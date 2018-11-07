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Все про:ВР (22419) Мининфраструктуры (589) Омелян (556) евробляхи (9)

 Вопрос "евроблях" может решиться только в Раде: должен работать закон, - Омелян

Решение проблем номеров с европейской регистрацией возможно только в Верховной Раде, считает министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Это должно быть сделано на площадке парламента, потому что должен работать закон. Мы понимаем: сейчас дискутируется несколько вариантов решения проблемы номеров с европейской регистрацией, однако решать ее придется на законодательном уровне. С нетерпением ждем голосования парламентариев и, соответственно, все министерства и ведомства готовы действовать в русле принятых решений", - сказал он журналистам после заседания Кабинета министров в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В.Омелян указал, что данный вопрос в меньшей степени касается Министерства инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Владельцы "евроблях" пикетируют ВР с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Как вам известно, в концепции нашего министерства есть призыв к украинцам пересаживаться на электрокары. Полагаем, что этот вид транспорта значительно дешевле в эксплуатации, как минимум, в разы и точно намного более экологичный, чем старые бывшие в употреблении дизели или завозимые в Украину бензиновые автомобили", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3095609
 
 
 Топ комментарии
 
"Как вам известно, в концепции нашего министерства есть призыв к украинцам пересаживаться на электрокары...."



«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»
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Случайная мысль: если к нам начнут ввозить б/у европейские геликоптеры - будут ли их по аналогии называть "евромухами"? Вопрос "евроблях" может решиться только в Раде: должен работать закон, - Омелян - Цензор.НЕТ 5896
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А де в Європі платять 150-300% розмитнення ???
У вас розум зовсім змарнів від шоколаду?)))
Чи у вас вже "хіперлуп" головного мозку?)))
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"Как вам известно, в концепции нашего министерства есть призыв к украинцам пересаживаться на электрокары...."



«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»
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Случайная мысль: если к нам начнут ввозить б/у европейские геликоптеры - будут ли их по аналогии называть "евромухами"? Вопрос "евроблях" может решиться только в Раде: должен работать закон, - Омелян - Цензор.НЕТ 5896
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Ага, й авіакатастрофу вчинити, і якщо пілот виживе, втекти з місця події
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А ГиппперрЛуп, мля???
Должон работать,тне??
🤑
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На своем месте человек, такое умище, такое видение ситуации, красава
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Налоги платить не хотят. Пошлины платить не хотят... но жить хотят как в европе.
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А де в Європі платять 150-300% розмитнення ???
У вас розум зовсім змарнів від шоколаду?)))
Чи у вас вже "хіперлуп" головного мозку?)))
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в Германии например платят, ну не 300% конечно, но тоже суммы немаленькие
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У нас в Украине фермеры тоже покупают молоко втидорога в супермаркете Питання "євроблях" може вирішитися лише в Раді: має працювати закон, - Омелян - Цензор.НЕТ 198
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дело не в этом, а в том что путают растаможку с регистрацией, да, завези авто из Италии в Германию, то обойдется вся затея в 200-300 евро, но там же нет таможни а эти 300 евро надо платить каждый год, это регистрация и страховка.
а вот привези из США или не дай бог Китая, вот тут таможня будет драть по полной
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Брехня, в Німеччині мито на авто поза ЄС - 10%.
ПДВ на авто поза ЄС - 19% !!!

Ви це називаєте "драть по полной" ??? 29% ????
Тоді як ви назвете 200-300% в Україні ???
Чекаю на відповідь згідно вашої жалюгідної методички !!!
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30-40% з копійками, не більше, тут вже хтось писав.

У вас також проблема з математикою, і для вас 300% і 40% це невеличка різниця???
Давайте, коли ви будете в магазині, оплатіть ПДВ не 20%, а 200% !!!
Що ви в такому випадку заспіваєте???
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нет, суммы больше, в зависимости от объема двигателя, года выпуска и т.д., есть калькуляторы в тырнетах, можете посчитать во что обойдется, я как-то считал, в два раза поднимается цена примерно
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не может быть, в Европе же все нашару, и зарплаты у мойщика туалетов 2000 Евро, и налогов платить не надо никакие, это ж всем известно.
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В Німеччині акциз 10% + ПДВ 19%. Можливо є ще якісь додаткові нюанси.
До того ж - В НІМЕЧЧИНІ ПОВНО СВОЇХ АВТО !!! А в Україні ????????
Для України єдиний вихід наразі - імпорт !!!
ТО ЯКОГО БІСА МЕРЗОТА З БАНКОВОЇ ЗАВАЖАЄ ЦЕ РОБИТИ ????

В Польщі для поляка авто з ЄС - 0% акциз !!! НУЛЬ !!!
Мито для поляка авто з ЄС - 0% !!! НУЛЬ !!!
Акциз +3,1% до 2л двигун.
Суммарно 3,1% !!! Це для б/у

На нову автівку чи б/у поза ЄС +23% ПДВ. Суммарно 26,1%
НІЧОГО СПІЛЬНОГО З 200-300% В УКРАЇНІ !!!

В Німеччині:
Акциз для авто з ЄС - НЕМАЄ !!! Для інш - 10%
Мито - 0% (НУЛЬ) для авто б/у з ЄС, і 19% на нове авто, чи поза ЄС !!!
Є щось спільне з Україною та її ненажерливими баригами???
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Додайте сюди щорічні еко-збори і підвищену страховку для авто, які не Євро-6...
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А до чого тут еко збір і страховка до розмитнення ????

Це ви не з тої методички пишете)))
Не позорьтесь)))
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У німців нижче розмитнення, але надходження в бюджет компенсуються еко-зборами...
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По отношению к зарплате копейки и вообще ты падло
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Ну 300% саме за розмитнення в Європі не платять, АЛЕ там еко-податок величезний. Плюс починаючи з 2018 Париж, Штутгарт, Дрезден, Лондон забороняють в"їзд на свою територію старих тачок із надто чадячими дизелями стандарту до Євро-5. Було б краще, якби ми таке європейське рішення прийняли?
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Було б краще, щоб у нас зарплати були як Париж, Штутгарт, Дрезден, Лондоні. Питання "євроблях" може вирішитися лише в Раді: має працювати закон, - Омелян - Цензор.НЕТ 4384
Багацько питань би вітпало.
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Цены на новые електромобили начинаются от 30 кило, а в старых банки отлетают.
Ну и сколько лет нужно копить на такое чудо научной мысли при средней украинской зарплате?

Может Емеля вспомнит, что у нас самые крупные залежи лития в Европе и перейдет от эфимерных концепций к практической реализации? Не?
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Та хоча б на LPG. Власного видобутку))
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Украинский Илон Маск, не меньше!
Действительно ведь электрокары - это выгодно!
Как я раньше не догадался?
Пойду -ка закажу себе Теслу!!!
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Ну б/у електрокар і за 10 тис. доларів можна взяти. Так, за ці гроші можна купити 2 а то і 3 бляхи, але утримання електрокара ж дешевше. На бензин, масло, фільтри, свічі, ремні ГРМ тратитися не треба... Якщо їздити в основному по місту, то Нісан Ліф - цілком норм.
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У б.у.сколько аккамулятор прослужит?а он-пол стоимости авто
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Акумулятор на Нісан Ліф коштує 3-5 тис. доларів (залежно від його ємкості, там різні є), служить 6-8 років. А тепер порахуйте, скільки за 6-8 років експлуатації звичайного авто на один бензин піде, навіть без вартості масла, свічей, фільтрів і тд.

Є бажання, ось тут все написано:
https://itc.ua/articles/remont-nissan-leaf-akb-za-3-6-tyis-i-zamena-masla/
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Ага, ще скажи на машину вапщє тратитись не треба
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Ну впірьод, просвіти про обслуговування електромобіля, як ти такий вумний...
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всех собрать, зарегистрировать и в долговую тюрьму до уплаты налогов.
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Нет никаких"евроблях" . Есть хохлобляхи .
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Якщо влада прогнеться перед цим жульйом то хто вийде наступний на протести, може кишенькові злодії і т.п.
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копатели янтаря. Потом браконьеры. Потом производители паленой водки.
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Так а хто тобі мішає взяти в кредит (за 25000$) говноЛанос, і з воплями за рулем кричати, щоб підтримували відчизняний говнопром?
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Ти з якого всесвіту пишеш,чи то тебе "накрило" так жостко? за 25000$ береш новий кроссовер з салону типу кашкая,куги і т.д.
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Люди берут старые авто не от хорошей жизни.Обнищал народ,а правительство щимит его,как может .
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И янтарь копают не от зхорошей жизни. И браконьерничают.
И ягоды-грибы в Чернобыле собирают и на рынке продают не от хорошей жизни.
Давайте всех легализуем.
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Требую одинаковые права на дороге . На моем авто Украинские номера . Евробляхуи вообще страх потеряли , только наглость , нарушения и безнаказанность .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос "евроблях" может решиться только в Раде: должен работать закон, - Омелян
 
 
 
 
 
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