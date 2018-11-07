 НАТО может многому научиться от гибридного опыта Украины, - замгенсека альянса Миссироли

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель генсека НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли, выступая на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что надо знать для успешного движения вперед".

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"С 2014 года мы поняли, что гибридные угрозы - это центр наших отношений между НАТО и Украиной. Мы все время затрагиваем этот вопрос. Сейчас мы должны четко понимать, что все наши страны встают перед гибридными угрозами и география расширяется. Украина получила самый сильный удар от гибридной войны, но так же участники нашего альянса были жертвами гибридных атак и они могут многому научиться от гибридного опыта Украины. Мы должны понимать, что сейчас мы должны сделать те правильные выводы из гибридной войны, которая ведется в Украине, мы должны правильно анализировать, правильно отвечать на эти угрозы. Намного эффективнее, когда мы работаем вместе и думаем вместе", - отметил он.

Миссироли отметил, что альянс со своей стороны приложил усилия для того, чтобы отбивать гибридные атаки на территории Украины.

"Если Украина проявит в этом вопросе стойкость, то мы все от этого выигрываем. Мы все извлекаем пользу от отношений Украины-НАТО", - добавил представитель альянса.

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