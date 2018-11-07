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 В НАТО готовы противостоять гибридным атакам и заставят агрессора дорого за них заплатить

Представитель Альянса не уточнил, кого называет "агрессором", но говорил о действиях России

Помощник генерального секретаря НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Антонио Миссироли заявляет, что Альянс заставит заплатить высокую цену любого агрессора, который попытается осуществлять гибридные атаки. Такое заявление он сделал в Киеве на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед". Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на УНИАН.

Помощник генсека Альянса выразил убеждение, что в вопросе реагирования на гибридные угрозы НАТО получило значительное развитие. "Мы успешно предотвратили ряд гибридных атак, и мы также были способны выявить модели дезинформационной кампании, что позволило нам противодействовать пропаганде оперативно и более эффективно", – подчеркнул Миссироли.

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Также он сказал, что виновные в совершении атак были названы, учитывая отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери или российскую попытку осуществить хакерский взлом ресурсов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Это не удержит и не заставит агрессора прекратить применять гибридные методы, но это может продемонстрировать, что за такие действия придется заплатить", – отметил Миссироли.

В этой связи он сказал, что нападающий больше не может рассчитывать на сохранение анонимности, чтобы скрыть свои гибридные действия, а Альянс будет применять контрмеры.

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Также он напомнил, что на последнем саммите НАТО, который состоялся в Брюсселе в июле этого года, лидеры стран-членов Альянса заявили, что гибридные атаки могут стать "пусковым крючком" для применения 5 статьи Североатлантического договора, когда нападение на одного союзника будет считаться нападением на весь Альянс. "Я не могу думать о более твердом сигнале для потенциального агрессора. Вы можете попытаться осуществить гибридную атаку, но вы должны быть готовы заплатить очень высокую цену", – подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3095636
 
   
 Топ комментарии
 
Отключите не до империи СВИФТ идиоты.
И холопы принесут вам труп ТуПина уже на следующее утро!
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НАТО только языком может болтать.
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К сожалению это просто слова. Уже несколько лет идут гибридные атаки военные террористические кибератаки политические......И что? Снова как всегда одни только грозные слова.....
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ссср долго уничтожали . Уничтожили . Процесс запущен , надо подождать .
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Леонид Кравчук: "Буш просил нас не разваливать Советский Союз"
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Отключите не до империи СВИФТ идиоты.
И холопы принесут вам труп ТуПина уже на следующее утро!
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Ждем САНКЦИЙ ИЗ АДА...
После них будет понятно сколько еще кремлевский таракан подергает лапкой
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Речь идет не о трупе хана, а об удушении всей Орды, как государства: это - единственный источник, создающий беспокойства всей Европе.
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За Малазийский "Боинг" уже наказали? Или недотравленные Скрипали ценнее?
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Да, политика понятна: НАТО надувает щеки: "Только троньте кого-то из нас!", а ЕС ведет торговлю с ордынскими бандитами на полную катушку, больше всего боясь того, что Орда перестанет поставлять сырье и энергоносители,и покупать товары, которые Орда практически не производит, если ее интересы как-то ущемить.Что, неужели весь рынок замкнулся на одной Орде? Как-то не верится, но Украина здесь - явно не на первом месте.
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Італієць Антоніо Міссіролі, вам не соромно за політику Італії в підтримку хутіна? Раніше Берлусконі, зараз Матео Сальвіні відверто підтримують мордор. То хто ж вам повірить, недолугі гібриди, таємні і відверті мордорські прихвостні?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ НАТО готовы противостоять гибридным атакам и заставят агрессора дорого за них заплатить
 
 
 
 
 
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