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 ГПУ просит Раду разрешить задержание и арест нардепа Березкина. ДОКУМЕНТ

Генпрокурор Юрий Луценко просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из группы "Воля народа" Станислава Березкина.

Об этом сообщила секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

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Генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Украины С.С. Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).

ГПУ просит Раду разрешить задержание и арест нардепа Березкина 01

Представление инициировано руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Н. Холодницким.

Напомним, ранее в САП заявили, что народный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек. Позже стало известно, что по делу о хищении $20 млн в "Ощадбанке" задержали сына действующего нардепа. А Холодницкий направил Генпрокурору представление на нардепа Березкина.

ГПУ просит Раду разрешить задержание и арест нардепа Березкина 02

Источник: https://censor.net.ua/n3095626
 
   
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Ну, положим, у Луценко харя не намного лучше.... ГПУ просит Раду разрешить привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Березкина - Цензор.НЕТ 7797
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Не, вот у Югика, как раз, процесс мутации хари в прокурорско-мусорскую, как у всех нормальных мусоров, не происходит.
Несмотря на то, что Югик придурок, алкаш и марионетка - это самый приличный генпрокурор за всю нашу историю.
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Если мы сейчас говорим о "харе", то это - физиогномика.
Наука о лице. У Луценко плохие показатели.
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там мошенник и кидала, рейдер, вор, сепаратист... пять в одном, кароче
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рыг..у таких, как правило иммунитет..
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- «Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго еще стоял, колотя ногами по толстым ножкам обеденного стола.» (с)
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Показуха! Имитация борьбы скоррупцией. Отпустят, как отпустили этого, которого экстрадировали из Швейцарии.
https://zaxid.net/ekstradovanogo_eks_vlasnika_agroholdingu_mriya_vidpustili_na_volyu_bez_zastavi_n1469366

В стране бардак. Власть импотентна.
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коли крімінальних гнід=українофобів душать пропукінські гебельси їх підбадьорюють-"а чьто ані с вамі сдєлают" - а в відповідь мішпуха в-черговий раз отримує-сраною-лопатою-по-хуцпатій-пиці і це тішить ГПУ просить Раду дозволити затримання й арешт нардепа Березкіна - Цензор.НЕТ 5649
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ просит Раду разрешить задержание и арест нардепа Березкина. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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