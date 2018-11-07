 Жителям ОРДЛО следует бойкотировать "выборы", которые не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству, - посольство США

Об этом говорится в заявлении на Фейсбук-странице посольства СШа в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"В то время как Украина делает позитивные шаги по укреплению мира, Россия раздувает конфликт, организуя бутафорские "выборы". Жителям восточной Украины следует бойкотировать эти "выборы", которые не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фейковые выборы на Донбассе 11 ноября должны запустить новые санкции Запада против РФ, - Порошенко

Как сообщалось, пророссийские террористы на Донбассе назначили на 11 ноября так называемые выборы на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.