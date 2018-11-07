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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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 Кремль приложит сверхусилия для влияния на выборы в Украине, - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не сомневается, что Российская Федерация разными способами будет вмешиваться в избирательные процессы в Украине в 2019 году, чтобы к власти пришли лояльные к РФ люди.

Об этом спикер сказал на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Мы осознаем, какие усилия будет прилагать Россия для влияния на выборы в Украине. Если Россия пыталась оказать влияние на выборы в таких странах, как США, Германия, Франция, нет никаких сомнений, какие она будет прилагать сверхусилия для того, чтобы повлиять на выборы в Украине. Ведь цель Путина — это не контроль нескольких районов Донецкой и Луганской областей. Его цель — контроль и влияние на всю Украину", - сказал Парубий.

По убеждению Председателя ВР, президент РФ сделает все возможное, чтобы максимально содействовать приходу к власти в нашем государстве удобных для него людей.

"Использование кибератак, информационного влияния, без сомнения, будут иметь решающее значение", - отметил Парубий.

Источник: https://censor.net.ua/n3095674
 
 
 Топ комментарии
 
Щось не видно Дмитра з картинками. Підміню його сьогодні:
Кремль приложит сверхусилия для влияния на выборы в Украине, - Парубий - Цензор.НЕТ 9722 Кремль приложит сверхусилия для влияния на выборы в Украине, - Парубий - Цензор.НЕТ 473
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Ни в чьом он нє вінават. Ви главнає нє валнуйтєсь.
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А пенсии в 50$? А убитые дороги? А космическая цена на ГСМ? А не менее космические зарплаты любителя мамы из Нафтогаза и иже с ними? А Вроттердам+? А убийства активистов? А рейдерство? А контрабас с ОРДЛО? Не мешайте путлеру качать яхты патріотів!
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На приложенные кацапьем усилия надо будет просто положить. С прибором.
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Положить сверхболт. Со сверхприбором.
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А что Парубий сделал за 4 года, чтобы агрессор не вмешивался в выборы? Может закрыли границу с агрессором? Может Стену построили? Может ввели визовый режим? Может убрали из Украины рос. пропагандистские организации и рос. церковь? Может прекратили торговлю с агрессором?Может посадили бывших пророссийских депутатов - регионалов, которые до сих пор агитируют за русский мир и сидят частенько в Москве, на рос. телевидении? Что сделано, Парубий?
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Ну, вы там, в ВР, тоже очень влияете на выборы. Кремль приложит сверхусилия для влияния на выборы в Украине, - Парубий - Цензор.НЕТ 1121
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После поднятия цены на газ и коммунальные тарифы ,россии делать уже ничего не нужно .
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А пенсии в 50$? А убитые дороги? А космическая цена на ГСМ? А не менее космические зарплаты любителя мамы из Нафтогаза и иже с ними? А Вроттердам+? А убийства активистов? А рейдерство? А контрабас с ОРДЛО? Не мешайте путлеру качать яхты патріотів!
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Да эти смерды чешут руки от нетерпения, когда пятая колонна в Раде примет закон о продаже украинской земли, самой большой нашей ценности.
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млять ущербная,то , что сделала ваша влада- никто не переплюнит
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Щось не видно Дмитра з картинками. Підміню його сьогодні:
Кремль приложит сверхусилия для влияния на выборы в Украине, - Парубий - Цензор.НЕТ 9722
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а как прочитали,что газ в 2019 году будет 14000гр- то вообще границы сносят- рвутся в Украину
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Выбери меня "птицу счастья завтрашнего дня " уже Андрюша не прокатит,видели эту птицу , птица есть счастья нет, так что хватит!!!
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не важно что они хотят, важно что Украинцы умеет отделать промацковское овнецо от истенно добро желающего всему народу Украины.
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в 2019 при моей пенсии 1472 гривни- а такую получают 9миллионов пенсионеров, я смогу купить 100мкуб газа И ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Бабушка, совок с соціалізмам умєрлі. Даганяйтє.
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ДЕБИЛ, ПОЧИТАЙ ПЕНСРЕФОРМУ, ОТРАБОТАЕШЬ УШЛЕПОК 35 ЛЕТ, ПРИ ЗАРПЛАТЕ 6300 ПОЛУЧИШЬ МИНИМАЛКУ, ДОЛ БО ЕБ
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Ну так віжу, всь нікак і нє дагонітє. Значіт хватаєт.
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Щось судячи по вашому лексикону ви не 60-річна пенсіонерка, а 12-тирічний донецький школяр.
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работа начальниа РСУ НАЛОЖИЛА СВОЙ ОТПЕЧАТОК ,( ремонтно-строительное управление)
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ЕСЛИ ЧТО-ТО СЛЫШУ КАГАЛ ШОКОЛАДНЫХ ЮД- ЗВЕРЕЮ И ТЕРЯЮ КОНТРОЛЬ НАД СОБОЙ- ДАЛИ БЫ АВТОМАТ- ЛИЧНО РАССТРЕЛЯЛА И БУДЬ ЧТО БУДЕТ
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Ну то дивись Анна ньюз і сиди на рус-вєсна.
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ТЕБЕ ЮДЫ ПООБЕЩАЛИ КОНФЕТКУ А ПАЛОЧКЕ, НЕ ОБОЛЬЩАЙСЯ- ЭТО БУДЕТ ГОВНО НА ПАЛОЧКЕ И ТЫ ЕГО , УШЛЕПОК -ЗАСЛУЖИЛ, СОСИ ОБ РЕ ЗА ННЫЙ
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Ни в чьом он нє вінават. Ви главнає нє валнуйтєсь.
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не подымут цены на газ- путен нападет и юдов открема тор ит
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Откуда одоробало недоразвитое пагубийко знает что замыслил Путин ,но надо не раскачивать соевое корыто а то может Вова напасть
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На Россию можно много спихнуть. И вполне справедливо. Но коли, Парубий, у тебя и компании рожа сви..., тьфу, кривая - то тут Россия не виновата. Это хотя печальный, но факт.
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Навіщо їм втручатись. Особливо після виступу імбецильного хлопчика-рига зранку: Заступник голови фракції БПП у Верховній Раді Олексій Гончаренко зачитав у Верховній Раді звернення народних депутатів до президента РФ Володимира Путіна, підготовлене у відповідь на введення Росією санкцій проти України.Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10328103-pociluy-u-dupu-nas-deputati-vid-bpp-zvernulis-do-putina-z-kozackim-listom-foto-video.html
Цензор про це теж,не написав.
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Когда в нашей стране человек думает , что его участие в выборах на что-то влияет , он похож на пациента психбольницы , который посетив процедурную , думает , что управляет санитарами .
Ребята , если бы выборы могли бы хоть что-то изменить к лучшему , их давно бы отменили !
А после того , как отменили графу "Против всех" , ты даже не можешь выразить своё отношение к этому бля..ству .
Сплошная профанация .
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у кремля технология уже отработана - разжигают недовольство всем и вся, и народ бежит менять правительство в надежде что все станет лучше, а тут и кандидат подготовленный уже ждет.
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Не скромничай.
Вы столько усилий приложили, что бы просрать выборы, что куда там кацапам.
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Причём , немедленно , и главное - совершенно задаром .
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Если барыгу не переизберут ТО ВСЕ МЫ ВРАГИ ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВА.
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Те що Рашка прикладе, а вірніше вже прикладає, всі зусилля з приведення до влади лояльних до себе політиків жодних сумнівів не викликає... Питання кого персонально також не викликає. Багато з них і так не приховують свою прорашистську орієнтацію.
Питання в іншому - Чи прихід до влади цих "зозульок" приведе до покращання життя всього населення України? Ось це вже дуже сумнівно. А з досвіду приходу "рузьскага мира" на окуповані території Криму і ОРДЛО то однозначно нічого доброго очікувати не потрібно.
Жоден чужинець ніколи не переймався, не переймається і не буде перейматися проблемами загарбаних територій. І очікування протилежного виглядає в кращому випадку дитячою наївністю.
То не краще навести порядок в себе вдома самим, а не очікувати ілюзорної допомоги від варварів і сатанистів?😕😕😕
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Нах@й тот кремль!!! Нужно вас всех тварей Украинским народным судом судить, а то вы ж все в тот кремль побежите после выборов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКремль приложит сверхусилия для влияния на выборы в Украине, - Парубий
 
 
 
 
 
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