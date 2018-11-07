 Смертельное ДТП в Харькове: суд продлил на 2 месяца содержание под стражей Зайцевой и Дронова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Согласно решению суда, подозреваемые будут оставаться под стражей до 5 января 2019 года.
Защита подозреваемых ходатайствовал об изменении меры пресечения. По словам адвокатов, Дронов не намерен бежать, а у Зайцевой существенно ухудшилось здоровье.
Также во время суда адвокат пострадавших Лариса Матвеева заявила, что экспертиза подтвердила, что Дронов также ехал с нарушением ПДД.
"Провели дополнительную экспертизу. Она записана с соблюдением формальностей. Есть выводы. Экспертиза подтвердила, что Дронов находился в пределах перекрестка", - рассказала она.
Следующее судебное заседание состоится 13 ноября. На нем озвучат результат новой экспертизы, которую инициировал защиту Дронова.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
У нас люди уже умеют долго болеть.
Там был "timeline" и в ём напысяно, что дура выехала на перекрёсток после трёх секунд "КРАСНОГО", а Дронов выехал туда же "НА ЗЕЛЁНЫЙ"
Другая влетела на "красный" со скоростью больше ста, обдолбанная, без документов и убила шестерых.
Так кто же из них, всё таки виноват, не может уже год решить наше кривосудие!!!
Но Дронова - за что!!!???!!!
На глазах всей страны издеваются над невинным человеком.
И страна молчит.
Это диагноз...
Шоб даже проезжая на Зелёный оглядывались, не летит ли поперёк мажор на Красный !!!