 Правительство создало Фонд развития инноваций

Кабинет министров решил создать Фонд развития инноваций. Решение было принято на заседании правительства в среду с учетом доработки государственно-финансовым департаментом секретариата Кабмина в трехдневный срок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В пояснительной записке к проекту постановления Кабмина отмечается, что в госбюджете на 2018 год предусмотрено 50 млн грн. на обеспечение функционирования Фонда развития инноваций, распорядителем которых назначен госфиндепартамент секретариата Кабмина.

Планируется, что фонд обеспечит стимулирование инновационной деятельности в Украине, коммерциализацию результатов научно-технических разработок, выход на рынок новых товаров и услуг, обеспечит предоставление финансовой поддержки инновационным компаниям и проектам, а также будет способствовать поиску и привлечению инвестиций в такие проекты.

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Ранее премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал запуск Фонда развития инноваций в июле 2018 года.

Летом 2016 года представители инвестиционного и IT-рынков обратились к президенту Украины Петру Порошенко за поддержкой государством идеи создания "фонда фондов" для инвестирования в существующие и новообразованные венчурные фонды и IT-стартапы.

В июле 2017 года Гройсман поддержал идею создания "фонда фондов" для поддержки украинских стартапов на условиях государственно-частного партнерства.

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