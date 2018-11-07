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Все про:Киев (16737) ПДД (302)

 В Киеве внедрят Автоматическую систему фиксирования дорожных нарушений, Львов и Одесса на очереди

Столичные дороги оборудуют за деньги частных инвесторов.

В Киеве построят систему фото- и видео-фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Инициатором проекта выступило ТОВ "Безпечні Дороги України" во главе с директором Денисом Олексюком. Внедрением автоматической системы фиксации нарушений (АСФН) уже заинтересовались другие города Украины.

Устройства АСФН автоматически фиксируют превышение скорости на столичных дорогах и отправляют данные через защищенный канал связи в городской дата-центр МВД/Национальной полиции, где они проходят первичную обработку – на предмет ошибки и качества фотографий.

Сотрудники Национальной полиции проводят валидацию полученной информации о факте нарушения ПДД, устанавливают личность водителя и накладывают соответствующие штрафные санкции.

Строительство АСФН в Киеве будет проходить на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Стоимость реализации проекта в Киеве ориентировочно составит $23,7 млн.

Привлеченные средства от частного инвестора покроют расходы на установку камер и аппаратно-программного комплекса. В частности, в Киеве планируют установить 350 стационарных и 50 мобильных комплексов.

"В реализации проекта из городского бюджета не будет потрачено ни копейки, ведь частный бизнес создаст систему за счет собственных или привлеченных им средств. Возмещение внесенных частным партнером инвестиций будет осуществляться за счет поступлений от штрафов за нарушения, будут фиксироваться созданной им системой, только после того как она заработает", - сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Киев стал первым городом Украины, где рассматривают возможность реализации проекта по созданию системы фиксации дорожных нарушений на условиях ГЧП. Реализацией проекта также заинтересовались Львов и Одесса. Местные власти уже рассматривают предложения частного бизнеса.

Источник: https://censor.net.ua/n3095673
 
 
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внедрят...построят....отремонтируют...закупят....повысят...
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частные инвесторы покупают полиции камеры - это интересно... может частные инвесторы будут им и вертолеты с электромицыками покупать???...или мы потом заплатим им золотом????)))
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сколько уже было всего - и камеры по всему Киеву, и видеофиксация с начала осени... бало попилили и ...тишина. так и сейчас - очередная помойка в лице ТОВ "Безпечні Дороги України" помоет ориентировочно $23,7 млн. а ориентировочно потому, что аппетит приходит во время еды
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валидация це круто
а привести организацию движения к немецкому какое партнерство нада
чтобы как в Берлине чз город на паблике 1 час а на авто в два раза быстрее
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поставте хотя бы один светофор в Крыжополе!
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Опять пошла знала!!!! Ну прсто хлебом не корми!!! Уже послы западных государств в интервью дипломатично говорят, о национальной черте Нытье!!!!
А схема проста тендеры Прозорро, проект, частный бизнес в кредит строит систему, который выплачивается со штрафов!!! Коих в нашей стране будет на два бюджета МВД!!! Ну и хорошо, пора наказывать!!! Офигели уже вкрай!!!!
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Особенно мне понравилась "валидация". Т.е. в конечном итоге, от "сержанта Петренко" будет зависеть, будет ли віписан штраф конкретному нарушителю. Просто теперь эти "Петренки" будутсидеть в теплом офисе, а не прятаться в кустах.
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Что это будет стоить государству и нам в итоге? Какая-то контора построит в городах сеть, и будет бесплатно МВД фоточки слать? Без тендера такой проект забацать только аваковские прокладки могут.
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дикость! - Возмещение внесенных частным партнером инвестиций будет осуществляться за счет поступлений от штрафов за нарушения, будут фиксироваться созданной им системой, только после того как она заработает"! Где в мире есть такое? Это просто пи... ! Рюкзаки скушали и это съедим. Стадо
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киеве внедрят Автоматическую систему фиксирования дорожных нарушений, Львов и Одесса на очереди
 
 
 
 
 
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