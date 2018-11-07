 Днепропетровская ОГА отремонтировала более 500 дорог, - Голик

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик.

"Более 500 дорог внутри населенных пунктов Днепропетровской области мы капитально отремонтировали за три с половиной года. Речь идет только о дорогах внутри городов, пгт и сел нашей области, капитальный ремонт которых произведен исключительно за счет областного бюджета и в некоторых случаях за счет совместного финансирования из местных бюджетов населенных пунктов", - отметил Голик.

По словам советника губернатора, такое количество отремонтированных дорог в 500 раз больше, чем кто-либо делал до того, но в 10 раз меньше, чем надо сделать еще.

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"Огромное количество дорог сделано в селах, пгт и малых городах области, в которых эти дороги были построены в далеких 1950-60 годах, и с тех они пор ни разу капитально не ремонтировались", - написал Голик в своем Facebook.

Голик также заявил, что такой объем дорожных работ удалось выполнить благодаря реформе децентрализации, инициированной президентом Украины Петром Порошенко.



Министр инфраструктуры Владимир Омелян и Юрий Голик во время осмотра капитального ремонта окружной дороги вокруг Днепра.

На сайте Днепропетровской ОГА в онлайн режиме обновляется карта ремонтов всех дорог области. Голик при этом подчеркивает, что, помимо этих дорог, облгосадминистрация капитально ремонтирует междугородные трассы и строит новые габаритно-весовые комплексы за счет Дорожного фонда Украины и субвенций из областного местным бюджетам, а также за счет исключительно бюджетов территориальных громад.

"За каждой из отремонтированной дорогой – создание проектов, экспертизы, публичные торги, контроль качества, гарантии подрядчиков на пять лет, тонны документов, проверки правоохранителей и советы "экспертов" из Facebook, как и что нам делать. И так до бесконечности", - сказал Голик.

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