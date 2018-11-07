 Партия контрабандных психотропов стоимостью 20 тыс. долл. задержана на границе с РФ на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Во время таможенного контроля на международном пункте пропуска "Гоптовка" правоохранители обнаружили у гражданки Украины три пакета с психотропным веществом PVP общим весом почти один килограмм. Женщина пыталась провезти пcихотропы, скрыв часть "товара" на себе и в упаковке из-под кофе.

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По предварительным оценкам, стоимость изъятого вещества составляет примерно 20 тысяч долларов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины задержанной объявлено о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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