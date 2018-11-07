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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
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 Сегодня НАТО является единственной организацией, способной дать отпор российской агрессии, - Парубий

НАТО является единственной организацией, которая сможет дать отпор российской агрессии против Украины.

Об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы понимаем, что сегодня НАТО является той единственной организацией, которая сможет дать отпор российской агрессии во все ее проявлениях", - сказал Парубий.

Он убежден, что только совместными усилиями можно защитить не только независимость Украины и заставить агрессора вывести свои войска, но и добиться того, чтобы и в странах Европы и мира было мирное небо, мирное развитие.

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"Чтобы мы заботились не об безопасность наших границ, а о благосостоянии и экономическом развитие", - добавил спикер Рады.

В то же время он призвал международных партнеров с пониманием отнестись к ситуации в Украине и предоставить свою поддержку и помощь.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095654
 
   
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Поднебесная, уже готова уничтожать паРашу...!
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А якже одна з кращих армiй Эвропи уже всьо, здулась?
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А якже одна з кращих армiй Эвропи уже всьо, здулась?
Боеприпасы взорвались - а так все на месте...
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Було б набагато краще якби "відсіч" російській агресії організували в 2014 році такі паскуді як яценюки, пацанюки цуценюки, сцикунюки разом із турчиновими та парубіями!
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окстись, родной, нато повернуло на китай, про рф уже мало вспоминают, мол к 2025-2030 году и так военный потенциал здуется, а вот китай решил выйти на первое место в геополитике и глобальные терки назревают уже там, как никак первая экономика мира и полтора миллиарда населения, при желании выставят и вооружат сто миллионов армию как нефиг делать
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Сегодня НАТО является единственной организацией, способной дать отпор российской агрессии,

Ичкерияп оказала всему миру, как надо давать отпор агрессии. А наши за 100 долл.и мать родную продадут!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня НАТО является единственной организацией, способной дать отпор российской агрессии, - Парубий
 
 
 
 
 
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