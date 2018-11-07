 Кремль приложит сверхусилия для влияния на выборы в Украине, - Парубий

Об этом спикер сказал на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Мы осознаем, какие усилия будет прилагать Россия для влияния на выборы в Украине. Если Россия пыталась оказать влияние на выборы в таких странах, как США, Германия, Франция, нет никаких сомнений, какие она будет прилагать сверхусилия для того, чтобы повлиять на выборы в Украине. Ведь цель Путина — это не контроль нескольких районов Донецкой и Луганской областей. Его цель — контроль и влияние на всю Украину", - сказал Парубий.

По убеждению Председателя ВР, президент РФ сделает все возможное, чтобы максимально содействовать приходу к власти в нашем государстве удобных для него людей.

"Использование кибератак, информационного влияния, без сомнения, будут иметь решающее значение", - отметил Парубий.