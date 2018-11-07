EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
  861  14
Все про:наркотики (1420) СБУ (12953) Харьковщина (1218)

 Партия контрабандных психотропов стоимостью 20 тыс. долл. задержана на границе с РФ на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

На Харьковщине сотрудники СБУ совместно с Госпогранслужбой блокировали попытку контрабанды в Украину опасных психотропных веществ из России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Партия контрабандных психотропов стоимостью 20 тыс. долл. задержана на границе с РФ на Харьковщине, - СБУ 01

Во время таможенного контроля на международном пункте пропуска "Гоптовка" правоохранители обнаружили у гражданки Украины три пакета с психотропным веществом PVP общим весом почти один килограмм. Женщина пыталась провезти пcихотропы, скрыв часть "товара" на себе и в упаковке из-под кофе.

Партия контрабандных психотропов стоимостью 20 тыс. долл. задержана на границе с РФ на Харьковщине, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Малайзии приговорил гражданку Украины Лопаткину к пожизненному заключению за перевозку наркотиков

Партия контрабандных психотропов стоимостью 20 тыс. долл. задержана на границе с РФ на Харьковщине, - СБУ 03

По предварительным оценкам, стоимость изъятого вещества составляет примерно 20 тысяч долларов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины задержанной объявлено о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Также смотрите: Правоохранители разоблачили две наркогруппировки в Одесской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3095643
 
   
 Топ комментарии
 
Это молодцы если в Украину. а если в паРашку надо зелёный свет давать и с песнями.
 показать весь комментарий
 
це добре!
а от у зворотньому напрямку не треба затримувати
 показать весь комментарий
 
До речі, ніхто не звернув увагу як вчора цілий день знервовано бігали очі в шановної Юлії володимирівни. А на роботі сьогодні в Верховній Раді її чомусь не було..😐😐😐
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это молодцы если в Украину. а если в паРашку надо зелёный свет давать и с песнями.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чем же молодцы? Если в Украину, то теперь в ВР работа недели на две остановится!
 показать весь комментарий
 
То селитра, и медный с железным купоРОССЫ Партия контрабандных психотропов, стоимостью 20 тыс. долл., задержана на границе с РФ на Харьковщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 2592
 показать весь комментарий
 
 
Партия контрабандных психотропов интересно на выборах сколько процентов она набрала бы ?
 показать весь комментарий
 
 
Партия психотропов против партии гречки, молодость? или старость? Кто кого, вот в чём вопрос? Гы.
 показать весь комментарий
 
це добре!
а от у зворотньому напрямку не треба затримувати
 показать весь комментарий
 
 
Інколи по змісту заяв і вчинках деяких "дєятєлєй" виникає підозра, що дещо з психотропів таки доходить до кінцевого споживача.. Ну, а ту курьєршу нагодувати тим "добром" і мабуть краще було б відпустити додому...😕😕😕
 показать весь комментарий
 
До речі, ніхто не звернув увагу як вчора цілий день знервовано бігали очі в шановної Юлії володимирівни. А на роботі сьогодні в Верховній Раді її чомусь не було..😐😐😐
 показать весь комментарий
 
 
После кацапского Рогозина с его аватарами, колонизирующими Луну, уже как-то не тойво. Там чет покрепче нужно.
 показать весь комментарий
 
 
Возможно психотропные вещества везлись на Донбасс на , так называемые выборы , чтобы наверняка проголосовали за
Пениса Душилина 😂😂😂
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПартия контрабандных психотропов стоимостью 20 тыс. долл. задержана на границе с РФ на Харьковщине, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх