 Кабмин выделил 10 млн гривен помощи Индонезии

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", соответствующее распоряжение Кабмин принял на заседании в среду.

Министерству финансов поручено выделить указанную сумму за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

МИДу поручено согласовать с Индонезией реквизиты банковского счета, на который будут перечислены деньги.

Ожидается, что предоставление Украиной помощи Индонезии повысит международный авторитет Украины и будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с Индонезией.

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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в индонезийском городе Палу 28 сентября. Оно вызвало цунами, высота волн во время которого превышала 3 метра. В городе разрушены около тысячи домов, больниц, торговых центров и гостиниц.