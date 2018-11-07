 Дорогие мои, вам тут нечего делать. Домой, в Россию, - Порошенко указал РПЦ на двери

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед".
"Разве это нормально, когда в Кремле собирается срочно Совет безопасности России во главе с Путиным с одним вопросом в повестке дня - как защитить Российскую православную церковь в Украине. Дорогие мои, вам тут нечего делать. Нечего делать вашей церкви. Нечего делать вашим вооруженным силам. Нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию", - заявил президент.
Порошенко подчеркнул, что государство не вмешивается в дела церкви, но и иностранным государствам этого делать не позволит.
Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.
Также на Цензор.НЕТ: Если РПЦ усомнилась в правах Вселенского патриарха, она должна отречься от собственной автокефалии, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)
Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.
Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
Не визнають московіти украінську автокефалію, то нехай катяться до своєї параші і моляться на гебіста гундяя і кремлівького вбивцю !
- М‑может быть! Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. (С)
Україна не є крімінально-совковим улусом ж.ліліпукської фєдєрастії !!
ну не впихается невпихуемое!
пригожинские, хоть вы растолкуйте!...
Порох чемно показав РПЦ, де двері. Але, якщо вони самі не підуть, то їм допоможуть знайти де ці двері.
єй нєкогда
І вже кацапські попи натовпом побігли з України, розкупили усі квитки на потяги до рашки та пхаються з важкими валізами у маршрутки.
Порохоботи урочисто святкують перемогу. Які прикольні створіння, не треба платити їм з/п, варто лише регулярно обіцяти заплатити, вірять же ж обіцянкам більше, ніж реальним діям.
А для інших ця промова - звичайна цяцянка. Усім відомо, що просто так кацапські попи не підуть. А Держава могла би вже за минулі роки зробити свій внесок у те, щоб пішли. Прослідкуйте рух коштів на рахунках рпц в Україні на факт фінансування сепаратизму, садіть за грати. Але кому це потрібно? Треба перед виборами створити ілюзію перемог, а тема томосу, здається, наразі єдина тема, де гарант може якось похвалитися....
вон пшло.
церковь хорошо
церкви и соборы всегда строили бандиты воры и убийцы
но это не повод, чтобы обнулить пороха другие заслуги
А если серьёзно, Бог давно отвернулся от этой территории, где порохи да жюли.
Порошенко Лучший Президент за всю историю Украины!!!
вот только.… одна ошибочка...
Извините, Пётр Алексеевич... НЕ "в россию", а НА россию.
мать Церквей, закрывала на это глаза, пока масковский парханат не стал быковать...
а в секту, как известно, ходить нельзя, это Грех!...
Російська Рада нацбезпеки
Раніше батюшок зібралась,
Позбутися ганьби та небезпеки,
Погрозами й брехнею намагалась.
Зразу ж по світу побігли чорти,
Що рясою Москви прикрились,
Підтримку десь собі знайти,
Та ще гріхами більше вкрились.
Не признають Константинополь,
Не переймаються і рішенням Синоду,
Мов церква в Україні - їх контроль,
Вони отримують тут гроші й насолоду.
Підтримала їх Сирія та Білорусь,
І ті, що під Московії контролем.
Із забороною звернулись до бабусь,
Щоб ті в Помісну церкву ні ногою.
Архіви «погоріли» тільки тут,
А «повісті» змінили, чи переписали...
В Константинополі є справжня суть,
Все зберіглося, що тоді писали.
З Москви священник - окупант,
Із церквою вони історію украли.
Цінніше за все золото та діамант,
Коріння наше, приписали та забрали.
Все ж правду не сховати, не убити,
Варфоломій сказав, що ми є Русь!
І до Орди знов повернулись московити...
А я у рідній церкві знов хрещусь!
11-22.10.2018
Анатолій Березенський