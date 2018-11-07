 Жителям ОРДЛО следует бойкотировать "выборы", которые не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству, - посольство США

Об этом говорится в заявлении на Фейсбук-странице посольства СШа в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"В то время как Украина делает позитивные шаги по укреплению мира, Россия раздувает конфликт, организуя бутафорские "выборы". Жителям восточной Украины следует бойкотировать эти "выборы", которые не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству", - говорится в заявлении.
Как сообщалось, пророссийские террористы на Донбассе назначили на 11 ноября так называемые выборы на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.
просто таким образом выразили свою позицию к очередной кацапской
гадости в адрес Украины.
А что делать обывателю, которому страшно было всё бросить в 2014, а сейчас ещё страшнее?
репрессииприменение закона в адрес проголосовавших, так ведь?
а если и не получится, так нарисуют и ничего с этим не сделаете.... это простой шантаж...
я думаю, люди щимящие Мордор, уже придумали противоядие...)
Есть другая категория людей в ордло, не приемлющих "русский мир" и не помышляющих за него голосовать, но никакой заслуги порошенко в этом нет, его презирают так же, как и путина, внутренний протест этих людей сформировался не вдруг и не сейчас. Эти люди и могут стать основой нового общества на Донбассе, вне зависимости, приложит Украина усилия к его освобождению или нет.
Минск подписывали Плотницкий и Захарченко. Первый в бегах, второй в гробу.
Кто должен гарантировать соблюдение Минска со стороны ЛДНР, если подписантов нет, а легитимных с точки зрения ЛДНР представителей избирать нельзя?
Вот например завтра ЛДНР решит сдаться и провести выборы по украинскому закону. Кто будет издавать приказ о капитуляции и с кем будут подписывать соглашение, если любая власть с той стороны с точки зрения Украины неправомочна и недоговороспособна?