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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Порошенко (15703) РПЦ (473)

 Дорогие мои, вам тут нечего делать. Домой, в Россию, - Порошенко указал РПЦ на двери

Российской православной церкви нечего делать в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед".

"Разве это нормально, когда в Кремле собирается срочно Совет безопасности России во главе с Путиным с одним вопросом в повестке дня - как защитить Российскую православную церковь в Украине. Дорогие мои, вам тут нечего делать. Нечего делать вашей церкви. Нечего делать вашим вооруженным силам. Нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию", - заявил президент.

Порошенко подчеркнул, что государство не вмешивается в дела церкви, но и иностранным государствам этого делать не позволит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Русская православная церковь - элемент российской политсистемы. Путин сам говорил, что РФ держится на РПЦ и на ядерном оружии, - Порошенко. ВИДЕО

Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Также на Цензор.НЕТ: Если РПЦ усомнилась в правах Вселенского патриарха, она должна отречься от собственной автокефалии, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/n3095586
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, дорогие мои зрадофилы и троли, начинайте визжать - ЗРАДА! КАРАУЛ!
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щас. мордовские шайтанисты все бросят и побегут взад на удмуртию. русня как вошь в кожух вцепилась, ее только выжигать нужно.
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А Ви -- винахідливий троль. І тут Вам ПП не догодив.
Проблемка лише в тому, що він перед тим натякнув, що організація, задля збереження якої терміново збирається "совєт_бєзопасності_росіі", не може вважатися церквою.
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У тебя же вместо газа бесплатный валежник - радоваться должен.
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Ну да, одним термосом сыт не будешь. Эффект от него к выборам выветрится, а тарифы это уже навсегда. Причем будут повышаться.
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Интересно, вот всех послал, никому не рад, а дипотношения не разрывает, визы не вводит. Это хитрый план наверное такой, ладно посмотрю.
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Одне можу сказати , що коли стоіть такий галас від московітів і іх посіпак , то все робиться правильно в Украіні !
Не визнають московіти украінську автокефалію, то нехай катяться до своєї параші і моляться на гебіста гундяя і кремлівького вбивцю !
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Вот что Боготворящие выборы творят! Может их нужно ежегодно проводить.......
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Петр Алексеевич последнее время в ударе. Петр Алексеевич несколько демократичный, я бы их дорогими не называл, а сказал просто, что пошли российские свиньи на-уй с Украины и заберите свою кацапскую секту.
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- М‑м‑м: Так, может быть, вы, святой отец, партийный?
- М‑может быть! Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. (С)
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а у нас петя мусульман какого толка придерживается, а не хочет ли он всех мусульман шиитов ну или сунитов повігонять
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гніди ураїнофобські ви ще не зрозуміли шо то в фєдєрастії такі звички -клікухі-пагрємухі-паганяла не тільки собакам а і ЛЮДЯМ чипляти?

Україна не є крімінально-совковим улусом ж.ліліпукської фєдєрастії !!
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я изо всех сил тужусь понять логику действий кремлёвского агента Лолиты
ну не впихается невпихуемое!
пригожинские, хоть вы растолкуйте!...
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Що вибори з "ним" роблять - чотири роки молився в гундяєвських приходах а тут на тобі! Не даром про "його" блюзнірство цинізм і жадібність вже легенди ходять!!!
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Досить брехати і наводити "тінь на плетінь". Чи гроші не пахнуть?
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Згинь мерзота!!!
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серед кацапських тролів "легенди"? Авжеж, звісно, легенди. Сцитесь ви Пороха, от і всі "легенди" )))))
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РПЦ, русня,на выход или костры воспылают, народное аутодафе никто не отменял
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пожелание верное. но это не слова политика. Преждевременное бахвальство....... " не кажи ГОП - поки не перескочиш !"
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Чемодан - вокзал - Росія.
Порох чемно показав РПЦ, де двері. Але, якщо вони самі не підуть, то їм допоможуть знайти де ці двері.
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А че верно, вана допоможе им знайти те двери, и вместе с ними за собой закрыть их.
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Вана працювала, то й де ж те пакращення..?.Не смiшiть моi капцi...
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топнув ніжкою, пальчиком показав кацапам на двері, голос суворий та підвищений. Славімо Пецю!!!!
І вже кацапські попи натовпом побігли з України, розкупили усі квитки на потяги до рашки та пхаються з важкими валізами у маршрутки.
Порохоботи урочисто святкують перемогу. Які прикольні створіння, не треба платити їм з/п, варто лише регулярно обіцяти заплатити, вірять же ж обіцянкам більше, ніж реальним діям.

А для інших ця промова - звичайна цяцянка. Усім відомо, що просто так кацапські попи не підуть. А Держава могла би вже за минулі роки зробити свій внесок у те, щоб пішли. Прослідкуйте рух коштів на рахунках рпц в Україні на факт фінансування сепаратизму, садіть за грати. Але кому це потрібно? Треба перед виборами створити ілюзію перемог, а тема томосу, здається, наразі єдина тема, де гарант може якось похвалитися....
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Ви вважаете що то das ist коммунофашист ? Дорогі мої, вам тут нічого робити. Додому, до Росії, - Порошенко вказав РПЦ на двері - Цензор.НЕТ 6492
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SURE... То Юля сквозь прокси копипастит, как будто бы сама папэрэдныком не была... ХЕХ...
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Томос - это конечно историческое событие, но Порошенко этим не отмыть.
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мацкаль, тебе на твою юродивую расссею щи лаптем хлебать.
вон пшло.
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Пожалуйста, аргументируй свой высер.
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ну и что св сказал не так
церковь хорошо
церкви и соборы всегда строили бандиты воры и убийцы
но это не повод, чтобы обнулить пороха другие заслуги

А если серьёзно, Бог давно отвернулся от этой территории, где порохи да жюли.
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А если серьёзно то не нам с вами судить о божьем промысле.
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Ну, что сказать.... БРАВО, Пётр Алексеевич!
Порошенко Лучший Президент за всю историю Украины!!! Дорогі мої, вам тут нічого робити. Додому, до Росії, - Порошенко вказав РПЦ на двері - Цензор.НЕТ 138


вот только.… одна ошибочка...

Извините, Пётр Алексеевич... НЕ "в россию", а НА россию.
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Позорище этот президент понимает что большая часть населения ходит в УПЦ МП , пусть тогда и 70 процентов населения выгонит . Церковь поза политикой , но этот клоун умудрился влезть и в церковные дела , хотя сам был дьяконом УПЦ МП , предатель .
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УПЦ МП, не настоящая церковь.... у них нет томоса, нет разрешения.... у них был просто самозахват...
мать Церквей, закрывала на это глаза, пока масковский парханат не стал быковать...
а в секту, как известно, ходить нельзя, это Грех!...
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Алозиус Хэдес,казларогий, о чем ты бредишь? посмотри какой % у "опозиционного блока" и "за життя" -в сумме и 10% не наберут! вот это и есть та часть населения,которая ходит в УПЦ МП
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Ваші церковно проросіські почуття зачепили ? Дорогі мої, вам тут нічого робити. Додому, до Росії, - Порошенко вказав РПЦ на двері - Цензор.НЕТ 3526
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После хутинского провала в Украине с его сруцким мирком и его церковным сатанатом, кырылу осталось только править службу, мол, Боже, сцаря хорони...
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Московиты, это двуличные твари - заявляют, что в церковные дела государству соваться ни-ни, но при этом, тут же, собирают совбез!
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Тут он прав. Жаль, что в остальных вопросах дела идут не так, как нужно.
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НАДАННЯ АВТОКЕФАЛІЇ УКРАЇНІ
Російська Рада нацбезпеки
Раніше батюшок зібралась,
Позбутися ганьби та небезпеки,
Погрозами й брехнею намагалась.

Зразу ж по світу побігли чорти,
Що рясою Москви прикрились,
Підтримку десь собі знайти,
Та ще гріхами більше вкрились.

Не признають Константинополь,
Не переймаються і рішенням Синоду,
Мов церква в Україні - їх контроль,
Вони отримують тут гроші й насолоду.

Підтримала їх Сирія та Білорусь,
І ті, що під Московії контролем.
Із забороною звернулись до бабусь,
Щоб ті в Помісну церкву ні ногою.

Архіви «погоріли» тільки тут,
А «повісті» змінили, чи переписали...
В Константинополі є справжня суть,
Все зберіглося, що тоді писали.

З Москви священник - окупант,
Із церквою вони історію украли.
Цінніше за все золото та діамант,
Коріння наше, приписали та забрали.

Все ж правду не сховати, не убити,
Варфоломій сказав, що ми є Русь!
І до Орди знов повернулись московити...
А я у рідній церкві знов хрещусь!
11-22.10.2018
Анатолій Березенський
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у кацапо-фашистов сраки рвет знатно Дорогі мої, вам тут нічого робити. Додому, до Росії, - Порошенко вказав РПЦ на двері - Цензор.НЕТ 4583
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДорогие мои, вам тут нечего делать. Домой, в Россию, - Порошенко указал РПЦ на двери
 
 
 
 
 
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