляции России по катастрофе MH-17 уже не действуют, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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