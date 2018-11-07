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 Политика Украины
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 Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и не признаем легитимность "выборов" в "Л/ДНР", - Косьянчич

Еврокомиссия имеет четкую позицию по намерению провести так называемые выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и не признает их легитимность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в среду во время брифинга для прессы сообщила пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Майя Косьянчич, отвечая на вопрос относительно позиции ЕС и Еврокомиссии относительно намерения РФ провести "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Неделю тому назад мы уже выражали позицию относительно этого вопроса. Мы отметили то, что поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и не признаем легитимность "выборов" на этих территориях", - заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фейковые выборы на Донбассе 11 ноября должны запустить новые санкции Запада против РФ, - Порошенко

Как сообщалось, пророссийские боевики на Донбассе назначили на 11 ноября так называемые выборы на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3095604
 
   
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Крым украинский, крымскотатарский, крымчакский, греческий, урумский, армянский, а так же родина для русских, которые считают Украину Родиной. Но только не кацапский!
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А тем временем... МОСКВА ПОЛУЧИЛА ВТОРОЙ ТРАНШ.

Так написали польские СМИ про следующую порцию санкций США, наложенных на Россию. В этот раз - за применение химического оружия. Как известно, США дали 3 месяца на допуск инспекторов на химические объекты. Это выполнено не было.
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.....прочитал только что , плавающий док который затонул уже ТРЕСНУЛ !!!)))))
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Дааа... Хорошо, когда у кацапов все плохо...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы поддерживаем территориальную целостность Украины и не признаем легитимность "выборов" в "Л/ДНР", - Косьянчич
 
 
 
 
 
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