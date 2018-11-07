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 Суд РФ продлил арест украинца Гриба на полгода

Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на 6 месяцев арест гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого в пособничестве терроризму.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Елена Катькало, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Арест продлен до 24 апреля 2019", - сказала она.

Как сообщалось, рассмотрение дела Гриба по существу состоится 15 ноября. Заседание суда начнется в 11:00 мск.

Напомним, отец Павла Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

7 сентября 2017 директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

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По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".

Источник: https://censor.net.ua/n3095641
 
 
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У него есть время потеребить пиписку,головой надо было думать,прежде чем ехать за мацковской шалавой.
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голову потеребил , пипиской думал .
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Так он уехал в Беларусь, а попал в Орду, куда его вывезло из Беларуси ФСБ Орды. Беларусь что, похожа на самостоятельное государство? Так может и с любым украинцем произойти - нехер туда ездить.
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пацан попал в лапы кацапов в стране, с президентом которой "гарант" в дёсна целуется.. Суд РФ продлил арест украинца Гриба на полгода - Цензор.НЕТ 5464
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да ладно - протокольное враньё из вежливости!
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Пацан, держить! Мы не бросим!
Но на твоем примере у меня вопос к аудитории: Аж интересно, кто-нибудь хочет съездить на свиданку в Армению, в Казахстан и т.д. по списку таежного союза и ОДКБ?!
Много тупых еще в стране?!?!
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А поймать здесь батькиного засланца, чтобы поменять на Гриба у батьки же, нельзя?
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"От мертвого осла уши!" (с) Ильф, Петров.
Может тебе еще боевого офицера на сына поменять?! Помечтай!!!
Может нам всем сдаться, чтоб кремлядские и могилевские, тамбовские и уральские, чеченские и просто отбитые но с крышей в ФСБ, урки, обдирающие тебя лоха дешового, как липку, грабили еще и нас?!
Хрен тебе - корми их сам.
Мужской половой органн тебе на весь спермоприемник, даун ты с нетрадиционной и пассивной сексуальной ориентацией, как понятно из твоего поста. Бросай дебильные мечты!!!
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