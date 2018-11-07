EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Экономика
  1890  60
Все про:Мининфраструктуры (589) Омелян (556) Hyperloop (11)

 Омелян о продвижении проекта Hyperloop в Украине: "Мы соблюдаем график"

Реализация проекта Hyperloop в Украине идет согласно графику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире Радио НВ.

До конца года ожидаем научное обоснование от НАНУ, понемногу уже ищем инвесторов, понимаем, где эта площадка может быть. Есть интересные вещи. Как только будем готовы выйти публично – сразу же об этом скажем", – сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В октябре Украина получит драфт проекта по строительству Hyperloop, - Омелян. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что Ассоциация технического мониторинга (TÜV SÜD) из Мюнхена проведет сертификацию украинского проекта Hyperloop.

Hyperloop - проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 годах. американским венчурным капиталистом Илоном Маском. В настоящее время проект не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и HTT. Скорость капсулы Hyperloop может превышать 600 километров в час.

Источник: https://censor.net.ua/n3095648
 
   
 Топ комментарии
 
Какой хайперПук? Какой график? В Днепре мост 3 год ремонтируют и то после ремонта столбы начали падать. Метро начали строить и его затопило на "Театральной". Какой нахер хайперПук?
 показать весь комментарий
 
Ему бы в профильной клинике провериться у консилиума докторов.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
омелян порет какую-то чушь! инфа про "гиперлуп" уже была озвучена публично! иначе никто не задавал бы по нему вопросов.
то есть, не имея ни научного обоснования, ни заинтересованных инвесторов - омелян ляпнул полгода назад про проект! всё что он делает теперь - это раздаёт обещалки что "скоро станет интересно"
 показать весь комментарий
 
 
Что любопытно - одно кацабыдло сидит на форуме.... Это ж как их жаба давит - исконно расейская животина!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
"ожидаем научное обоснование от НАНУ" - это как?
 показать весь комментарий
 
- Я это предсказывал, - бросил Швейк. - А в сумасшедшем доме об этом ещё ничего не знают, хотя им-то, собственно, это должно быть известно из первоисточника.(с)
 показать весь комментарий
 
 
Ему бы в профильной клинике провериться у консилиума докторов.
 показать весь комментарий
 
 
ты давно с паРаши в США перебрался, кацабыдло?
 показать весь комментарий
 
кто будет ездить в Украине на этом loopе? цена вопроса хоть дешевле чем на самолёте?
 показать весь комментарий
 
Какой хайперПук? Какой график? В Днепре мост 3 год ремонтируют и то после ремонта столбы начали падать. Метро начали строить и его затопило на "Театральной". Какой нахер хайперПук?
 показать весь комментарий
 
 
в Харькове больше 1,5 лет мост делают, а результат нулевой.
 показать весь комментарий
 
Тут не делают, а ремонтируют и так хорошо ремонтируют, что начали столбы и светофоры падать
 показать весь комментарий
 
ну а у нас кормушку мусорам сделали, повесили знак, что движение только общественному транспорту, и стоят стригут.
 показать весь комментарий
 
зато сколько на паРаше за это время упало мостов!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
илон маск знает что делает.германия тоже.
 показать весь комментарий
 
 
Таке враження,що амелян псилоцибінових грибочків поїв...
 показать весь комментарий
 
 
стране где нет дорог чела беспокоят фантастические проекты..клиника.. Омелян про просування проекту Hyperloop в Україні: "Ми дотримуємося графіка" - Цензор.НЕТ 8056
 показать весь комментарий
 
 
плохо что в Украине этого не знают,и плохо вдвойне,что знать не хотят.
 показать весь комментарий
 
На данный момент, вижу только один вариант применения, главное успеть до выборов, мест должно быть как минимум на 500 (АП+Кабмин), упаковать всех и отправить куда-нибудь подальше. Омелян про просування проекту Hyperloop в Україні: "Ми дотримуємося графіка" - Цензор.НЕТ 4189
 показать весь комментарий
 
 
а на крысме свой потужный гиперлуп:. Понаехи прут в Симферополь: "Пишу из города Владимира. Давно мечтаю переехать в Крым. Подскажите, пожалуйста, ЛЕГКО ли найти квартиру для съема на первое время в пределах 15 тыс в месяц в Симферопольском районе, не в самом городе, а в загородном?". Ответы: "Если в районе, то можно найти. В городе за такую сумму жильё не найти", "Не едь сюда лучше", "(Уже понаехавшая пишет) Привет, землячка! Не советую", "Во Владимире дешевле! А у нас за такие деньги можно коврик у моей кошки в коридоре снять!", "На кой член ты нам тут нужна? СИДИ В СВОЁМ МУХОСРАНСКЕ!", "Что вы сюда прётесь? У вас же на материковой рассее лучше, чем у нас. Нас же долго биендеровци «гнобили», мы ж «отсталые» тут живём. Не приперлись бы вы вашей ордой, так и у нас получше бы жилось" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1060132119488413697
2. Порошенко сегодня подписал закон об уголовной ответственности для россиян за незаконное пересечение границы Украины. Понаехам на заметку https://ru.krymr.com/a/news-poroshenko-podpisal-zakon-ob-ugolovnoi-otvetstvennosti-za-nezakonnoe-peresecjenie-granitsy/29587637.html3. Жена ихтамнета в Армянске жалуется, что у её детей проблемы со здоровьем, несмотря на то, что детей ихтамнет два месяца назад эвакуировал в родной Волгоград. "Врачи толком сказать ничего не могут" https://twitter.com/KrimRt/status/10601176058753679364. Пока еще оставшиеся в зоне экологического бедствия люди пишут: "Я лично уже на панике. Ребенок на волоске от астмы - 8-ой приступ за 2 месяца, и так все дети по кругу!!!", "Боюсь, что, даже если люди начнут умирать, с патологоанатомов возьмут подписку о неразглашении, и будут штамповать нужные заключения", "У меня и у детей, у всех троих, постоянный бронхит, и никак не вылечим. Откладываем денег, чтобы уехать. Врачи тоже говорят, что надо увозить детей" https://twitter.com/KrimRt/status/1060124624695017473

5. Севастополь. Посмотрите, какие живописные места Крыма уничтожают оккупанты ради трассы "Таврида", которая строится, чтобы улучшить военную логистику: "Добыча известняка в непосредственной близости от Балаклавы, с отвалом в сторону моря" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10601471442026004486. Оккупанты нагнетают: "Сегодня в администрацию села Молодежное Симферопольского района пришли два конверта с неизвестным порошком. Сейчас в Молодёжном работают полицейские, сотрудники следственного комитета". Отправьте порошок в МИД россии - у Захаровой ломка https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10601610632520458247. По улицам оккупированной Феодосии прошли живые трупы сгнившего совка в честь 101-ой годовщины Октябрьской революции. Немногочисленные совковые имбецилы держали в руках красные тряпки с советскими лозунгами и портреты Сталина. Шабаш завершился возложением цветов к памятнику Ленину https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10600922825888399388. Призрак коммунизма бродил с портретами Сталина и по улицам Севастополя. Коммуняки критиковали оккупантов за реформы и требовали вернуть советскую власть. В роли надзирателей красноперую вату пасли кизяки с нагайками. На митинге звучали лозунги "Слава великому Сталину", в руках имбецилы держали плакаты "За Родину, за Сталина", "Да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая революция", "КПРФ предупреждает! Голосование за «едро» приводит к повышению пенсионного возраста". После митинга коммуняки и их сторонники прошли с музыкой и плакатами по проспекту Нахимова. "Пионеры" скандировали речевку: "Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд! Мы молодцы, пионеры-ленинцы". "Комсомольцы" подпевали: "Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10601254735215206409. В отравленном оккупантами Армянске два десятка ватников собрались с красными тряпками возле позеленевшего от кислоты Ленина. Дышите глубже! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106011213129370009610. В Керчи красный шабаш был очень скучным. Главный коммуняка сказал, что они "люди законопослушные, поэтому сейчас чисто возложим цветы" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106010809025372160111. В Евпатории ватники возмутились ущемлению русского языка в связи с тем, что вывеска на детском лагере написана нипаруцки. Смешно, конечно, но у меня вопрос: сколько из возмутившихся являются реальными жителями Евпатории, если они не знают, что "GAGARIN" (именно латинскими буквами) - это официальное название детского лагеря? Зато кричат про неуважение к русскому языку и предлагают собрать подписи за изменение вывески https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106011538778900889612. На ЖД вокзале Джанкоя безлюдно, тихо и чисто https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106011122979513548813. Тема русиш швайне в Крыму продолжается. Севастопольские ватники прозревают от сути рузгемира: "(Из-за поребрика пишет) У меня вопрос. А темы «укровоенные свиньи», «позор ВМСУ» - были подобные? Я не помню. Или укровоенные не гадили, и мусор, как японцы, за собой убирали? Или раздражает, только когда русские военные мусорят? Или про укровоенных боялись создавать подобную тему? Или дело в национальной солидарности - украинские части не трогали? Не пойму? Все 20 лет крымскую природу арийские укрочасти, что, правда, не загрязняли? Одни руссише швайне?", "И таки да. А вот стреляли там и при хохлах, и при этом дерьма там в таком количестве не было. По тарелочкам там стреляли уже лет 15, а дерьмо в таких количествах вылезло за последние 3 года. И уж срать там, где ты планируешь проводить тренировки, да тебе же ещё придётся в этом дерьме ползать либо просто находиться", "ВС рф рискуют сменить укоренившееся в Крыму прозвище «Вежливых» на иное, не столь симпатичное (+ фото)" https://twitter.com/Kosstik8/status/1060134663593881600 (фото-скрин). "Реально - горы мусора. Я такого при хохлах не видел. Сам военный (не переприсягнувший), но автора темы полностью поддерживаю. После увиденного - стыдно за тех, с кем стою в одном ряду. Я не знаю, какую армию «тарелочников» нужно туда привести, чтобы насрать такие горы сухпайка армейского. Насрали именно военные. И от этого никуда не деться. Пора смириться с правдой. Снимите розовые очки. Они имеют гадкое свойство биться стеклами внутрь", "Учитывая хайп на форуме, скоро представляю себе народ у штаба ВМФ с плакатами: «Свиньи, уберите за собой! Укропы так не гадили!». А там и до Майдана рукой подать". Ихтамнет снова пишет: "В информационной схватке проигрывает тот, кто говорит правду, ибо назвиздеть в противовес можно с три короба. Обидно, что у нас рьяное пропагандонство стоит выше реальных событий. Откланиваюсь, смотрите телевизор, там лишь правда и истина" https://twitter.com/Kosstik8/status/1060137718120960000 (скрин). Еще один ватник считает, что о(б)суждать говно руссовояк - путь к Майдану: "В этой ветке происходит нагнетание антироссийской и антивоенной темы. Кто-то специально, кто-то по глупости. Поэтому предупреждаю, не разжигайте Майдан" https://twitter.com/Kosstik8/status/1060138674329935872 (скрин). На что другие ватники предложили купить туалетную бумагу и подтирать русиш швайнам жопы: "Сплотим наши ряды, за свой счет купим туалетной бумаги и подотрем жопы засранцам, уделавшим природу" https://twitter.com/Kosstik8/status/1060140186384904193 (скрин).
14. Правительство оккупантов утвердило запрет на анонимное пользование мессенджерами. Жители Симферополя комментируют: "Вот для чего взрывали школы и отделения ФСБ", "1984 Оруэлла - это про нас 100%", "Нас не просили рожать, но раз уж мы посмели родиться, то должны быть под тотальным контролем. А то вдруг вздумаем в мессенджере говорить на запретные темы", "Роскомпозор, как всегда, с улыбкой возьмёт за щеку и ничего не сможет сделать. Вангую" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106011808952474419315. "Депутат Госдумы от «Единой россии» Сергей Вострецов выступил с инициативой лишать родительских прав родителей, чьи дети более двух раз поучаствовали в несанкционированных митингах". Считаю, что дети должны быть сразу при рождении - государственными, чтобы удобнее их было отсылать во всякие Сирии https://www.znak.com/2018-11-07/edinoross_predlozhil_lishat_prav_roditeley_chi_deti_uchastvuyut_v_mitingah
P.S. Подытожу сегодняшний выпуск сообщением Роксоланы: "Не одна диссертация будет написана учеными-генетиками. Феномен «скрепы» будет выявлен, а отвечающая за него хромосома - изучена. Определять ее наличие научатся еще в утробе. Ходы, попы, кресты, Сталин, царь, цареубийцы, комсомол, питерская подворотня, шпили - все на ОДНОЙ иконе
 показать весь комментарий
 
все на ОДНОЙ иконе, ОДНИ И ТЕ ЖЕ ЛЮДИ в колоннах. Шагайте уже быстрее в путинский рай. Одно в этом мракобесии радует - гибкость сознания (или бессознания, точнее). И НАТО так же встретят, и поползут на коленях с караваем".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
 показать весь комментарий
 
 
ангела меркель заявила.в ближайшее время германия вложит в экономику Украины 1 миллиард евро.вам не нравится немейкая инвестиция?ждете путлера?здря
 показать весь комментарий
 
Спасибо, посмеялся - в двух строчках 13 ошибок!
 показать весь комментарий
 
Пенсию пенсионерам доставлять будут по селам.
 показать весь комментарий
 
 
пенсии роssiянцам отменены.возраста не хватает.дальнейшее повышение пенсионного возраста неизбежно,заявил Медведев.
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы обычными поездами и электричками занялся, гиперлупный наш.
 показать весь комментарий
 
Який гіперлуп , для початку побудуйте метро на Троєщину. Швидше б вибори , вигнати цих дебілів під сраку коліном, дістали вже ці омеляни.
 показать весь комментарий
 
 
Н місце "цих" дебілів прийдуть "ті", але свіжі.
 показать весь комментарий
 
данным проектом руководит Илон Маск,причем очень внимательно,если вам еще это не дошло,напишите жалобу Маску на Омеляна
 показать весь комментарий
 
Hyperloop нужно провести за поребрик и распаять конец трубки, чтобы ватники могли улетать со свистом нах. Омелян про просування проекту Hyperloop в Україні: "Ми дотримуємося графіка" - Цензор.НЕТ 7558
 показать весь комментарий
 
 
Вариант - портальная пушка.
Синий и оранжевый выходы (в произвольном порядке) - один за поребриком, второй в околоземном пространстве.

Омелян про просування проекту Hyperloop в Україні: "Ми дотримуємося графіка" - Цензор.НЕТ 5464
 показать весь комментарий
 
 
в самой нефненосной Венесуэле сего курс доллара 1 к 23 миллмионам бвенесуэльских боливаров,тоже ожидают и путинскую РoSSiю
 показать весь комментарий
 
 
утонувший плавдок в Мурманске поднимут с дна моря в рекордные сроки.88 000 тысяч тонн поднимут специальным краном весом с керченский мост.
 показать весь комментарий
 
После солёной воды ДОК можно распилить только на металлолом....))
 показать весь комментарий
 
Хм, я думал это ругательство украинское. Оказывается это перспективный транспортный. проект
 показать весь комментарий
 
Нехай щастить тоже воспринимается как ругательство, если челюсть не подходящая.
 показать весь комментарий
 
 
Все сейчас прикалываются, а оно глядишь, на самом деле прокатит
 показать весь комментарий
 
https://kp.ua/economics/611967-raspyarennyi-mynystrom-transporta-proekt-hyperlup-dlia-ukrayny-okazalsia-deklaratsyei-o-namerenyiakh.
Распиаренный министром транспорта проект "Гиперлуп для Украины" оказался декларацией о намерениях
 показать весь комментарий
 
 
Який жах, а є приклад працюючого, ну не декларацій?
 показать весь комментарий
 
И снова погнали Омеляна обсерать: да куда он поедет этот Гиперлуп, да сколько стоить будет!!!
Почитать, что это за проект, не судьба!!! Никуда он не поедет! На данный момент речь идёт об опытной площадке. Принимать участие в проекте будет Интерпайп Пинчука. Надо объяснять для чего это нужно Пинчуку?
 показать весь комментарий
 
Омельян, Омельян... який Hyperloop?
Тиждень назад на залізничному вокзалі чекаю поїзд із Києва. Стоять чотири бабки пенсіонерки, зовні схожі на колишніх шкільних вчителів. Розмова "Омельян, паскуда, відмінив усі плацкартні вагони (для тих хто не знає на Закарпаття йдуть лишень купе і СВ), все краде, не накрадеться. Ви чули що вони кажуть? Що раніше, при СССР в потягах були чорні унітази? Та плювати я хотіла на те, що зараз вони білі, мне зробіть як було раніше, краще нехай буде чорний, але в "общему" вагоні, щоби подешевше... А ви чкли що ці українці з мадярами роблять? Навіщо вони їх трогають? Вже одну війну ров'язали, напали на братню Росію, тепер до мадярів придовбались. А хто вони такі? Ось я пам'ятаю у 70-х коли сюди приїхала то тут половина були мадяри, ніяких українців тут не було... ну і в такому далі ракурсі.
Омельян, який Hyperloop? Це худоба, їм товарняк подавай!
 показать весь комментарий
 
ГиперПУК головожопого придурка...🤑
 показать весь комментарий
 
 
Да, не хочет Омельян развивать собственный хайвей. Любит упорно причудливые названия.
 показать весь комментарий
 
Омелян про просування проекту Hyperloop в Україні: "Ми дотримуємося графіка"
----------------------------
График по распилу бабла соблюдается неукоснительно - выборы близко, после выборов никто не вспомнит ни Емелю, ни его Hyperloop - Нью Васюки от Остапа Бендера, млять!
 показать весь комментарий
 
Hyperloop - проект вакуумного поїзда, запропонований у 2012-2013 роках американським венчурним капіталістом Ілоном Маском. В даний час проект не реалізовано. Швидкість капсули Hyperloop може перевищувати 600 кілометрів на годину.
-------------------------------
Тепер зрозуміло для чого соєвим корупціонерам цей проект перед виборами потрібен
- одна година і тебе в Україні уже немає, іди шукай вітра в полі, во!....)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмелян о продвижении проекта Hyperloop в Украине: "Мы соблюдаем график"
 
 
 
 
 
 вверх