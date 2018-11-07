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Все про:задолженность (174) Кабмин (10713) врачи (602)

 Кабмин направил 1,5 млрд грн на погашение задолженности по зарплатам врачам

Кабинет Министров Украины принял решение о направлении из резервного фонда бюджета 1,5 миллиарда гривен местным бюджетам в виде медицинской субвенции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", эти средства планируется использовать на погашение задолженности по выплате зарплат врачам.

Кроме этого, среди приоритетных направлений использования субвенции - дополнительное финансирование лечения пациентов с болезнями почек, нуждающихся в гемодиализе и финансирование закупки инсулина.

"Теперь местные советы должны принять изменения в свои бюджеты, чтобы средства по механизму субвенции получили все медицинские учреждения", - сообщают в правительстве.

Кроме этого, во время заседания правительства Кабмин направил 0,5 миллиарда гривен на погашение задолженности по зарплате шахтерам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На погашение долгов по зарплатам медикам в регионах необходимы 1,5 млрд грн, - Супрун

Источник: https://censor.net.ua/n3095671
 
 
 Топ комментарии
 
Грося сегодня какой то щедрый.Шахтёрам 500 лямов,врачам 1.5 лярда.И того 2 лярда на задолженности пошли.Хотя откуда взялись задолженности,когда у нас рост непонятно. Кабмін направив 1,5 млрд грн на погашення заборгованості із зарплат лікарів - Цензор.НЕТ 4952
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Ну так а на каву і шкарпетки де гроші брати?
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Шо они ещё и зарплату получают довеском к основному виду дохода???
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Ну так а на каву і шкарпетки де гроші брати?
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Не со зла пишу, все знают, что врачи не прокляты Лёликом ("Шоб ты жил на одну зарплату").
Но не все, так ведь?
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Врачам выгодно, когда много больных...
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Грося сегодня какой то щедрый.Шахтёрам 500 лямов,врачам 1.5 лярда.И того 2 лярда на задолженности пошли.Хотя откуда взялись задолженности,когда у нас рост непонятно. Кабмін направив 1,5 млрд грн на погашення заборгованості із зарплат лікарів - Цензор.НЕТ 4952
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а с долгами по комуналке что желать будем? Кабмін направив 1,5 млрд грн на погашення заборгованості із зарплат лікарів - Цензор.НЕТ 9704
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин направил 1,5 млрд грн на погашение задолженности по зарплатам врачам
 
 
 
 
 
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