 Омелян о продвижении проекта Hyperloop в Украине: "Мы соблюдаем график"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире Радио НВ.
До конца года ожидаем научное обоснование от НАНУ, понемногу уже ищем инвесторов, понимаем, где эта площадка может быть. Есть интересные вещи. Как только будем готовы выйти публично – сразу же об этом скажем", – сказал он.
Ранее сообщалось, что Ассоциация технического мониторинга (TÜV SÜD) из Мюнхена проведет сертификацию украинского проекта Hyperloop.
Hyperloop - проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 годах. американским венчурным капиталистом Илоном Маском. В настоящее время проект не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и HTT. Скорость капсулы Hyperloop может превышать 600 километров в час.
то есть, не имея ни научного обоснования, ни заинтересованных инвесторов - омелян ляпнул полгода назад про проект! всё что он делает теперь - это раздаёт обещалки что "скоро станет интересно"
2. Порошенко сегодня подписал закон об уголовной ответственности для россиян за незаконное пересечение границы Украины. Понаехам на заметку https://ru.krymr.com/a/news-poroshenko-podpisal-zakon-ob-ugolovnoi-otvetstvennosti-za-nezakonnoe-peresecjenie-granitsy/29587637.html3. Жена ихтамнета в Армянске жалуется, что у её детей проблемы со здоровьем, несмотря на то, что детей ихтамнет два месяца назад эвакуировал в родной Волгоград. "Врачи толком сказать ничего не могут" https://twitter.com/KrimRt/status/10601176058753679364. Пока еще оставшиеся в зоне экологического бедствия люди пишут: "Я лично уже на панике. Ребенок на волоске от астмы - 8-ой приступ за 2 месяца, и так все дети по кругу!!!", "Боюсь, что, даже если люди начнут умирать, с патологоанатомов возьмут подписку о неразглашении, и будут штамповать нужные заключения", "У меня и у детей, у всех троих, постоянный бронхит, и никак не вылечим. Откладываем денег, чтобы уехать. Врачи тоже говорят, что надо увозить детей" https://twitter.com/KrimRt/status/1060124624695017473
5. Севастополь. Посмотрите, какие живописные места Крыма уничтожают оккупанты ради трассы "Таврида", которая строится, чтобы улучшить военную логистику: "Добыча известняка в непосредственной близости от Балаклавы, с отвалом в сторону моря" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10601471442026004486. Оккупанты нагнетают: "Сегодня в администрацию села Молодежное Симферопольского района пришли два конверта с неизвестным порошком. Сейчас в Молодёжном работают полицейские, сотрудники следственного комитета". Отправьте порошок в МИД россии - у Захаровой ломка https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10601610632520458247. По улицам оккупированной Феодосии прошли живые трупы сгнившего совка в честь 101-ой годовщины Октябрьской революции. Немногочисленные совковые имбецилы держали в руках красные тряпки с советскими лозунгами и портреты Сталина. Шабаш завершился возложением цветов к памятнику Ленину https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10600922825888399388. Призрак коммунизма бродил с портретами Сталина и по улицам Севастополя. Коммуняки критиковали оккупантов за реформы и требовали вернуть советскую власть. В роли надзирателей красноперую вату пасли кизяки с нагайками. На митинге звучали лозунги "Слава великому Сталину", в руках имбецилы держали плакаты "За Родину, за Сталина", "Да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая революция", "КПРФ предупреждает! Голосование за «едро» приводит к повышению пенсионного возраста". После митинга коммуняки и их сторонники прошли с музыкой и плакатами по проспекту Нахимова. "Пионеры" скандировали речевку: "Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд! Мы молодцы, пионеры-ленинцы". "Комсомольцы" подпевали: "Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10601254735215206409. В отравленном оккупантами Армянске два десятка ватников собрались с красными тряпками возле позеленевшего от кислоты Ленина. Дышите глубже! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106011213129370009610. В Керчи красный шабаш был очень скучным. Главный коммуняка сказал, что они "люди законопослушные, поэтому сейчас чисто возложим цветы" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106010809025372160111. В Евпатории ватники возмутились ущемлению русского языка в связи с тем, что вывеска на детском лагере написана нипаруцки. Смешно, конечно, но у меня вопрос: сколько из возмутившихся являются реальными жителями Евпатории, если они не знают, что "GAGARIN" (именно латинскими буквами) - это официальное название детского лагеря? Зато кричат про неуважение к русскому языку и предлагают собрать подписи за изменение вывески https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106011538778900889612. На ЖД вокзале Джанкоя безлюдно, тихо и чисто https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106011122979513548813. Тема русиш швайне в Крыму продолжается. Севастопольские ватники прозревают от сути рузгемира: "(Из-за поребрика пишет) У меня вопрос. А темы «укровоенные свиньи», «позор ВМСУ» - были подобные? Я не помню. Или укровоенные не гадили, и мусор, как японцы, за собой убирали? Или раздражает, только когда русские военные мусорят? Или про укровоенных боялись создавать подобную тему? Или дело в национальной солидарности - украинские части не трогали? Не пойму? Все 20 лет крымскую природу арийские укрочасти, что, правда, не загрязняли? Одни руссише швайне?", "И таки да. А вот стреляли там и при хохлах, и при этом дерьма там в таком количестве не было. По тарелочкам там стреляли уже лет 15, а дерьмо в таких количествах вылезло за последние 3 года. И уж срать там, где ты планируешь проводить тренировки, да тебе же ещё придётся в этом дерьме ползать либо просто находиться", "ВС рф рискуют сменить укоренившееся в Крыму прозвище «Вежливых» на иное, не столь симпатичное (+ фото)" https://twitter.com/Kosstik8/status/1060134663593881600 (фото-скрин). "Реально - горы мусора. Я такого при хохлах не видел. Сам военный (не переприсягнувший), но автора темы полностью поддерживаю. После увиденного - стыдно за тех, с кем стою в одном ряду. Я не знаю, какую армию «тарелочников» нужно туда привести, чтобы насрать такие горы сухпайка армейского. Насрали именно военные. И от этого никуда не деться. Пора смириться с правдой. Снимите розовые очки. Они имеют гадкое свойство биться стеклами внутрь", "Учитывая хайп на форуме, скоро представляю себе народ у штаба ВМФ с плакатами: «Свиньи, уберите за собой! Укропы так не гадили!». А там и до Майдана рукой подать". Ихтамнет снова пишет: "В информационной схватке проигрывает тот, кто говорит правду, ибо назвиздеть в противовес можно с три короба. Обидно, что у нас рьяное пропагандонство стоит выше реальных событий. Откланиваюсь, смотрите телевизор, там лишь правда и истина" https://twitter.com/Kosstik8/status/1060137718120960000 (скрин). Еще один ватник считает, что о(б)суждать говно руссовояк - путь к Майдану: "В этой ветке происходит нагнетание антироссийской и антивоенной темы. Кто-то специально, кто-то по глупости. Поэтому предупреждаю, не разжигайте Майдан" https://twitter.com/Kosstik8/status/1060138674329935872 (скрин). На что другие ватники предложили купить туалетную бумагу и подтирать русиш швайнам жопы: "Сплотим наши ряды, за свой счет купим туалетной бумаги и подотрем жопы засранцам, уделавшим природу" https://twitter.com/Kosstik8/status/1060140186384904193 (скрин).
14. Правительство оккупантов утвердило запрет на анонимное пользование мессенджерами. Жители Симферополя комментируют: "Вот для чего взрывали школы и отделения ФСБ", "1984 Оруэлла - это про нас 100%", "Нас не просили рожать, но раз уж мы посмели родиться, то должны быть под тотальным контролем. А то вдруг вздумаем в мессенджере говорить на запретные темы", "Роскомпозор, как всегда, с улыбкой возьмёт за щеку и ничего не сможет сделать. Вангую" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106011808952474419315. "Депутат Госдумы от «Единой россии» Сергей Вострецов выступил с инициативой лишать родительских прав родителей, чьи дети более двух раз поучаствовали в несанкционированных митингах". Считаю, что дети должны быть сразу при рождении - государственными, чтобы удобнее их было отсылать во всякие Сирии https://www.znak.com/2018-11-07/edinoross_predlozhil_lishat_prav_roditeley_chi_deti_uchastvuyut_v_mitingah
P.S. Подытожу сегодняшний выпуск сообщением Роксоланы: "Не одна диссертация будет написана учеными-генетиками. Феномен «скрепы» будет выявлен, а отвечающая за него хромосома - изучена. Определять ее наличие научатся еще в утробе. Ходы, попы, кресты, Сталин, царь, цареубийцы, комсомол, питерская подворотня, шпили - все на ОДНОЙ иконе
Синий и оранжевый выходы (в произвольном порядке) - один за поребриком, второй в околоземном пространстве.
Матчасть
кто поднимет кран?..
Распиаренный министром транспорта проект "Гиперлуп для Украины" оказался декларацией о намерениях
Почитать, что это за проект, не судьба!!! Никуда он не поедет! На данный момент речь идёт об опытной площадке. Принимать участие в проекте будет Интерпайп Пинчука. Надо объяснять для чего это нужно Пинчуку?
Тиждень назад на залізничному вокзалі чекаю поїзд із Києва. Стоять чотири бабки пенсіонерки, зовні схожі на колишніх шкільних вчителів. Розмова "Омельян, паскуда, відмінив усі плацкартні вагони (для тих хто не знає на Закарпаття йдуть лишень купе і СВ), все краде, не накрадеться. Ви чули що вони кажуть? Що раніше, при СССР в потягах були чорні унітази? Та плювати я хотіла на те, що зараз вони білі, мне зробіть як було раніше, краще нехай буде чорний, але в "общему" вагоні, щоби подешевше... А ви чкли що ці українці з мадярами роблять? Навіщо вони їх трогають? Вже одну війну ров'язали, напали на братню Росію, тепер до мадярів придовбались. А хто вони такі? Ось я пам'ятаю у 70-х коли сюди приїхала то тут половина були мадяри, ніяких українців тут не було... ну і в такому далі ракурсі.
Омельян, який Hyperloop? Це худоба, їм товарняк подавай!
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График по распилу бабла соблюдается неукоснительно - выборы близко, после выборов никто не вспомнит ни Емелю, ни его Hyperloop - Нью Васюки от Остапа Бендера, млять!
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Тепер зрозуміло для чого соєвим корупціонерам цей проект перед виборами потрібен
- одна година і тебе в Україні уже немає, іди шукай вітра в полі, во!....)