 Продавца столичной "Петровки" оштрафовали на 37 тыс. грн за незаконную реализацию книг из РФ

Об этом сообщает пресс-служба "Госкомтелерадио", передает Цензор.НЕТ.
"Административно-хозяйственные санкции применены к субъекту хозяйствования ФЛП Сахацкий А. А. Книги, которые распространялись без разрешительных документов, изъяты из оборота, а на предпринимателя наложен административно-хозяйственный штраф в размере 37 тыс. 230 грн. В случае повторного нарушения действующего законодательства сумма штрафа составит уже 186 тыс. 150 грн", - указывается в сообщении.
В комитете также напомнили, что 1 января 2017 года вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания", согласно которому с территории России, а также с временно оккупированных территорий издательская продукция может ввозиться только при наличии специального разрешения.
Бо у нас всі знають, що туалет на 2 поверсі, 3 двері зліва де висить табличка "Архів", а от ти москалику 100% пр це не знаєш.
Ну не все ж гении как Вы и племяшка.
--------------------
Ну, так старайся, і тоді з твої коментів на ЦН ніхто не буде сміятися...))
ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержанияИсточник: https://censor.net.ua/n3095666
А теперь объясни что антиукраинского может быть в технической литературе?
Или тебе нужно было просто освободиться от газов а лужи не нашёл?
""Административно-хозяйственные санкции применены к субъекту хозяйствования ФЛП Сахацкий А. А. Книги, которые распространялись без разрешительных документов, изъяты из оборота, а на предпринимателя наложен административно-хозяйственный штраф в размере 37 тыс. 230 грн"
Где хоть слово о "антиукраинском содержании", судя из написанного, теперь для продажи книжки по Java нужно занести что то в соответствующий орган, чтобі они дали разрешение что эту книжку, этому человеку на этом рынке можно продавать.
т. е. без растаможки, и не надо фантазировать.
"В комитете также напомнили, что 1 января 2017 года вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания", согласно которому с территории России, а также с временно оккупированных территорий издательская продукция может ввозиться только при наличии специального разрешения"
Не знаю каким образом получается разрешение, но он оказался только один из всех продавцов который тоже не знает как это делается.
А вот это вопрос интересный, в любом магазине куча рос.книг, что за случай описан в статье лично для меня загадка, тут варианты:
а) показатель
б) не отстегнул ежемесячную взятку
в) новый наивный продавец, решивший побороть систему и давать взяток.
г) освобождают торговое место мод другого человека.
Ну что угодно кроме того что написано в статье.
акционки в маркетах толкают..это покупают чаще чем технику!(
И раз в неделю казнить собак торгующих дрянью)))
так понимаю, что речь идет не об экстремистской литературе и Дарии Донцовой ) , а о востребованности информации в печатном виде с местом происхождения - рф. о масштабе вреда - (зависит от содержимого) - если студенты купили, стипулируя экономику рф книгу по гавнопхп - еще вопрос, лучше ли они сделали для Украины или хуже.