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Все про:Госэкоинспекция (46) Одесская область (1617) пожар (3365) Семерак (300)

 Цех маслоперерабатывающего завода, горевший вчера под Одессой, хотели закрыть из-за нарушений

В сентябре Госэкоинспекция подала иск о прекращении деятельности цеха.

Государственная экологическая инспекция ранее фиксировала серьезные нарушения законодательства на маслоперерабатывающем заводе под Одессой, где 6 ноября произошел пожар. Об этом во время заседания Кабмина сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В сентябре Государственная экологическая инспекция проверяла это предприятие. Были установлены и зафиксированы актом серьезные нарушения, после чего был подан иск в суд о прекращении деятельности именно того цеха, с которого вчера начался пожар", – рассказал министр.

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По его словам, на заводе зафиксировали нарушения действующего законодательства, в том числе, отсутствие ряда разрешительных документов.

"Та система, которая у нас работает из-за остановки в судах, очевидно, не сработала, и вчера мы получили аварию, которая могла закончиться гораздо трагичнее", – добавил Семерак.

Он отметил, что экоинспекция прибыла на предприятие "Дельта Вилмар" в два часа ночи и сделала замеры загрязнения воды, воздуха и почвы. По оперативной информации, загрязнения воды нет, но некоторые показатели относительно воздуха превышают предельно допустимые нормы в два с половиной раза. Результатов проверки грунта пока нет.

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Напомним поздно вечером 6 ноября на предприятии "Дельта Вилмар" возле города Южный Одесской области произошел масштабный пожар. По состоянию на 7 утра сегодняшнего дня пожар был ликвидирован на общей площади 1500 кв метров.

Источник: https://censor.net.ua/n3095621
 
 
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Вот и закрыли. Это когда через голову не доходит.
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Наивный Вы какоЙ!!!.Это называется устранение конкурента.!!Таким способом устраняют неугодныфх! Это-. Украина ! Тут законом правит охлократическая мафия.Похлеще Козы Ностры в десятки раз! Я на другом конце Украины вижу невооруженным глазом.Что Луценко уже фсё? Фигушки,только вперёд ногами и в белых тапкаХ! У них спецотряды по ликвидации несогласных патриотов.! Ближе к выборам риторика их крепчает и внесудебные расправы над патриотами-тоже
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Я, коли виконував роботи на цьому заводі, то був вражений атмосферою в колективі. Там було, як у Венеції - одні гондольєри. Їх давно пора було розігнати.
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