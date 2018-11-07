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 Политика Украины
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 Жителям ОРДЛО следует бойкотировать "выборы", которые не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству, - посольство США

Посольство США в Украине посоветовало жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей бойкотировать незаконные выборы, которые будут проводиться террористами 11 ноября.

Об этом говорится в заявлении на Фейсбук-странице посольства СШа в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"В то время как Украина делает позитивные шаги по укреплению мира, Россия раздувает конфликт, организуя бутафорские "выборы". Жителям восточной Украины следует бойкотировать эти "выборы", которые не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству", - говорится в заявлении.

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Жителям ОРДЛО следует бойкотировать выборы, которые не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству, - посольство США 01

Как сообщалось, пророссийские террористы на Донбассе назначили на 11 ноября так называемые выборы на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3095625
 
   
 Топ комментарии
 
США не понимают,что в тюрьме явка избирателей зависит только от воли начальника тюрьмы.
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та какой там бойкотировать. явно амеры не понимают менталитет ватанов. они же не делают такие вещи чтобы лучше жить, они делают это НАЗЛО ВРАГАМ ))))
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Угу, хорошо рекомендации давать, сидя за тыщи километров от абизян с автоматами.
А что делать обывателю, которому страшно было всё бросить в 2014, а сейчас ещё страшнее?
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США не понимают,что в тюрьме явка избирателей зависит только от воли начальника тюрьмы.
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им не пох..главное заяву правильную сделать..
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та все они понимают в посольстве,
просто таким образом выразили свою позицию к очередной кацапской
гадости в адрес Украины.
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Угу, хорошо рекомендации давать, сидя за тыщи километров от абизян с автоматами.
А что делать обывателю, которому страшно было всё бросить в 2014, а сейчас ещё страшнее?
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та какой там бойкотировать. явно амеры не понимают менталитет ватанов. они же не делают такие вещи чтобы лучше жить, они делают это НАЗЛО ВРАГАМ ))))
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Т.е. США дают добро на репрессии применение закона в адрес проголосовавших, так ведь? Жителям ОРДЛО следует бойкотировать "выборы", которые не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству, - посольство США - Цензор.НЕТ 4714
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чому навіть США зацікавлені в т.зв "мінських домовленостях" ?
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Что бы их не напрягали Будапештским Меморандумом.
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100% - аби співпрацювати з РФ і робити вигляд , що все ok ...!
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нельзя называть броасние в ящик заранее подготвленных бумажек выборами.
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Не сомневаюсь, что видимость законности будет соблюдена, спешить им не надо, каких - либо угроз со стороны Украины нет. Им неважно, будет ли это признано, они и без признания уже 5 лет существуют и растят поколение детей, не знающих об Украине ничего хорошего.
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Забыли дописать про озабоченность.Но наверно ща европецы накатают про СТУРБОВАНІСТЬ и глубоку глубоку.Но амерам спасибо за летальную помощь хотя бы.В отличии от обеспокоенных европейцев.
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То було зайве бо для дамбасят як і для козломордих Пендоси ворог номер один після укропів
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Не надо им мешать . Вата сожрёт вату . Лечить их нет смысла .
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жителей ОРДЛО, пугают отменой "пенсий", а "бюджетников" и работающих на оставшихся предприятиях и так сгонят - "выборы" будут....
а если и не получится, так нарисуют и ничего с этим не сделаете.... это простой шантаж...
я думаю, люди щимящие Мордор, уже придумали противоядие...)
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иногда послушаешь...шо амеры, шо наши депутаты...как жители с другой планеты
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Жители ордло в гробу видали и посольство сша, и украинское законодательство. По какой причине они должны слушаться советов сша и Украины, если в их судьбе ни первые, ни вторые не принимали положительного участия? Их открыто называют предателями, изменниками, требуют огульного наказания за провал порошенка на Донбассе, отбирают пенсии... кто и как в подобных условиях может их поучать и осуждать?
Есть другая категория людей в ордло, не приемлющих "русский мир" и не помышляющих за него голосовать, но никакой заслуги порошенко в этом нет, его презирают так же, как и путина, внутренний протест этих людей сформировался не вдруг и не сейчас. Эти люди и могут стать основой нового общества на Донбассе, вне зависимости, приложит Украина усилия к его освобождению или нет.
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Погодите.
Минск подписывали Плотницкий и Захарченко. Первый в бегах, второй в гробу.
Кто должен гарантировать соблюдение Минска со стороны ЛДНР, если подписантов нет, а легитимных с точки зрения ЛДНР представителей избирать нельзя?
Вот например завтра ЛДНР решит сдаться и провести выборы по украинскому закону. Кто будет издавать приказ о капитуляции и с кем будут подписывать соглашение, если любая власть с той стороны с точки зрения Украины неправомочна и недоговороспособна?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖителям ОРДЛО следует бойкотировать "выборы", которые не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству, - посольство США
 
 
 
 
 
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