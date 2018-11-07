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 Губернаторами Колорадо и Иллинойса в результате выборов стали американцы украинского происхождения. ФОТО

Предки обоих перебрались в США несколько поколений назад, оба представляют Демократическую партию.

Американцы украинского происхождения в результате промежуточных выборов стали губернаторами двух штатов в США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

6 ноября победу на выборах губернатора штата Колорадо получил Джаред Полис. 43-летний член Демократической партии также является первым открытым представителем ЛГБТ-сообщества.

Джаред Полис – третий в поколении иммигрантов, прибывших в США из Польши и Украины в начале 20-го века.

Губернаторами Колорадо и Иллинойса в результате выборов стали американцы украинского происхождения 01"Будучи столь близким к иммигрантскому опыту, я решительно становлюсь на защиту прав иммигрантов и беженцев, конечно, учитывая опыт евреев до Второй мировой войны, не так-то много стран хотели принимать еврейских беженцев", – подчеркнул он в комментарии прессе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп отказался встречаться с Путиным в Париже на саммите G20 11 ноября

Новым губернатором штата Иллинойс стал представитель Демократической партии миллиардер Дж. Б. Прицкер, который происходит из семьи украинских эмигрантов.

"Я происхожу из украинских евреев и горд работать с местной общиной переживших Холокост", – пишет Прицкер на своей официальной странице.

Губернаторами Колорадо и Иллинойса в результате выборов стали американцы украинского происхождения 02

Дж. Б. Прицкер является одним из 11 миллиардеров семьи Прицкер, которая относится к 15 самых богатых семей мира, их общее состояние оценивается в 33,5 миллиарда долларов, пишет издание Celebrity Net Worth.

Также на Цензор.НЕТ: Трамп намерен изменить политику предоставления убежища в США

"На этих выборах Иллинойс поменял одного состоятельного бизнесмена с опытом работы в правительстве на другого", – утверждает Chicago Tribune. Инаугурация Прицкера состоится 14 января, и тогда он примет полномочия у губернатора-республиканца Брюса Ронера.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 6 ноября в США прошли промежуточные выборы, во время которых избирались все 435 конгрессменов в Палату представителей, а также 35 из 100 членов Сената США. На выборах в Палату представителей победили демократы, Сенат по-прежнему остался под контролем республиканцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3095675
 
   
 Топ комментарии
 
Дональд Трам тоже сразу не поверил гадалке, которая предсказала ему что он съедет из своего пентхауса в жилище, которое освободит негритянская семья ...
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Следующим президентом США будет Украинец .
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Вот бы наших евреев туда спихнуть,в руки американского правосудия))
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Вот бы наших евреев туда спихнуть,в руки американского правосудия))
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Джаред Полис. 43-летний член Демократической партии также является первым открытым представителем ЛГБТ-сообществаИсточник: https://censor.net.ua/n3095675
этот точно не наш
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Американцам "до жопы", как их губернатор распоряжается своей (или чужой) задницей... Главное - чтобы работал...
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Старый-старый анекдот: "Купаются в бассейне Боря Моисеев и Серёжа Пенкин, балуются. Нырнул Серёжа, смотрит Боря - а на поверхность сперма всплыла... Серёжа выныривает. Боря его спрашивает:
- Серёженька, ты что, уже кончил?
- Нет... Я пукнул...".
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Ага, где Притцкер и где правосудие... По сравнению с ДжейБи даже ВОНА - жалкий аматор в сфере п*здежа и уклонения от налогов.
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спасибо, что хоть $ разместили правильно, перечитал новость еще раз - шансы у Ляшко таки есть относительно топика ветки ))
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В США рабы по 500 баксов, а у нас целых два бесплатно.
Шах и мат, зрадофилы!
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пройденный этап, у Вас, вероятно, пока еще нет двух рабов. бесплатные косабские требуют водку и балалайку, ничего не умеют, пытаются искать телевизор. так что еще вопрос, нужны ли они или же купить нормальных в южных штатах за $500 x2 )
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Дональд Трам тоже сразу не поверил гадалке, которая предсказала ему что он съедет из своего пентхауса в жилище, которое освободит негритянская семья ...
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И фамилия его будет Вальцман.
Ребята,какие вы наивные.
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Порошенко не еврейского происхождения. Хватит уже нести эту чушь.
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Да просто смешно уже от этого. На пост совковом пространстве, любого боярина, чужого или своего не важно, но которым недовольны, сразу в евреи назначают.
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хто такія «бояріны»?! гэта ў вас ў Ізраіле так нейкую суполку людзей клічуць?
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стесняюсь спросить, а Вы видели, что нет?) или обидно изгоя себе в однокровники записывать?)
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Первоисточником фейка "Вальцман" - есть сайт ari.ru ("Агентство Русской Информации").
Впервые, упоминание о П.А.Порошенко, как о «Вальцмане», было на blog.yandex.ru, датированным 9 сентября 2005 г.
Сама ссылка не работает, но осталась запись в кэше Яндекса.
У Петра Алексеевича Порошенко:
- отец: Алексей ИВАНОВИЧ Порошенко - украинец.
- мать: Евгения СЕРГЕЕВНА Григорчук (в замужестве - Порошенко) - украинка.
А вот если бы его отец взял фамилию его матери, то в таком случае он был бы Петр Алексеевич ГРИГОРЧУК.
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удалите из (запрещённого?) кеша яндекса еще и упоминание о создателях партии регионов.

по теме - все видно по дёйствиям, когда приоритет - бабло и родственные связи, к гадалке не ходи, все понятно. речь о том, что имея такой картбланш, порох его просрал. да, могло быть и хуже, но этот - гавно и не патриот. и юлю тоже нах.
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"43-летний член Демократической партии также является первым открытым представителем ЛГБТ-сообщества."
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канешно, было бы лучше, если бы в Украине на выборах побеждали украинцы американского происхождения. может наконец, что-то менятся бы и начало. родимых пятен социализма и постсоциализма, по крайней мере, у них бы небыло.
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100% Приклад - Валдас Адамкус, який підняв Литву...
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НУ, Терещенко в Глухове победил... Хотел Глухов сделать европейским городом... А толку-то... Местная "быдлота", из "совка" выбираться не захотела, затюкала человека... Подал в отставку...
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Український нарід щиро вітає очільників Колорадщини та Іллінойщини ! Губернаторами Колорадо и Иллинойса в результате выборов стали американцы украинского происхождения - Цензор.НЕТ 5834
Попадання 1:25 (2 губера на 50 штатів) - непогано, хлопці !
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до того ж один - щирий жидобендеровець, а другий - раш..шу "будет іметь по полной" Губернаторами Колорадо и Иллинойса в результате выборов стали американцы украинского происхождения - Цензор.НЕТ 1578
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Притцкер будет иметь по полной только тех кто работает - у него к работающим классовая вражда, так как он за всю жизнь палец о палец не ударил. Губернаторами Колорадо и Иллинойса в результате выборов стали американцы украинского происхождения - Цензор.НЕТ 9405
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он пальцами не ударяет, а щелкает. оттого и миллиарды
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Миллиарды дедушкины, последние два поколения Притцкеров только дивиденды стригут.
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И что ты за них так распереживался? Пошел бы пересчитал свои центы в кармане пальта Губернаторами Колорадо и Иллинойса в результате выборов стали американцы украинского происхождения - Цензор.НЕТ 6774
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От губернатора Колорадо у русни будет гореть ж@па буквально.😊
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Та аби хто, тільки щоб не з мокшанських .... болот...

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навіть цей екземпляр) пише УКРАЇНСЬКОЮ!!! Губернаторами Колорадо и Иллинойса в результате выборов стали американцы украинского происхождения - Цензор.НЕТ 3495
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Какое набуй "украинское происхождение" у Притцкера?
Да, его пра-пра-пра-дедушка уехал с семьей из Украины в 1881 году спасаясь от еврейских погромов.

Ни JB Pritzker, ни Пенни Притцкер (министр торговли у Обамы) ни разу об Украине не вспоминали!
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а ты, ватан, хочешь рабочего и крестьянку? понимаю, сочувствую ! Губернаторами Колорадо и Иллинойса в результате выборов стали американцы украинского происхождения - Цензор.НЕТ 4171
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оце мля гордість один-гомік другий жид)))
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ну що за нація, га? завжди чимось недогодиш Губернаторами Колорадо и Иллинойса в результате выборов стали американцы украинского происхождения - Цензор.НЕТ 1951
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Это от злости что губернаторами стали не ордынские пидоры.
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открытый представитель ЛГБТ-сообщества

тфу! .. яка гидота
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В США не действует ,.землячество,, даже наоборот, стараются подчеркнуть лояльность США..
Избрание двух украинских евреев губернаторами, может только помочь Украине заключать экономические договора с этими областями.
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Нашли чем хвастаться ... Люди не от хорошей жизни убежали в Америку. Сейчас тоже много народу уезжает (спасибо властям).
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Люди тогда убегали от убийц кацапских... А сейчас, спасибо властям, Украина очищается от сепарастов, которым на нее срать хотелось, так такие ей без надобности)
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Сьома вода на кисилі. Один - пуріц, другий - заднєприводний. Так можна і Путіна оголосити "росіянином українського походження".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГубернаторами Колорадо и Иллинойса в результате выборов стали американцы украинского происхождения. ФОТО
 
 
 
 
 
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