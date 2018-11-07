 Над в/ч в Запорожской и Черкасской областях были замечены и обстреляны беспилотники - их запустили в рамках учений

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении управления связей с общественностью ВСУ, обупликованном на странице Генштаба в Facebook.

Сообщается, что после того, как часовые открыли огонь по БПЛА, мобильные группы воинских частей обследовали прилегающие территории и задержали лиц, руководивших дронами. О произошедшем немедленно сообщили подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины.

"В ходе выяснения обстоятельств установлено, что полеты БПЛА происходили в рамках плановых антитеррористических учений с целью проверки надежности охраны объектов повышенной опасности. Личный состав дежурных смен действовал четко и уверенно, выполняя боевые задачи по охране и обороне указанных военных объектов", - подчеркивается в сообщении.

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