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Все про:бюджет (4265) Кабмин (10713) фонд (72) стартап (19)

 Правительство создало Фонд развития инноваций

Он должен стимулировать инновации и способствовать выходу на рынок отечественных научно-технических разработок.

Кабинет министров решил создать Фонд развития инноваций. Решение было принято на заседании правительства в среду с учетом доработки государственно-финансовым департаментом секретариата Кабмина в трехдневный срок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В пояснительной записке к проекту постановления Кабмина отмечается, что в госбюджете на 2018 год предусмотрено 50 млн грн. на обеспечение функционирования Фонда развития инноваций, распорядителем которых назначен госфиндепартамент секретариата Кабмина.

Планируется, что фонд обеспечит стимулирование инновационной деятельности в Украине, коммерциализацию результатов научно-технических разработок, выход на рынок новых товаров и услуг, обеспечит предоставление финансовой поддержки инновационным компаниям и проектам, а также будет способствовать поиску и привлечению инвестиций в такие проекты.

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Ранее премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал запуск Фонда развития инноваций в июле 2018 года.

Летом 2016 года представители инвестиционного и IT-рынков обратились к президенту Украины Петру Порошенко за поддержкой государством идеи создания "фонда фондов" для инвестирования в существующие и новообразованные венчурные фонды и IT-стартапы.

В июле 2017 года Гройсман поддержал идею создания "фонда фондов" для поддержки украинских стартапов на условиях государственно-частного партнерства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095618
 
   
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И кто же "счастливчик" на этой схеме потоке распила бабла?
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Бугогааа.
Люди валят из страны начиная от пенсионеров, заканчивая спецами в узкой сфере, а эти инновационые фонды создают.
Та фсе, ничего не делайте, не тратьте народные деньги, совсем скоро вам пасочки
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Поскольку Украина это миниатюрная копия России, то без своего "Сколково" нельзя обойтись.
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та к черту пока инновации, страна бы пол года продержалась
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основна задача цієї інновації - розпиляти бабло
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Для інновацій умови потрібно створювати, а не фонди у вигляді табуреток для наближеного кола. Хотіли,як краще, а вийшло , як завжди - стонадцята рехформа успішних менеджерів...
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