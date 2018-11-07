 Наемники захоронили на Донбассе радиационные отходы из России, - "Информационное сопротивление"

Экологическая ситуация на временно оккупированной части Донецкой области в ближайшее время может стать абсолютно неконтролируемой. Об этом в Facebook пишет координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, сообщает Цензор.НЕТ.
"Группой ИС получена информация об остановке оккупационной администрацией сухой консервации шахты "2-бис", которая входила в состав Никитовского ртутного комбината" (закрыт в 1995 году, расположен в городе Горловка Донецкой области)", – пишет Тымчук.
По его словам, в октябре "власть ДНР" уволила всех работников, которые обслуживали и эксплуатировали насосные установки, а по состоянию на начало ноября 2018 года была остановлена откачка воды из горных выработок шахты "2-бис" и "Новая".
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В свою очередь, эксперты заявили, что затопление ртутной шахты может привести к проседанию грунта под руслом канала "Северский Донец - Донбасс" и разрушения водовода.
"В течение 2016 года боевики массово вырезали металл на обогатительной фабрике и других объектах этого предприятия. В апреле 2017 года жители Горловки, которые проживают в поселке Бессарабка, стали свидетелями пребывания на территории комбината "военных в химической защите с характерными знаками радиационной опасности". К территории заброшенного "Никитовского ртутного комбината" со стороны поселка Ртутный подъехали несколько Камазов с номерами: ДК 42-03, ДК 41-10, ДК 43-08, после чего два десятка российских военнослужащих в форме химической защиты с указанными знаками радиационной опасности разгрузили бочки и перевезли их на территорию заброшенного ртутного комбината", – добавил Тымчук.
По данным группы ИС, таким образом военнослужащие ВС РФ производили складирование и захоронение радиационных отходов, вывезенных с территории России.
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Отдельно эксперты отметили, что затопление выработок шахты "2-бис" и "Новая" грозит серьезными проблемами всему региону: кроме вопроса захоронения радиационных отходов из РФ, говорится и о дальнейшее резкое повышение содержании ртути в земле и воде.
Напомним, ранее представители ООН заявили, что Донбасс из-за военных действий находится на грани экологической катастрофы. По оценке экспертов Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), в результате конфликта на Донбассе разрушены экосистемы на территории по меньшей мере в 530 тысяч га, в том числе в 18 природных заповедниках общей площадью в 80 тысяч га. Кроме того, пострадало 150 тысяч га лесов.
Они всегда в пути, первопроходцы:
Hе все еще заплеваны колодцы:
Захапав же - насрали и ушли!"
(Сергей Терсимонов (1953-2012). Донецкий поэт).
Главно что бы это г-но текло в рашинскую сторону а не в нашу!
А кормильцы Украины пусть жрут - проблемой меньше!
Необходимо возвращать. Пусть не землю, не людей ( обидно!) - возвращать территорию
Чтобы соседствующие с этим наши земли не страдали от всего этого , пардон, дерьма(
Но во всем конечно виноваты хохлы...)))
В том что эти дебилы теперь без работы...
В том что их дети будут умирать от онко...
В том что русня превоатила их дом в ядерную мусорку...
Ну шо дамбасяне? Сами заварили эту кашу...сами и сербайте!
Жалости к вам ...НОЛЬ!
но, если это правда, то это делается с разрешения центральной власти, и это означает теракт против нашей страны, одобренный другим государством.
1. Паниковский не обязан всем верить. (с) (Ильф и петров)
2. Подвергай всё сомнению. (с) (Декарт, К. Маркс)
3. Не сотвори себе кумира. Десять заповедей Моисею (Декалог, или Закон Божий)
В данном случае тымчуку не верю, поскольку его страшилки о "российских военнослужащих" и "оружии из россии" абсолютно беспочвенны, просто пустой звук. И это не потому, что я такой плохой, так хочу или считаю, просто см. пп. 1-3.
Сами увидите, если всякое утверждение проверять пп.1-3, то не таким уж и бесспорным оно покажется. Адресовано это, естественно, вменяемым.