 Дорогие мои, вам тут нечего делать. Домой, в Россию, - Порошенко указал РПЦ на двери

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед".

"Разве это нормально, когда в Кремле собирается срочно Совет безопасности России во главе с Путиным с одним вопросом в повестке дня - как защитить Российскую православную церковь в Украине. Дорогие мои, вам тут нечего делать. Нечего делать вашей церкви. Нечего делать вашим вооруженным силам. Нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию", - заявил президент.

Порошенко подчеркнул, что государство не вмешивается в дела церкви, но и иностранным государствам этого делать не позволит.

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Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.