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 Россия прикрывает агрессию в Азовском море "борьбой с пиратством", - МИД

Россия прикрывается борьбой с пиратством, блокируя Керченский пролив и свободный доступ кораблям к украинским портам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного продвижения вперед".

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"Мы видим уже сейчас в Азовском море, где продолжается постоянное злоупотребление по остановке кораблей, по блокированию украинских портов, и все это происходит с использованием Международной морской конвенции, которой предусмотрены так же, как международным обычным правом, определенные случаи, когда страны могут использовать военные средства для проверки грузов на предмет, например, борьбы с пиратством. И именно этой борьбой с пиратством сейчас прикрывается Россия, блокируя Керченский пролив и блокируя возможность кораблям свободного доступа к украинским портам", - отметила она.

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В то же время Зеркаль подчеркнула, что постепенно настоящие намерения и действия России становятся понятными для международных партнеров, напомнив, что и США, и Еврокомиссия уже сделали заявления об осуждении российской агрессии в Азовском море.

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Напомним, с апреля 2018 года Россия задержала в Азовском море более 200 иностранных судов.

В ответ Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. Заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк проинформировал, что в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ.

Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море.

Источник: https://censor.net.ua/n3095639
 
   
 Топ комментарии
 
пираты Азовского моря... - хоть сценарий пиши
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П'ятнадцять москалів за скриню мерця -
Гей-хо-хо, та пляшка горілки!
Пий, та хай тобі дідьків грець -
Гей-хо-хо, та пляшка горілки!

Росія прикриває агресію в Азовському морі "боротьбою з піратством", - МЗС - Цензор.НЕТ 5270Росія прикриває агресію в Азовському морі "боротьбою з піратством", - МЗС - Цензор.НЕТ 6201Росія прикриває агресію в Азовському морі "боротьбою з піратством", - МЗС - Цензор.НЕТ 2318
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Клоп мал да вонючий
Всех достал гад ползучий
Он воняет всем на зло
А зовут его ПУЙЛО
Своих он дома покусал
Еще соседей всех достал
И лазит этот кровосос
Везде сует свой мерзкий нос
Предел терпения лопнет
И кто-то клопика прихлопнет﻿
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Колорадскую ленточку Жорика Бедоносца саблерогому козлобороду ещё надо поверх глазной шоры и власовский сриколор с гибридным двуголовым куропетушарой на мачту!
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И да... Я так понял картинку, что "бердянские" не потому, что из Бердянска, а наоборот - "на Бердянск" и с северо-востока около Бердянска.
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Можна виправдовувати гучне випускання кишкових газів боротьбою з, наприклад, ланголь'єрами
- так тут же немає ніяких ланголь'єрів!
- тому й немає
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Чомусь розірвало на дрібненькі шматочки Россия прикрывает агрессию в Азовском море "борьбой с пиратством", - МИД - Цензор.НЕТ 9328
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А зазоокі чукчі своїм гострим зором можуть ще побачити й "ноусерів"! (пам'ятаєш анекдот(?), ,як чукотський мисливець на світовому чемпіонаті з полювання, де була заборона на полювання нильських крокодилів, уполював дюжину ноусерів)
Чукча полює у поймі Нілу, коли з чагарнику цукрової тростини на нього виходить чорношкірий тубілець. Чукча питає його через приціл налаштованої рушниці:
- Кракаділа, аднака?
- Ноу, Сєр! - відповідає афроєгиптянин.
Бабах-бабах лунає дуплетом залп чукчі.
- Двєнадцата Ноусер, аднака! - самовдоволено підраховує чукотський мисливець...


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так расіянці і є пірати, а піратів треба знищувати!!!!
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Фрау вето наложила
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Фрау вже потихеньку починає "змиватись", соромливо підтираючиь тою"вєтошью"... Але гєшефт на північному потоці не попускає шаловливими руцями... Росія прикриває агресію в Азовському морі "боротьбою з піратством", - МЗС - Цензор.НЕТ 4805 А то ж, по-суті, гешефт на крові... крові українців, грузинів, молдаван, сирійців... Так невдовзі може дійти і до німецької сукровиці. Чи у фрау пам'ять від нафторупій вкороилася? Забула вже власну історію з їхнім же Адольфом? А Путлєр, великий шанувальник і Гітлера і Геббельса, відверто погрожує цілому світові:"Можєм павтаріть!" І таки повторить, якщо міжнародні бариги не схаменуться і не будуть повторювати ниці потуги імпотентної Ліги Націй!
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В ООН обращались?или токо языком трепались
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Петя трепло только для внутреннего пользования,за пределами Украины его уже четыре года как не слушают,а официальные бумаги,то не его стиль.
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Та да,он больше по займу денег работает
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Жеку Горобця ловлять?
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не "намагається прикрити" ,а саме "прикриває" , тобто Лана визнає дії ворога успішними і ефективними.Шкода,що Порошенко втрачає ініціативу,коли справа стосується безпеки України .
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Так они правильно всё назвали : параша это пираты, а мы с ними боремся.
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П'ятнадцять москалів за скриню мерця -
Гей-хо-хо, та пляшка горілки!
Пий, та хай тобі дідьків грець -
Гей-хо-хо, та пляшка горілки!


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Лалєнков у "Леся і Рома" полюбляв це слівце... Красно дякую за посилання на тлумачення та етимологію того загадкового слівця!
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Ага, теж одразу сподобалося, як вперше його почув. І таки дійсно в 19 сторіччі в текстах театральних творів навіть помітки були для акторів - perdit monocle (тобто в цей момент акторові треба зобразити неабиякий ах*й).
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Чемпіони світу по підміні понять та брехні - це кацапи. Тут вони "впереди планеты всей" .
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Так, у цій галузі лукавим шаблерогам зовсім не потрібно "імпортозамєщєніє"! Лукаву брехню цапомордвини можуть та експортують по цілому світові чи не більше ніж газ та нафту!
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Гибредящие пираты называют свой пиратский бандитизм "борьбой с пиратством... Как это скрепняво, как это гебеняво!!! Путерасты Хуйла - любители грабежей и халявы! Кремлядская челядь с многовходовым очком ихтамнетничает лукаво! Их лукавство выйдет им во все боки, поперек их вертлявых очек! Росія прикриває агресію в Азовському морі "боротьбою з піратством", - МЗС - Цензор.НЕТ 4488 Росія прикриває агресію в Азовському морі "боротьбою з піратством", - МЗС - Цензор.НЕТ 5053 ПТН-ПНХ-ПВЖ-ПВП... Короче... Хуйло, пшёл вон, смерд лиговский, гопник международный!!!
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- Ты точно Джек Воробей?
Росія прикриває агресію в Азовському морі "боротьбою з піратством", - МЗС - Цензор.НЕТ 7944

Росія прикриває агресію в Азовському морі "боротьбою з піратством", - МЗС - Цензор.НЕТ 7944

- Где твои штаны?
Росія прикриває агресію в Азовському морі "боротьбою з піратством", - МЗС - Цензор.НЕТ 7944

- Великий пират не нуждается в таких мело
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Я человек простой: вижу кисю - ставлю лайк! :3
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Котик часом не по кличке "Орион"? И у него на поясе-ошейнике не галактика ли Зарты? Так вот на каку херувимову мать Хуйлу надобны ВозбздушноКошмарическиеСилы! Росія прикриває агресію в Азовському морі "боротьбою з піратством", - МЗС - Цензор.НЕТ 5905
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О, а це наш флібустьєр! Папуга бандерівська!
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Та НАТО в чистом виде.Барбосса вообще француз из страны придумавших дипломатию,но трактующий её по своему Росія прикриває агресію в Азовському морі "боротьбою з піратством", - МЗС - Цензор.НЕТ 3674
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Бандерівська папуга порвала мого пупця!!! Росія прикриває агресію в Азовському морі "боротьбою з піратством", - МЗС - Цензор.НЕТ 3944 Росія прикриває агресію в Азовському морі "боротьбою з піратством", - МЗС - Цензор.НЕТ 3944 Росія прикриває агресію в Азовському морі "боротьбою з піратством", - МЗС - Цензор.НЕТ 3944 Куди ж тепер мене Хуйло цілуватиме? Хіба що в дупу?!!! Росія прикриває агресію в Азовському морі "боротьбою з піратством", - МЗС - Цензор.НЕТ 3944 Росія прикриває агресію в Азовському морі "боротьбою з піратством", - МЗС - Цензор.НЕТ 7721
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