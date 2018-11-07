 Смертельное ДТП в Харькове: суд продлил на 2 месяца содержание под стражей Зайцевой и Дронова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Согласно решению суда, подозреваемые будут оставаться под стражей до 5 января 2019 года.

Защита подозреваемых ходатайствовал об изменении меры пресечения. По словам адвокатов, Дронов не намерен бежать, а у Зайцевой существенно ухудшилось здоровье.

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Также во время суда адвокат пострадавших Лариса Матвеева заявила, что экспертиза подтвердила, что Дронов также ехал с нарушением ПДД.

"Провели дополнительную экспертизу. Она записана с соблюдением формальностей. Есть выводы. Экспертиза подтвердила, что Дронов находился в пределах перекрестка", - рассказала она.

Следующее судебное заседание состоится 13 ноября. На нем озвучат результат новой экспертизы, которую инициировал защиту Дронова.

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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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