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Все про:ДТП (5278) Зайцева (60) Харьков (4059) Дронов (23)

 Смертельное ДТП в Харькове: суд продлил на 2 месяца содержание под стражей Зайцевой и Дронова

Киевский районный суд Харькова продолжил подозреваемым в совершении смертельного ДТП в Харькове Елене Зайцевой и Геннадию Дронову содержания под стражей на 60 суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Согласно решению суда, подозреваемые будут оставаться под стражей до 5 января 2019 года.

Защита подозреваемых ходатайствовал об изменении меры пресечения. По словам адвокатов, Дронов не намерен бежать, а у Зайцевой существенно ухудшилось здоровье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зайцевой посттравматическая энцефалопатия головного мозга, - адвокат участницы ДТП в Харькове

Также во время суда адвокат пострадавших Лариса Матвеева заявила, что экспертиза подтвердила, что Дронов также ехал с нарушением ПДД.

"Провели дополнительную экспертизу. Она записана с соблюдением формальностей. Есть выводы. Экспертиза подтвердила, что Дронов находился в пределах перекрестка", - рассказала она.

Следующее судебное заседание состоится 13 ноября. На нем озвучат результат новой экспертизы, которую инициировал защиту Дронова.

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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095669
 
 
 Топ комментарии
 
А я уже думал что Зайцеву выпустили и пострадавшие ей новый Лексус покупают.
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Волшебная сила клетчатых пледов. Вот сейчас два ублюдка депутат ментяра из БПП и его помощник, которые Гонзюк заказали тоже на больничке. переволновались...сердце у них нежное.
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но...потом...когда вырвутся под залог.... здоровье восстанавливается самым чудесным образом
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А я уже думал что Зайцеву выпустили и пострадавшие ей новый Лексус покупают.
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а я думала госпитализировали куда то с непонятным диагнозом
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У всех, кто попадает в такие ситуации, как ни странно "ухудшается здоровье".
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но...потом...когда вырвутся под залог.... здоровье восстанавливается самым чудесным образом
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Волшебная сила клетчатых пледов. Вот сейчас два ублюдка депутат ментяра из БПП и его помощник, которые Гонзюк заказали тоже на больничке. переволновались...сердце у них нежное.
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клетчатых пледов, инвалидных колясок и электронных браслетов (которых даже не хватает)
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За 2 месяца слягут обое. А насиров передачки будет носить,как талантливым ученикам.
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Планируют, что за 2 месяца ее, таки, поставят на ноги?
У нас люди уже умеют долго болеть. Смертельное ДТП в Харькове: суд продлил на 2 месяца содержание под стражей Зайцевой и Дронова - Цензор.НЕТ 4484
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У меня другая "мысль" - год сидеть за "выезд на перекрёсток..." - больше на Дронова нечего "навесить"
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На зеленый свет к тому же, а в суде гадают, смогла ли бы Зайцева проехать перекресток, если бы не Дронов и это на скорости свыше 100 км/ч.
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И долго вы цук.. мусолить эту куй-ню? Не ужели не понятно людей нет их не вернуть родным и близким. Нет же давай ещё качнём бабулета а вот не на ту педальку нажала-ло.
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Мадам, я смотрел видео с камеры Триолан утром "после того".
Там был "timeline" и в ём напысяно, что дура выехала на перекрёсток после трёх секунд "КРАСНОГО", а Дронов выехал туда же "НА ЗЕЛЁНЫЙ"
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Дронов НАЧАЛ движение на желтый, что запрещено в ПДД. А на какой сигнал он был на перекрестке, уже судей не волнует.
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Идут торги, потерпевшие не в расчет, а ,..если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы» /Еврейская мудрость/
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тянут к выборам поближе , когда страна буде на ушах и всем не нее , тогда и . зайчиху .тю тю . черним ходом !
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Один проезжал перекрёсток на "зелёный",, трезвый, с разрешённой скоростью и документами в кармане.
Другая влетела на "красный" со скоростью больше ста, обдолбанная, без документов и убила шестерых.
Так кто же из них, всё таки виноват, не может уже год решить наше кривосудие!!!
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Попал Дронов а ведь его нарушение даже на штраф не тянет.
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Сука когда вы уже эту клоунаду закончите!!! Бля ну шапито)))
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С сучкой-мажоркой - все понятно!
Но Дронова - за что!!!???!!!
На глазах всей страны издеваются над невинным человеком.
И страна молчит.
Это диагноз...
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Это показательная порка для всех нас.
Шоб даже проезжая на Зелёный оглядывались, не летит ли поперёк мажор на Красный !!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСмертельное ДТП в Харькове: суд продлил на 2 месяца содержание под стражей Зайцевой и Дронова
 
 
 
 
 
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