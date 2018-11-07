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Все про:Днепропетровщина (1261) дороги (1713) Голик Юрий (19)

 Днепропетровская ОГА отремонтировала более 500 дорог, - Голик

В период с 2016 по 2018 год в Днепропетровской области были капитально отремонтированы более 500 дорог.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик.

"Более 500 дорог внутри населенных пунктов Днепропетровской области мы капитально отремонтировали за три с половиной года. Речь идет только о дорогах внутри городов, пгт и сел нашей области, капитальный ремонт которых произведен исключительно за счет областного бюджета и в некоторых случаях за счет совместного финансирования из местных бюджетов населенных пунктов", - отметил Голик.

По словам советника губернатора, такое количество отремонтированных дорог в 500 раз больше, чем кто-либо делал до того, но в 10 раз меньше, чем надо сделать еще.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа децентрализации власти должна завершиться к 2020 году, - Голик

"Огромное количество дорог сделано в селах, пгт и малых городах области, в которых эти дороги были построены в далеких 1950-60 годах, и с тех они пор ни разу капитально не ремонтировались", - написал Голик в своем Facebook.

Голик также заявил, что такой объем дорожных работ удалось выполнить благодаря реформе децентрализации, инициированной президентом Украины Петром Порошенко.

Днепропетровская ОГА отремонтировала более 500 дорог, - Голик 01
Министр инфраструктуры Владимир Омелян и Юрий Голик во время осмотра капитального ремонта окружной дороги вокруг Днепра.

На сайте Днепропетровской ОГА в онлайн режиме обновляется карта ремонтов всех дорог области. Голик при этом подчеркивает, что, помимо этих дорог, облгосадминистрация капитально ремонтирует междугородные трассы и строит новые габаритно-весовые комплексы за счет Дорожного фонда Украины и субвенций из областного местным бюджетам, а также за счет исключительно бюджетов территориальных громад.

"За каждой из отремонтированной дорогой – создание проектов, экспертизы, публичные торги, контроль качества, гарантии подрядчиков на пять лет, тонны документов, проверки правоохранителей и советы "экспертов" из Facebook, как и что нам делать. И так до бесконечности", - сказал Голик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резниченко: На Днепропетровщине открыт лучший детский садик в Украине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3095592
 
   
 Топ комментарии
 
500 дорог!!! и только мне в области не везет езжу по дорогом которые не попали в этот список?
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не расстраивайся: будет праздник и в твоём Ростове Днепропетровская ОГА отремонтировала более 500 дорог, - Голик - Цензор.НЕТ 5435
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С каих это пор дороги стали мерять штуками?
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500 дорог!!! и только мне в области не везет езжу по дорогом которые не попали в этот список?
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не расстраивайся: будет праздник и в твоём Ростове
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Не только вам, они наверное в другой стране ремонтировали
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Дело в том, что в статье не указано... 500 дорог в какой стране они отремонтировали... Дніпропетровська ОДА відремонтувала понад 500 доріг, - Голик - Цензор.НЕТ 2195
Дороги в Днепре - пц... Дніпропетровська ОДА відремонтувала понад 500 доріг, - Голик - Цензор.НЕТ 3714
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Значит , Омелян , по Днепру. Мне расказывали жители Днепра , что дорога от Запорожья до Днепра НАКОНЕЦ сделана.
Но... Часть дороги в Запорожской области сделана правильно, бо ее вроде делали турки.
А другая часть дороги в Днепропетровской области сделана жутко, на дороге отсутствуют правильные уклоны и потому стоят лужи
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И потому этого фраера с руккой в кармане надо отшлепать
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а якщо, наприклад, потрібно буде знайти мураху у сраці левіафана, впораєтесь?
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Вам не стоит жить в ес - вас бездорожье в глухой Сибири вполне устроит и петухи из какашек
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ви дуже тонкий психолог! як ви мене одразу розкусили!
а, якщо ви ще й робити щось вмієте - то це ващє!
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Дорога Днепр-Запорожье как из картинки к учебнику по ПДД. А вообще Днепропетровская ОГА молодцы - не трындят, истерики не разводят, а делают - планомерно и методично. Садики, школы дороги. Вот бы нам Голика в мэры, а то филатовкий хаос задолбал
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Угу! Как-то тревожно после его заявления, что децентрализация удалась, после 20-го года их можно расформировывать и всю власть (и деньги) отдать на места. Дніпропетровська ОДА відремонтувала понад 500 доріг, - Голик - Цензор.НЕТ 8285
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деньги и так на местах. Все, что строит Днепропетровская ОГА делают на деньги налогоплательщиков Днепропетровской области. О чем ОГА регулярно отчитывается. Сколько денег потрачено и на что конкретно.
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советы "экспертов" из Facebook, как и что нам делать
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цікавий проф"рівень" влади))

те що вони мають робити апріорі видають за якесь досягнення))

вони найняті менеджери яких й наняли громадяни(роботодавці) для цієї роботи..

от картина б класна була - прийшов вчасно на роботу й зразу в кабінет до керівницвтва - вау я такий класний вчасно на роботу прийшов...й так кожен день...
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ЭТОТ УБЛЮДОК УЛЫБАЕТСЯ ТАК КАК БУДТО ОН ОТРЕМОНТИРОВАЛ ДОРОГИ ЗА СВОИ ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА А НЕ ЗА ДЕНЬГИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ЗА НАРОДНЫЙ СЦУКО БЮДЖЕТ!!!!!!!!!
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С каих это пор дороги стали мерять штуками?
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Карту бы уже скинули где конкретно сделали, да с фотографиями
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Ну, делают , худо-бедно, но делают и по всей стране! Наверное за все года впервые...
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Нікада в Украііні не робили дорог!! І тільки теперішня влада почала щось робити!! Я хоть і не люблю Порошенка, но вкланюся йому в ноги і скажу дякую за те що хоть щось робить!! За ці роки зробили тисячі доріг і сотні перехресть. Десятки тисяч кілометрів і мільйони квадратних метрів. Так ще ніхто в Украіініине робив і робить не буде. Господи, зроби так, щоб теперішня влада назавжди залишилася в Украііні разом з дітьми і родичами. Амінь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДнепропетровская ОГА отремонтировала более 500 дорог, - Голик
 
 
 
 
 
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