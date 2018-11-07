 В Украине работает многонациональная инспекционная группа США, Канады и Италии, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Как сообщает Управления верификации Генерального штаба ВС Украины, в период с 5 по 13 ноября на территории Украины находится многонациональная инспекционная группа США, Канады и Италии. Цель визита проведение двух совместных тренировочных миссий наблюдательных полетов с использованием самолета наблюдения Военно-воздушных сил США ОС-135В по Договору по открытому небу.

Инспекционная деятельность осуществляется в соответствии с Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год, утвержденной Указом Президента Украины от 28 марта 2018 года № 89/2018, Планом верификационной деятельности Украины по международным договорам и соглашениям в области контроля над вооружениями в 2018 году, утвержденным Министром обороны Украины", - сказано в сообщении.

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По данным ведомства, целью мероприятия по Договору по открытому небу является выполнение тренировочных наблюдательных полетов над территорией Украины для развития открытости и транспарентности, содействие наблюдению за выполнением действующих соглашений в области контроля над вооружениями.

"Этот наблюдательный полет позволит усовершенствовать навыки украинских специалистов в области реализации Договора по открытому небу, а также будет способствовать развитию взаимоотношений с Верификационными структурами США, Канады и Италии", - добавили в пресс-службе Минобороны.