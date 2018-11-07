 Надеюсь, Сущенко не отправят на принудительный труд на лесоповале или шитье погон, - Фейгин

Об этом Фейгин рассказал в среду Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Место отбывания срока Романом Сущенко, колония в деревне Утробино под Кирово-Чепецком, в средней доступности от Москвы. 850 км по прямой, имеются регулярные авиарейсы до Кирова (более часа лета). И там еще 50 км на машине, минут 40 езды. Надеюсь, что уже до конца ноября кому-то – консулам, адвокатам или родственникам - удастся посетить Романа", - сказал Фейгин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сущенко этапировали в колонию в Кировской области РФ

Он также уточнил, что в данном месте функционирует интернет-система коммуникации с осужденными "Родная связь".

Фейгин напомнил, что он сам в ходе рассмотрения "дела Сущенко" был лишен адвокатского статуса по политическим мотивам. Однако он надеется, что руководство ИК-11 не будет препятствовать ему в посещении подзащитного.

"Как представитель Сущенко в ЕСПЧ я имею на это право. Но, кроме того, в любом случае, у Романа есть еще другой адвокат со статусом, который сможет беспрепятственно его посещать", - резюмировал защитник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина призвала ООН усилить давление на Россию в связи с приговором украинскому журналисту Сущенко

"Вариант этапирования Романа Сущенко в Кировскую область – средний. Конечно, лучше было бы в Нижний Новгород или Мордовию. Но если вспомнить места отбывания других украинских политзаключенных (к примеру, Сенцова в Лабытнанги, Литвинова на Колыме), то следует признать, что это значительно лучше. В нашем случае, видимо, сказались и некоторые усилия, приложенные украинским дипломатическим ведомством", - сказал Фейгин.

По его словам, на месте пребывания Романа Сущенко, в частности в областном центре Кирове, уже есть люди, которые готовы оказывать ему некоторую регулярную помощь, в частности приносить посылки.

Фейгин также признал, что последние две недели заинтересованные лица имели информацию о месте нахождения Сущенко, но по принципу "не навреди", не оглашали ее до появления официального подтверждения.

По словам защитника, следующий этап – уточнение того, чем будет заниматься Сущенко в месте отбывания срока. "Надеюсь, принудительного труда на лесоповале или на шитье погон не будет. Мой подзащитный – профессиональный журналист и, думаю, можно найти для него работу, более близкую по квалификации. Например – в библиотеке", - отметил Фейгин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос Сущенко поднимается на всех встречах с Россией, - посол Франции Дюмон

Он уточнил, что переговоры о возможном освобождении Сущенко идут, но не очень энергично, в том режиме, который принимает Москва. "А пока мы работаем над тем, чтобы Роман находился в насколько возможно благоприятных условиях", - резюмировал защитник.

Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сущенко готов написать Путину прошение о помиловании, - Фейгин. ВИДЕО

Позже защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Он представляет Сущенко только как общественный защитник.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор "законным".

МИД Украины выразил протест, требуя от РФ немедленно отменить незаконный приговор по делу Сущенко и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину. К этим призывам присоединились и международные организации, такие как ЕС, ОБСЕ, Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ / EFG) и др.