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 Продавца столичной "Петровки" оштрафовали на 37 тыс. грн за незаконную реализацию книг из РФ

Частный предприниматель, занимающийся продажей книг на рынке "Петровка", был оштрафован за ввоз и распространение книжной продукции из Российской Федерации без разрешительных документов.

Об этом сообщает пресс-служба "Госкомтелерадио", передает Цензор.НЕТ.

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"Административно-хозяйственные санкции применены к субъекту хозяйствования ФЛП Сахацкий А. А. Книги, которые распространялись без разрешительных документов, изъяты из оборота, а на предпринимателя наложен административно-хозяйственный штраф в размере 37 тыс. 230 грн. В случае повторного нарушения действующего законодательства сумма штрафа составит уже 186 тыс. 150 грн", - указывается в сообщении.

В комитете также напомнили, что 1 января 2017 года вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания", согласно которому с территории России, а также с временно оккупированных территорий издательская продукция может ввозиться только при наличии специального разрешения.

Источник: https://censor.net.ua/n3095666
 
   
 Топ комментарии
 
Опоздал малость, он уже все у вас закрыл.
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Кобзар українцям не читати треба, а вкотре перечитувати.
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в стране много таких, типа "мне пофиг на запрет! я и дальше буду возть руснявые книжонки (товары), а потом раз: и штраф 37 штук!.. и вот тут, подобное существо начинате кричать о Хунте и симпатией смотреть на мураева, бойко, мертвятчука..
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Это хорошо. А на сколько надо оштрафовать гаранта Офшоренко-Мальдивского за то что его предприятия на паРашке платят огромные налоги в бюджет Рашки???
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Опоздал малость, он уже все у вас закрыл.
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Ага, это ты такой верующий адепт Церкви Петра Инкогнито. Слепые, глухие Трасты?
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Ему можно,у него дети и диабет))
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Закрий пельку , кацап , і зроби аналіз крові на сахар Собі , бо з чим чорт не жартує !
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Оооооо давайте книги запретите, ведь книг по IT или другим современным технологиям в Украине просто не издается, будем все читать Кобзарь.
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Кобзар українцям не читати треба, а вкотре перечитувати.
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Книг по ІТ????????????? Який ідіот буде купувати книгу по ІТ, як все в неті є???? Уже навіть в КПІ преподи не заставляють студентів підручники з програмування купувати...
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А в интернете сканы украинских книг ? Продавца столичной "Петровки" оштрафовали на 37 тыс. грн за незаконную реализацию книг из РФ - Цензор.НЕТ 5140 Лично я ни одной не видел, ни в живую ни в интернете, ну если не учитывать школьные учебники в картинках.
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Не українських... і не російських... Племяша учиться програмуванню за англомовним оксфордським онлайн-курсом))
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Ну не все ж гении как Вы и племяшка.
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У мене у вузі 99% підручників були українських авторів. 1% - англійські книги, там були Murphy Headway...
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Універ Шевченка, якщо що - кращий вуз України...
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Ну так не все учатся на учителя укр.языка, есть ещё и тех.специальности, по которым я серьезных книг на укр.не видел в принципе.
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От ти, москалику, і спалився, бо у нас всі знають, що на вчителя укр. мови у Києві учать в Драгоманова, а не Шевченка)) У спам!
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"бо у нас всі знають" у Вас это простите у кого ?
Бо у нас всі знають, що туалет на 2 поверсі, 3 двері зліва де висить табличка "Архів", а от ти москалику 100% пр це не знаєш.
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Саша Саша Саша

Ну не все ж гении как Вы и племяшка.
--------------------
Ну, так старайся, і тоді з твої коментів на ЦН ніхто не буде сміятися...))
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Куда тебя попёрло?
ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержанияИсточник: https://censor.net.ua/n3095666
А теперь объясни что антиукраинского может быть в технической литературе?
Или тебе нужно было просто освободиться от газов а лужи не нашёл?
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Да так просто, в отличии от Вас, статью прочитал, а потом комментирую
""Административно-хозяйственные санкции применены к субъекту хозяйствования ФЛП Сахацкий А. А. Книги, которые распространялись без разрешительных документов, изъяты из оборота, а на предпринимателя наложен административно-хозяйственный штраф в размере 37 тыс. 230 грн"
Где хоть слово о "антиукраинском содержании", судя из написанного, теперь для продажи книжки по Java нужно занести что то в соответствующий орган, чтобі они дали разрешение что эту книжку, этому человеку на этом рынке можно продавать.
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которые распространялись без разрешительных документов



т. е. без растаможки, и не надо фантазировать.
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Вы можете статью до конца дочитать сами а потом комментировать, или мне на каждый Ваш коммент отвечать цитатами из статьи ?
"В комитете также напомнили, что 1 января 2017 года вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания", согласно которому с территории России, а также с временно оккупированных территорий издательская продукция может ввозиться только при наличии специального разрешения"
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Это вторая часть статьи которая к основной теме новости прилеплена в ознакомительных целях.
Не знаю каким образом получается разрешение, но он оказался только один из всех продавцов который тоже не знает как это делается.
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"но он оказался только один из всех продавцов"
А вот это вопрос интересный, в любом магазине куча рос.книг, что за случай описан в статье лично для меня загадка, тут варианты:
а) показатель
б) не отстегнул ежемесячную взятку
в) новый наивный продавец, решивший побороть систему и давать взяток.
г) освобождают торговое место мод другого человека.
Ну что угодно кроме того что написано в статье.
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надо было на 100к.за продажу кацапской дряни карать жестко нужно'
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А таможенников, которые пропустили сей груз нет желания покарать? Нет! Таможня-это бизнес...)))
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От казл!! они видать торгашу книги к спине припенили!
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Покупал недавно водонагревательный бак,выбор колоссальный,и почти все производства кацапии,нашел один,Одесский.А вы говорите книги,бл.
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А мыльно- рыльного и прочей мишпухи сколько @@
акционки в маркетах толкают..это покупают чаще чем технику!(
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И это ещё, введённые Рашкой санкции не заработали Продавця столичної "Петрівки" оштрафували на 37 тис. грн за незаконну реалізацію книг із РФ - Цензор.НЕТ 8725
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Поставить эшафот на Почайной!
И раз в неделю казнить собак торгующих дрянью)))
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в стране много таких, типа "мне пофиг на запрет! я и дальше буду возть руснявые книжонки (товары), а потом раз: и штраф 37 штук!.. и вот тут, подобное существо начинате кричать о Хунте и симпатией смотреть на мураева, бойко, мертвятчука..
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Из командировок с Москвы в 90е, 2000е привозил по 15 - 20кг хороших редких книг по архитектуре и дизайну. На Петровке таких не встречал. К сожалению для издательств из-за высокой себестоимости, не рентабельно переводить хорошие дорогие лицензионные книги с английского на украинский. Зарубежных авторов больше интересует гонорар от тиража , а не страна и язык на котором печатают книги .
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И кто только в Украине покупает рашистскую макулатуру ? Очевидно сепары и колаборанты !
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не в теме, но насколько помню, в кцф весомые льготы для издателей. у нас же это выглядит как борьба с евробляхерами - сами не будем производить, но штрафы наложим.

так понимаю, что речь идет не об экстремистской литературе и Дарии Донцовой ) , а о востребованности информации в печатном виде с местом происхождения - рф. о масштабе вреда - (зависит от содержимого) - если студенты купили, стипулируя экономику рф книгу по гавнопхп - еще вопрос, лучше ли они сделали для Украины или хуже.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПродавца столичной "Петровки" оштрафовали на 37 тыс. грн за незаконную реализацию книг из РФ
 
 
 
 
 
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