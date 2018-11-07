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 Наемники захоронили на Донбассе радиационные отходы из России, - "Информационное сопротивление"

Террористы затопили шахту с ртутью и сбросили в нее радиационные отходы, это угрожает экологии всего региона.

Экологическая ситуация на временно оккупированной части Донецкой области в ближайшее время может стать абсолютно неконтролируемой. Об этом в Facebook пишет координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Группой ИС получена информация об остановке оккупационной администрацией сухой консервации шахты "2-бис", которая входила в состав Никитовского ртутного комбината" (закрыт в 1995 году, расположен в городе Горловка Донецкой области)", – пишет Тымчук.

По его словам, в октябре "власть ДНР" уволила всех работников, которые обслуживали и эксплуатировали насосные установки, а по состоянию на начало ноября 2018 года была остановлена откачка воды из горных выработок шахты "2-бис" и "Новая".

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В свою очередь, эксперты заявили, что затопление ртутной шахты может привести к проседанию грунта под руслом канала "Северский Донец - Донбасс" и разрушения водовода.

"В течение 2016 года боевики массово вырезали металл на обогатительной фабрике и других объектах этого предприятия. В апреле 2017 года жители Горловки, которые проживают в поселке Бессарабка, стали свидетелями пребывания на территории комбината "военных в химической защите с характерными знаками радиационной опасности". К территории заброшенного "Никитовского ртутного комбината" со стороны поселка Ртутный подъехали несколько Камазов с номерами: ДК 42-03, ДК 41-10, ДК 43-08, после чего два десятка российских военнослужащих в форме химической защиты с указанными знаками радиационной опасности разгрузили бочки и перевезли их на территорию заброшенного ртутного комбината", – добавил Тымчук.

По данным группы ИС, таким образом военнослужащие ВС РФ производили складирование и захоронение радиационных отходов, вывезенных с территории России.

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Отдельно эксперты отметили, что затопление выработок шахты "2-бис" и "Новая" грозит серьезными проблемами всему региону: кроме вопроса захоронения радиационных отходов из РФ, говорится и о дальнейшее резкое повышение содержании ртути в земле и воде.

Напомним, ранее представители ООН заявили, что Донбасс из-за военных действий находится на грани экологической катастрофы. По оценке экспертов Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), в результате конфликта на Донбассе разрушены экосистемы на территории по меньшей мере в 530 тысяч га, в том числе в 18 природных заповедниках общей площадью в 80 тысяч га. Кроме того, пострадало 150 тысяч га лесов.

Источник: https://censor.net.ua/n3095656
 
   
 Топ комментарии
 
горловские, вы уже "ваше сиятельство" или еще "ваша светлость"?
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"Все больше русским надобно земли,
Они всегда в пути, первопроходцы:
Hе все еще заплеваны колодцы:
Захапав же - насрали и ушли!"
(Сергей Терсимонов (1953-2012). Донецкий поэт).
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животные..похоже таки будут втюхивать весь этот звиздец нам назад..
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животные..похоже таки будут втюхивать весь этот звиздец нам назад..
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Представляю как рады донбасцы, которые голосовали за ДНР- ЛНР. Наконец-то им жить стало хорошо, жить стало весело (но недолго).
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да пох, передохнут быстрее, они это заслужили, запускайте крыМсиного морячка, пусть спляшет, хорошая новость.
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горловские, вы уже "ваше сиятельство" или еще "ваша светлость"?
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Они где-то в сети наткнулись на старый мем "топить урановые ломы в ртути" и решили попробовать на практике.
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"Все больше русским надобно земли,
Они всегда в пути, первопроходцы:
Hе все еще заплеваны колодцы:
Захапав же - насрали и ушли!"
(Сергей Терсимонов (1953-2012). Донецкий поэт).
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Я же говорил - там делают Чернобль и Припять - 2
Главно что бы это г-но текло в рашинскую сторону а не в нашу!
А кормильцы Украины пусть жрут - проблемой меньше!
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Это говно потечет в Кривой Торец,потом в Казенный Торец,потом в Северский Донец и по каналу Северский Донец-Донбасс вернется в Горловку и Донецк с питьевой водой.
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Максимально за*рать всё вокруг дело не лёгкое но осуществимое.
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Дамбаська гопота травить сама себе. Побарабану.
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То, о чем я уже , УВЫ!, писала.
Необходимо возвращать. Пусть не землю, не людей ( обидно!) - возвращать территорию
Чтобы соседствующие с этим наши земли не страдали от всего этого , пардон, дерьма(
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Местные получатели пенсии молчат и жуют, вот как перевоспитали разбалованное быдло .
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Якщо це правда, а виключати цього ніяк не можна, то історія з "Новачком" для Рашки буде виглядати невинною шалостью....😕😕😕
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Даунбасс не поставить на колени какими-то радиоактивными отходами. Сдохнуть в РаССее это их мечта.
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.... - И рюзьге им активно в этом помогают.... Найманці захоронили на Донбасі радіаційні відходи з Росії, - "Інформаційний спротив" - Цензор.НЕТ 952
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Ну если по чесному,то в шахте нет ртути в чистом виде,там киноварь,а земли вокруг загрязнены ртутью с ртутного комбината,где эту киноварь обжигали,но его останки взорвали еще до войны,там оставался один цех по утилизации ртутных ламп.
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Да всьо хорошо. Можєшь смєла вазвращатца дамой. Квартіра цєла?
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Наемники захоронили на Донбассе радиационные отходы из России. Похоже собираются долго жить на Донбассе и присоединять его к россии. Так гадить россияне могут только дома.
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После освобождения территорий на обеззараживание отправить Опоблок и За Життя с родственниками во главе с Мертвечуком и его тёлкой.
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Что-бы эти недолуги развели там еще больший срач...?... - бо другого они все рано ничего не умеют....
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Так знаки радиационной опасности на костюмах военных. А на бочках какие знаки? Могли сбрасывать в бочках и что-то другое, не менее опасное чем радиоактивные отходы, например, химоружие. А потом обвинят Украину в его производстве и захоронении.
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Кстати, а не из Сирии ли эти бочки с химоружием?
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В бочках распиленные "ихтамнеты" ОДНОЗНАЧНО!!!! )))))
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падарак даунбасянам от рюзьге мира. кацапам для рузгаязычных ничиво ни жалка...
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Идиоты...сами позвали черта в свою хату!
Но во всем конечно виноваты хохлы...)))
В том что эти дебилы теперь без работы...
В том что их дети будут умирать от онко...
В том что русня превоатила их дом в ядерную мусорку...

Ну шо дамбасяне? Сами заварили эту кашу...сами и сербайте!
Жалости к вам ...НОЛЬ!
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ну так радуйтесь дамбасяне. у вас праздник теперь и по ночам вы светиться будете благодаря вашим удмуртско комихакасским братьям. Причем бесплатно. И вам ничего не нужно будет делать.
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Це ж, тепер прийдеться рабів утилізувати в Чорнобилі чи дозволять закопувати на глинищі?
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даже в РФ (несмотря на расейское разгильдяйство) радиоактивные отходы все учтены и хранятся в определенных местах. просто так их взять негде. лично у меня большие сомнения, что это так.
но, если это правда, то это делается с разрешения центральной власти, и это означает теракт против нашей страны, одобренный другим государством.
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У російському Чеблядінську є радіаційний комбінат "маяк" радіаційні викиди та випромінювання - то звичайна права там.
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Горловка і так один з найбільших забруднених районів дамбаса, там же ще є хімкомбінат стірол, а там величезни запаси хлору та іншого добра с таблиці Менделеєва.
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Чем дольше украинские территории не будут освобождены, тем больше отходов там раша зароет, в итоге поимеем проблем на пол Украины + реки и Азовское море. Ну так что, надо освобождать Донбасс или пусть и дальше туда как угодно радиацию завозят?
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Советую самым ретивым, с готовностью подхватывающим любую херню из любого источника и заливающихся мстительным или радостным лаем, руководствоваться в жизни всет тремя принципами:
1. Паниковский не обязан всем верить. (с) (Ильф и петров)
2. Подвергай всё сомнению. (с) (Декарт, К. Маркс)
3. Не сотвори себе кумира. Десять заповедей Моисею (Декалог, или Закон Божий)
В данном случае тымчуку не верю, поскольку его страшилки о "российских военнослужащих" и "оружии из россии" абсолютно беспочвенны, просто пустой звук. И это не потому, что я такой плохой, так хочу или считаю, просто см. пп. 1-3.
Сами увидите, если всякое утверждение проверять пп.1-3, то не таким уж и бесспорным оно покажется. Адресовано это, естественно, вменяемым.
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Почему вы не думаете что раша завозит отходы в Украину? Уже шахту "Юнком" затопили. Мало?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники захоронили на Донбассе радиационные отходы из России, - "Информационное сопротивление"
 
 
 
 
 
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