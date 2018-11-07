 Сегодня НАТО является единственной организацией, способной дать отпор российской агрессии, - Парубий

Об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы понимаем, что сегодня НАТО является той единственной организацией, которая сможет дать отпор российской агрессии во все ее проявлениях", - сказал Парубий.

Он убежден, что только совместными усилиями можно защитить не только независимость Украины и заставить агрессора вывести свои войска, но и добиться того, чтобы и в странах Европы и мира было мирное небо, мирное развитие.

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"Чтобы мы заботились не об безопасность наших границ, а о благосостоянии и экономическом развитие", - добавил спикер Рады.

В то же время он призвал международных партнеров с пониманием отнестись к ситуации в Украине и предоставить свою поддержку и помощь.

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