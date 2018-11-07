 Губернаторами Колорадо и Иллинойса в результате выборов стали американцы украинского происхождения. ФОТО

Американцы украинского происхождения в результате промежуточных выборов стали губернаторами двух штатов в США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

6 ноября победу на выборах губернатора штата Колорадо получил Джаред Полис. 43-летний член Демократической партии также является первым открытым представителем ЛГБТ-сообщества.

Джаред Полис – третий в поколении иммигрантов, прибывших в США из Польши и Украины в начале 20-го века.

"Будучи столь близким к иммигрантскому опыту, я решительно становлюсь на защиту прав иммигрантов и беженцев, конечно, учитывая опыт евреев до Второй мировой войны, не так-то много стран хотели принимать еврейских беженцев", – подчеркнул он в комментарии прессе.

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Новым губернатором штата Иллинойс стал представитель Демократической партии миллиардер Дж. Б. Прицкер, который происходит из семьи украинских эмигрантов.

"Я происхожу из украинских евреев и горд работать с местной общиной переживших Холокост", – пишет Прицкер на своей официальной странице.

Дж. Б. Прицкер является одним из 11 миллиардеров семьи Прицкер, которая относится к 15 самых богатых семей мира, их общее состояние оценивается в 33,5 миллиарда долларов, пишет издание Celebrity Net Worth.

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"На этих выборах Иллинойс поменял одного состоятельного бизнесмена с опытом работы в правительстве на другого", – утверждает Chicago Tribune. Инаугурация Прицкера состоится 14 января, и тогда он примет полномочия у губернатора-республиканца Брюса Ронера.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 6 ноября в США прошли промежуточные выборы, во время которых избирались все 435 конгрессменов в Палату представителей, а также 35 из 100 членов Сената США. На выборах в Палату представителей победили демократы, Сенат по-прежнему остался под контролем республиканцев.