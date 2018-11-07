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 НАТО может многому научиться от гибридного опыта Украины, - замгенсека альянса Миссироли

Украина получила самый сильный удар от гибридной войны, и страны НАТО должны сделать правильные выводы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель генсека НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли, выступая на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что надо знать для успешного движения вперед".

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"С 2014 года мы поняли, что гибридные угрозы - это центр наших отношений между НАТО и Украиной. Мы все время затрагиваем этот вопрос. Сейчас мы должны четко понимать, что все наши страны встают перед гибридными угрозами и география расширяется. Украина получила самый сильный удар от гибридной войны, но так же участники нашего альянса были жертвами гибридных атак и они могут многому научиться от гибридного опыта Украины. Мы должны понимать, что сейчас мы должны сделать те правильные выводы из гибридной войны, которая ведется в Украине, мы должны правильно анализировать, правильно отвечать на эти угрозы. Намного эффективнее, когда мы работаем вместе и думаем вместе", - отметил он.

Миссироли отметил, что альянс со своей стороны приложил усилия для того, чтобы отбивать гибридные атаки на территории Украины.

"Если Украина проявит в этом вопросе стойкость, то мы все от этого выигрываем. Мы все извлекаем пользу от отношений Украины-НАТО", - добавил представитель альянса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095588
 
   
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как торговать с оккупантом к примеру....
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да хорош уже учиться, присоединяйтесь по взрослому НАТО может многому научиться от гибридного опыта Украины, - замгенсека альянса Миссироли - Цензор.НЕТ 3439
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И содержать оккупированные территории. НАТО может многому научиться от гибридного опыта Украины, - замгенсека альянса Миссироли - Цензор.НЕТ 401
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да хорош уже учиться, присоединяйтесь по взрослому НАТО может многому научиться от гибридного опыта Украины, - замгенсека альянса Миссироли - Цензор.НЕТ 3439
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как торговать с оккупантом к примеру....
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Вони про це знають. ссср через Швейцарію торгував з Третім рейхом на повну. І нічого.
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А тут все от тебя зависит...не покупай сделанного в паРаше...и все торговля сойдет на нет.....
Ведь торгует частный бизнес...и не государство Украина....
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НАТО может многому научиться от гибридного опыта Украины, - замгенсека альянса Миссироли

Он в курсе, что сейчас везде обучение платное?
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Воевать и в 8 раз увеличить благосостояние. НАТО может многому научиться от гибридного опыта Украины, - замгенсека альянса Миссироли - Цензор.НЕТ 5234
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А чего так мало...?? Брехать так брехать ...бреши по полной....напиши уже в 28 раз....
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Без практики не отлучатся, надо бы вам ребята на Донбасс тоже сьездить. Всеравно у рашистов пердаки гарят, что там и американцы и европейцы воюют против них. Так почему бы нет
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