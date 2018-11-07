 ГПУ просит Раду разрешить задержание и арест нардепа Березкина. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщила секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
Генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Украины С.С. Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).
Представление инициировано руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Н. Холодницким.
Напомним, ранее в САП заявили, что народный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек. Позже стало известно, что по делу о хищении $20 млн в "Ощадбанке" задержали сына действующего нардепа. А Холодницкий направил Генпрокурору представление на нардепа Березкина.
Несмотря на то, что Югик придурок, алкаш и марионетка - это самый приличный генпрокурор за всю нашу историю.
Наука о лице. У Луценко плохие показатели.
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В стране бардак. Власть импотентна.