Луценко подал Порошенко заявление об отставке :

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", эту информацию подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Да, такое заявление подано", - сказала она в комментарии агентству в среду днем, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, во вторник , 6 ноября, Генпрокурор Юрий Луценко с трибуны Верховной Рады заявил, что подал заявление об отставке из-за политического пиара вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк и нивелирования работы правоохранительных органов в этом деле.
После этого по просьбе первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко в Верховной Раде поставили на рейтинговое (предварительное) голосование вопрос о возможности его отставки генерального прокурора Украины. По итогам голосования 38 парламентариев проголосовали "за", 116 - "против".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинговым голосованием нардепы не поддержали отставку Генпрокурора Луценко
По Конституции Украины, прокуратуру возглавляет генеральный прокурор, которого назначает и увольняет с должности с согласия Верховной Рады президент Украины. Срок полномочий генпрокурора составляет шесть лет.
Согласно ст. 42 закона Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Украины увольняется с административной должности президентом Украины с согласия Верховной Рады в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий на административной должности по собственному желанию.
Луценко был назначен генпрокурором Украины в мае 2016 года.
Вот если бы у него было имя Натан Львович или там Абрам Соломонович Вальцман - я бы, возможно, поверил. Но тупая вата принципиально не может сделать грамотный фейк. Тупые-с!
Ватник встречал евреев с русскими именами и для него это привычно. Но русские имена у евреев были только в СССР и только потому, что в России еврею было трудно пробиться и они часто брали русские псевдонимы и давали детям русские имена.
Вот поэтому ватник просто не может понять, что еврей в Румынии с русским/украинским именем-отчеством - это нонсенс.
Так что имя-отчество не показатель...
Кто то сомневается что так и будет?
Так что пох.....
сдрынуть хочет, на Сейшелы....
Но проще него может быть уже только жековский сантехник.
Наверно в президенты пойдет Юрик.
"Я спускался в трюм, Я беседовал там
С господином - Начальником Крыс.
Крысы сходят на берег
В ближайшем порту
В надежде спастись".
Совесть тут не при чем. Чисто чуйка и надежда попасть в следующий парламент. Или просто свалить.
😱
и взятки гладки и морда цела (хоть и помята)
чуйка? у алкашей так развито 6 чувство...
на Мальдивы
копия: Женщине 3-го тысячелетия
(сам вручу)
от Генерального неПрокурора
обратный адрес: Seishely@deneg.net
Сделал всё что смог (деньги спи"дил, народ наеб"л). Прошу уволить. Ухожу на выборы.
написано сего дня, в трезвом состоянии
Югик
Был при Юще, толку 0 ( бандиты уже сидять в тюрьмах )
Был при Петре, толку 0 (ни одного депутата или топ-коррупционера не посадил)
Ну что же, ждем следующего переобувания и красивых слов про справедливость.
Флюгер на Юльку, не?...
Класная у чувака была работа, выхлопа ноль, зарплата на Сейшелы и все такое.. хочу себе такую работу