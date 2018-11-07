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Все про:Индонезия (82) Кабмин (10713) гуманитарная помощь (777)

 Кабмин выделил 10 млн гривен помощи Индонезии

Кабинет Министров выделил Министерству иностранных дел 10 миллионов гривен на предоставление гуманитарной помощи Индонезии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", соответствующее распоряжение Кабмин принял на заседании в среду.

Министерству финансов поручено выделить указанную сумму за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

МИДу поручено согласовать с Индонезией реквизиты банковского счета, на который будут перечислены деньги.

Ожидается, что предоставление Украиной помощи Индонезии повысит международный авторитет Украины и будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с Индонезией.

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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в индонезийском городе Палу 28 сентября. Оно вызвало цунами, высота волн во время которого превышала 3 метра. В городе разрушены около тысячи домов, больниц, торговых центров и гостиниц.

Источник: https://censor.net.ua/n3095623
 
   
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Сами с голой сракой,но понты - дороже денег...
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зачем с резервного фонда...пусть скинутся министры со своего кармана - рева там и другие...треснут от жрачки скоро
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