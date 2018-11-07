EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Общество
  114  1
Материалы по теме:
Все про:Крым (20790) репрессии (1961) Чийгоз (269) Балух Владимир (218)

 Балуха из карантина перевели в общий барак: состояние его здоровья приемлемое, - Чийгоз

Незаконно заключенного оккупантами в Керченской колонии №2 украинского активиста Владимира Балуха перевели из карантина в барак.

Об этом 7 ноября Крым.Реалии сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает Цензор.НЕТ.

"Балуха из карантина перевели в общий барак. Сейчас информации об угрозе его жизни нет. Состояние здоровья приемлемое. Голодовку пока не возобновлял", – рассказал Чийгоз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К политзаключенному Балуху в оккупированном Крыму не пустили адвоката и священника

Ранее адвокат Дмитрий Динзе и архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент не смогли навестить Балуха из-за того, что он находился на карантине в Керченской колонии №2.

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен). Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который вывесил во дворе дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

Также на Цензор.НЕТ: Голодал только месяц, состояние здоровья удовлетворительное, - Федотов ответил на августовский запрос Денисовой о Балухе. ДОКУМЕНТ

Позже так называемый Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху, осудив его по совокупности двух дел к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен).

В октябре Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года. По данным адвоката, у осужденного после более чем 200 дней протеста есть подозрение на язву или панкреатит.

Источник: https://censor.net.ua/n3095596
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Представляете с какими тварями в Крыму люди имеют дело? Балух просто за флаг Украины и любовь к Украине , обречен сидеть по тюрьмам параши. Просто пришли к нему домой и нашли всякие боеприпасы. Тримайся друже , Крым вернется в Украину. Организуют группу ликвидаторов и разыщут всех кто издевался над крымчанами и донетчанами.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоБалуха из карантина перевели в общий барак: состояние его здоровья приемлемое, - Чийгоз
 
 
 
 
 
 вверх