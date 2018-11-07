 Вопрос "евроблях" может решиться только в Раде: должен работать закон, - Омелян

"Это должно быть сделано на площадке парламента, потому что должен работать закон. Мы понимаем: сейчас дискутируется несколько вариантов решения проблемы номеров с европейской регистрацией, однако решать ее придется на законодательном уровне. С нетерпением ждем голосования парламентариев и, соответственно, все министерства и ведомства готовы действовать в русле принятых решений", - сказал он журналистам после заседания Кабинета министров в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В.Омелян указал, что данный вопрос в меньшей степени касается Министерства инфраструктуры.
"Как вам известно, в концепции нашего министерства есть призыв к украинцам пересаживаться на электрокары. Полагаем, что этот вид транспорта значительно дешевле в эксплуатации, как минимум, в разы и точно намного более экологичный, чем старые бывшие в употреблении дизели или завозимые в Украину бензиновые автомобили", - добавил он.
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»
Должон работать,тне??
🤑
У вас розум зовсім змарнів від шоколаду?)))
Чи у вас вже "хіперлуп" головного мозку?)))
а вот привези из США или не дай бог Китая, вот тут таможня будет драть по полной
ПДВ на авто поза ЄС - 19% !!!
Ви це називаєте "драть по полной" ??? 29% ????
Тоді як ви назвете 200-300% в Україні ???
Чекаю на відповідь згідно вашої жалюгідної методички !!!
У вас також проблема з математикою, і для вас 300% і 40% це невеличка різниця???
Давайте, коли ви будете в магазині, оплатіть ПДВ не 20%, а 200% !!!
Що ви в такому випадку заспіваєте???
До того ж - В НІМЕЧЧИНІ ПОВНО СВОЇХ АВТО !!! А в Україні ????????
Для України єдиний вихід наразі - імпорт !!!
ТО ЯКОГО БІСА МЕРЗОТА З БАНКОВОЇ ЗАВАЖАЄ ЦЕ РОБИТИ ????
В Польщі для поляка авто з ЄС - 0% акциз !!! НУЛЬ !!!
Мито для поляка авто з ЄС - 0% !!! НУЛЬ !!!
Акциз +3,1% до 2л двигун.
Суммарно 3,1% !!! Це для б/у
На нову автівку чи б/у поза ЄС +23% ПДВ. Суммарно 26,1%
НІЧОГО СПІЛЬНОГО З 200-300% В УКРАЇНІ !!!
В Німеччині:
Акциз для авто з ЄС - НЕМАЄ !!! Для інш - 10%
Мито - 0% (НУЛЬ) для авто б/у з ЄС, і 19% на нове авто, чи поза ЄС !!!
Є щось спільне з Україною та її ненажерливими баригами???
Це ви не з тої методички пишете)))
Не позорьтесь)))
Багацько питань би вітпало.
Ну и сколько лет нужно копить на такое чудо научной мысли при средней украинской зарплате?
Может Емеля вспомнит, что у нас самые крупные залежи лития в Европе и перейдет от эфимерных концепций к практической реализации? Не?
Действительно ведь электрокары - это выгодно!
Как я раньше не догадался?
Пойду -ка закажу себе Теслу!!!
Є бажання, ось тут все написано:
https://itc.ua/articles/remont-nissan-leaf-akb-za-3-6-tyis-i-zamena-masla/
И ягоды-грибы в Чернобыле собирают и на рынке продают не от хорошей жизни.
Давайте всех легализуем.