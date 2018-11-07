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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
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 Луценко подал Порошенко заявление об отставке

Генеральный прокурор Юрий Луценко подал Президенту Украины Петру Порошенко заявление о своей отставке.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", эту информацию подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Да, такое заявление подано", - сказала она в комментарии агентству в среду днем, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, во вторник , 6 ноября, Генпрокурор Юрий Луценко с трибуны Верховной Рады заявил, что подал заявление об отставке из-за политического пиара вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк и нивелирования работы правоохранительных органов в этом деле.

После этого по просьбе первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко в Верховной Раде поставили на рейтинговое (предварительное) голосование вопрос о возможности его отставки генерального прокурора Украины. По итогам голосования 38 парламентариев проголосовали "за", 116 - "против".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинговым голосованием нардепы не поддержали отставку Генпрокурора Луценко

По Конституции Украины, прокуратуру возглавляет генеральный прокурор, которого назначает и увольняет с должности с согласия Верховной Рады президент Украины. Срок полномочий генпрокурора составляет шесть лет.

Согласно ст. 42 закона Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Украины увольняется с административной должности президентом Украины с согласия Верховной Рады в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий на административной должности по собственному желанию.

Луценко был назначен генпрокурором Украины в мае 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3095631
 
 
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«Конрад Карлович Михельсон, сорока восьми лет, холост, член союза с тысяча девятьсот двадцать первого года, в высшей степени нравственная личность, мой хороший знакомый, кажется друг ... собак…»(с)
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Конечно,дорогие.Пришел,все разрушил,а теперь герой.Не удивлюсь,что подаст на президента,чтобы прикрыть свой зад и колоссальный ущерб Украине.
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Луцика жаба задавила , думает что ему тоже полтора ляма выходного пособия отвалят
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Решил пустить пыль в глаза, хочет, что бы его попросили лично остаться. Очередная клоунада.
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Крысы бегут с тонущей лоханки. Хороший знак.
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Петя с нулевым рейтингом в жопе. Что не понятно?
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Луценко подал Порошенко заявление об отставке :
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Всё кодло Вальцмана и Кроля---это аферисты, мародёры и саботажники. Моральные уроды, от которых мы скоро наконец-то избавимся. Аминь им всем.
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Разграбили Украину и украинцев по полной...
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Тупая лажа содержится в ИМЕНИ и ОТЧЕСТВЕ "Алексея Ивановича Вальцмана". Ни один ватник не задумался, с чего это у РУМЫНСКОГО еврея вдруг русские/украинские ИМЯ и ОТЧЕСТВО. Вообще-то у евреев, как это ни странно, еврейские имена и отчества. У румынского еврея может в крайнем случае быть румынское имя. Но это очень редко, если еврей ассимилировался.
Вот если бы у него было имя Натан Львович или там Абрам Соломонович Вальцман - я бы, возможно, поверил. Но тупая вата принципиально не может сделать грамотный фейк. Тупые-с!
Ватник встречал евреев с русскими именами и для него это привычно. Но русские имена у евреев были только в СССР и только потому, что в России еврею было трудно пробиться и они часто брали русские псевдонимы и давали детям русские имена.

Вот поэтому ватник просто не может понять, что еврей в Румынии с русским/украинским именем-отчеством - это нонсенс.
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перше джерело про "вальцмана" веде в нікуди, анонімний фейк в російському просторі.
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Работал с **** (евр.хвамилия) Ольгой Борисовной
Так что имя-отчество не показатель...
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этот уйдет - Пэтя найдет другую замазанную шестерку....
Кто то сомневается что так и будет?
Так что пох.....
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Петя, отпусти... Луценко подал Порошенко заявление об отставке - Цензор.НЕТ 479
сдрынуть хочет, на Сейшелы....
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Давно пора. Он на нее наработал давно . Желательно с ней сразу явку с повинной.Главное ,чтобы это не было понтами.И жена бы его сразу пусть бы подала с представителя Президента.На один семейный подряд в стране бы меньше стало.
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Хто его отпустит?у пепа неть кандидатур
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Простым людям нужен простой генпрокурор. Бывший телемастер для них слишком сложный. Луценко подал Порошенко заявление об отставке - Цензор.НЕТ 9933
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за цього Генплокулола повинен відповідати Порох і вся його "калоліція" БПП + НФ
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Да.

Но проще него может быть уже только жековский сантехник.
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После "рейтингового" голосования можно и 10 раз подавать в отставку.
Наверно в президенты пойдет Юрик.
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Пракляті зрадофіли, разом з агентами кремля, таку людину з'ііли...Суки!! Це Юлька винувата!!
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По поводу возможной отставки Луценко вспомнилось:
"Я спускался в трюм, Я беседовал там
С господином - Начальником Крыс.
Крысы сходят на берег
В ближайшем порту
В надежде спастись".
Совесть тут не при чем. Чисто чуйка и надежда попасть в следующий парламент. Или просто свалить.

😱
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Вся беда в судах.Какой бы ни был честный прокурор ,акорупционный ублюдочный судья, за взятку будет отпускать корупционеров на все четыре стороны
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точно , а если учесть , что и прокуроры такие же - то кранты полные .
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Вся беда в наших президентах и его окружения
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спор о яйце и курице ....но здесь я не согласен - что значит какой народ ...Вы считаете что заслужили такое руководство страной ? Вы вор , аморал или социопат ? это , блять какой то рок над Украиной
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Вся страна воровала и ворует.Не обманывайте себя.
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чего мне себя обманывать - я не воровал , и взяток не давал.....так что не демагогствуйте
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Чем больше воруют,тем выше поднимаются
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Луценко прекрасный образчик говна , которое не тонет , хоть и плавает плохо .
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Юрик , Юрик ..... Ничем не запомнился , никого не нашел , никого не посадил , кроме ефремова и нади . Стыдно ?
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ну Вы блин двёте - пьяный дебош в аэропорту один чего стоит ...а отсидка в тюряге , это же железый Феликс просто какой то ...
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если допустить что Земля круглая , то прокатившись куда подальше он может оказаться на старом месте...тут траекторию важно задать хитрую
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Про цю ГНИДУ навіть писати нічого не хочеться!!!
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но написали же ....о каждой гниде можно что то сказать
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это другое дело , но нужно себя заставлять
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уйти обидевшись это вам не отсидеть за промахи или коррупцию
и взятки гладки и морда цела (хоть и помята)
чуйка? у алкашей так развито 6 чувство...
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А как же диплом югиста, нажитый честным а главное результативным пгокугогским трудом? Юга, не гони понты
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Пиарщик, знает на 100% что Рада не поддержит, вон только 38 за на рейтинговом голосовании, но зато сможет гордо говорить что мол пытался уйти и вообще весь такой честный.))
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Уважаемому куму
на Мальдивы

копия: Женщине 3-го тысячелетия
(сам вручу)

от Генерального неПрокурора
обратный адрес: Seishely@deneg.net

Сделал всё что смог (деньги спи"дил, народ наеб"л). Прошу уволить. Ухожу на выборы.

написано сего дня, в трезвом состоянии
Югик
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Тобто - відповідати за все , що відбулося (а точніше - не відбулося !) за ці 3 роки він не бажає !
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Генпрокурор Луценко - сын первого секретаря Ровенского обкома КПСС, был членом Социалистической партии Мороза, партии «Вперед Украина», «Нашей Украины» Ющенко, Народной самообороны, членом «Батькивщины» Тимошенко, руководителем партии «Солидарность» Порошенко, начальником управления Ровенской облгосадминистрации при президенте Кучме, министром МВД в правительстве Януковича.
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Этапы пути приспособленца Предателя , мужа Бабы Яги 3-го тысячелетия до Нашей Эры.
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Был при Морозе, толку 0
Был при Юще, толку 0 ( бандиты уже сидять в тюрьмах )
Был при Петре, толку 0 (ни одного депутата или топ-коррупционера не посадил)

Ну что же, ждем следующего переобувания и красивых слов про справедливость.
Флюгер на Юльку, не?...
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Да в принципе ни от кого, просто мысли в слух.
Класная у чувака была работа, выхлопа ноль, зарплата на Сейшелы и все такое.. хочу себе такую работу
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а женщину 3-го тысячелетия не хотите? Только в комплекте.
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Да ещё и при овоще сидел и тоже без толку, всё конфисковали, но он падла за 3 года ещё больше нажил Луценко подав Порошенку заяву про відставку - Цензор.НЕТ 9460
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Почему такого заявления не было после пьянки в Германии? Не написал что опозорил страну,ухожу лечиться от алкоголизма.Или тогда журналисты меньше об этом писали?
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Он тогда на День Советской Армии фашистов драил.
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Понты от алкоголика наследственного коммуняки пропиарившегося на смерти Гонгадзе и Кучму Гэть. Убегает крыса..........
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Смешной клоун Луцык засуетился перед выборами - и только .
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Я этому клоуну никаких заданий не давал ...
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ему осталась - одна забава , пальцы в рот , да весёлый свист ...
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Кумовья разыгрывают спектакль под названием " Как гибкий югик пыль пускал"...
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Как только станет"свободным" надо сразу НАБУ плотнее заняться этим "бедуином" с богатыми тестем и прочими родственничками.
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Что ГПУ Супермаркет по продаже Уголовных дел закрывается? Клиенты жирные закончились?
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Обезжирил и отпустил. Со всех эпохи Януковоща сняты аресты счетов, имущества, с Интерполла...Они ни ф чём не финофаты.
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Щурі тікають з рошенівського корабля?
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Шулера и напёрсточники. Любой и каждый знает, что отставки не будет в первую очередь потому, что ее не хочет сам луценко и его прокурорша 3го тысячелетия. Отставка возможна при честности и принципиальности луценко, но это из области фантастики.
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...Вы суслика видите? -Нет. И я нет. А он есть... Мираж,тока непонятно,на кого рассчитан... Наверное,тока на суслика...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко подал Порошенко заявление об отставке
 
 
 
 
 
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