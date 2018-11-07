 Кремль приложит сверхусилия для влияния на выборы в Украине, - Парубий

Об этом спикер сказал на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы осознаем, какие усилия будет прилагать Россия для влияния на выборы в Украине. Если Россия пыталась оказать влияние на выборы в таких странах, как США, Германия, Франция, нет никаких сомнений, какие она будет прилагать сверхусилия для того, чтобы повлиять на выборы в Украине. Ведь цель Путина — это не контроль нескольких районов Донецкой и Луганской областей. Его цель — контроль и влияние на всю Украину", - сказал Парубий.
По убеждению Председателя ВР, президент РФ сделает все возможное, чтобы максимально содействовать приходу к власти в нашем государстве удобных для него людей.
"Использование кибератак, информационного влияния, без сомнения, будут иметь решающее значение", - отметил Парубий.
Цензор про це теж,не написав.
Ребята , если бы выборы могли бы хоть что-то изменить к лучшему , их давно бы отменили !
А после того , как отменили графу "Против всех" , ты даже не можешь выразить своё отношение к этому бля..ству .
Сплошная профанация .
Вы столько усилий приложили, что бы просрать выборы, что куда там кацапам.
Питання в іншому - Чи прихід до влади цих "зозульок" приведе до покращання життя всього населення України? Ось це вже дуже сумнівно. А з досвіду приходу "рузьскага мира" на окуповані території Криму і ОРДЛО то однозначно нічого доброго очікувати не потрібно.
Жоден чужинець ніколи не переймався, не переймається і не буде перейматися проблемами загарбаних територій. І очікування протилежного виглядає в кращому випадку дитячою наївністю.
То не краще навести порядок в себе вдома самим, а не очікувати ілюзорної допомоги від варварів і сатанистів?😕😕😕