 Россия прикрывает агрессию в Азовском море "борьбой с пиратством", - МИД

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного продвижения вперед".
"Мы видим уже сейчас в Азовском море, где продолжается постоянное злоупотребление по остановке кораблей, по блокированию украинских портов, и все это происходит с использованием Международной морской конвенции, которой предусмотрены так же, как международным обычным правом, определенные случаи, когда страны могут использовать военные средства для проверки грузов на предмет, например, борьбы с пиратством. И именно этой борьбой с пиратством сейчас прикрывается Россия, блокируя Керченский пролив и блокируя возможность кораблям свободного доступа к украинским портам", - отметила она.
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В то же время Зеркаль подчеркнула, что постепенно настоящие намерения и действия России становятся понятными для международных партнеров, напомнив, что и США, и Еврокомиссия уже сделали заявления об осуждении российской агрессии в Азовском море.
Напомним, с апреля 2018 года Россия задержала в Азовском море более 200 иностранных судов.
В ответ Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. Заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк проинформировал, что в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ.
Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море.
Всех достал гад ползучий
Он воняет всем на зло
А зовут его ПУЙЛО
Своих он дома покусал
Еще соседей всех достал
И лазит этот кровосос
Везде сует свой мерзкий нос
Предел терпения лопнет
И кто-то клопика прихлопнет
- так тут же немає ніяких ланголь'єрів!
- тому й немає
Чукча полює у поймі Нілу, коли з чагарнику цукрової тростини на нього виходить чорношкірий тубілець. Чукча питає його через приціл налаштованої рушниці:
- Кракаділа, аднака?
- Ноу, Сєр! - відповідає афроєгиптянин.
Бабах-бабах лунає дуплетом залп чукчі.
- Двєнадцата Ноусер, аднака! - самовдоволено підраховує чукотський мисливець...
Гей-хо-хо, та пляшка горілки!
Пий, та хай тобі дідьків грець -
Гей-хо-хо, та пляшка горілки!
- Где твои штаны?
- Великий пират не нуждается в таких мело