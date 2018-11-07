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 Над в/ч в Запорожской и Черкасской областях были замечены и обстреляны беспилотники - их запустили в рамках учений

Часовые, охранявшие склады ракетно-артиллерийского вооружения воинских частей Вооруженных Сил Украины в Запорожской и Черкасской областях, в среду днем заметили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и открыли по ним огонь. Впоследствии выяснилось, что полеты этих беспилотников выполнялись в рамках плановых антитеррористических учений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении управления связей с общественностью ВСУ, обупликованном на странице Генштаба в Facebook.

Сообщается, что после того, как часовые открыли огонь по БПЛА, мобильные группы воинских частей обследовали прилегающие территории и задержали лиц, руководивших дронами. О произошедшем немедленно сообщили подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины.

"В ходе выяснения обстоятельств установлено, что полеты БПЛА происходили в рамках плановых антитеррористических учений с целью проверки надежности охраны объектов повышенной опасности. Личный состав дежурных смен действовал четко и уверенно, выполняя боевые задачи по охране и обороне указанных военных объектов", - подчеркивается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные с помощью средств РЭБ перехватили БПЛА возле одного из арсеналов ВСУ

Над в/ч в Запорожской и Черкасской областях были замечены и обстреляны беспилотники - их запустили в рамках учений 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095662
 
   
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Так дроны были уничтожены или просто обстреляны?
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більше навчань хороших і різних. А головне - організаційні висновки для лінивих.
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А ведь над Калиновкой и в Ичне тоже учения ПРоводили?
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вроде как и правильно, а если б обстреляли или трошки "помяли" самих операторов дронов?
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показуха дешёвая. прикинь, ты оператор дрона и знаешь, что сейчас прибежит охрана, которая не в курсе, что ты подсадной и вполне вероятно шлёпнет тебя из автомата. какой дурак на такое согласился бы? ну, бред же ж.
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З автомату по повітряній цілі? Вірогідність попадання хоча б одної кулі 0,01%. Ото нове в охороні стратегічних об'єктів від МО і ГШ?
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сегодня ночью будет внезапная тревога. ))) знаем, проходили уже
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНад в/ч в Запорожской и Черкасской областях были замечены и обстреляны беспилотники - их запустили в рамках учений
 
 
 
 
 
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